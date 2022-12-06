Кажется, Роналду едет в Саудовскую Аравию. Что он покажет за 200 млн евро в год?

Португальцу придется выкладываться по-полной.

Криштиану Роналду стал автором нескольких инфобомб во время чемпионата мира в Катаре. Португалец ехал на турнир игроком «Манчестер Юнайтед», но после скандального интервью журналисту Пирсу Моргану, в котором он раскритиковал клуб и руководство, контракт был расторгнут.

Криш стал единственным футболистом мундиаля без команды, но претенденты на него нашлись быстро. Сначала появилась информация об интересе английских «Ньюкасла» и «Челси», затем о предложении из-за океана, но в итоге все они, кажется, отпадают.

«Аль-Наср» готов сделать Роналду звездой чемпионата Саудовской Аравии и по совместительству самым высокооплачиваемым футболистом мира. По данным испанской Marca, за 2,5 года в местной лиге Криштиану заработает 500 млн евро (200 млн за сезон). Источник уверяет, что контракт уже подписан, но официально клуб о переходе еще не объявил — скорее всего, это произойдет после ЧМ.

Чего ждать от 37-летнего португальца, если он действительно переберется на Ближний Восток? Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ оценили бомбардирские перспективы Криштиану.

Чемпионат Саудовской Аравии стартовал не так давно — до перерыва на чемпионат мира команды сыграли всего по восемь матчей. Это почти треть сезона. «Аль-Наср» идет в трех очках от лидирующего «Аль-Шабаба», но плотность в таблице колоссальная — первое и седьмое места разделяют всего четыре очка.

Такая же ситуация в таблице бомбардиров, где с шестью мячами лидирует бразильский нападающий «Аль-Шабаба» Карлос Карвальо. Второе и третье места занимают его соотечественники из «Аль-Насра» — экс-полузащитник «Бенфики» Андерсон Талиска (пять мячей) и бывший игрок «Баварии» Луис Густаво (4+2).

Аналитики считают, что Криштиану будет по силам ворваться в борьбу за «Золотую бутсу» турнира и отличиться примерно 13 раз. На ТБ 13.5 мяча котировка 1.85, на ТМ 13.5 — тоже 1.85. В этом сезоне у Роналду со статистикой не очень — сделал 6+4 в 24 играх за клуб и сборную. При этом в предыдущие сезоны он неизменно перемахивал отметку в 20 забитых мячей.

Несмотря на жадность до голов, с ассистами у португальца тоже всегда был полный порядок: 14 голевых передач за три полных предыдущих сезона. На то, что в «Аль-Насре» Криштиану будет охотно делиться мячом и станет автором не менее четырех результативных пасов, котировка — 2.03. На ТМ 3.5 — 1.70.

Наконец, то, чего не хватает самому Роналду и его фанатам, — голов со штрафных. Праймовый португалец забивал по несколько мячей со стандартов за сезон и обязательно попадал во всевозможные хайлайты. Однако в последние годы он все чаще бьет в стенки и по болельщикам за воротами. За два с половиной года на его счету два реализованных удара, последний — в апреле 2022 года в матче с «Норвичем».

Получится ли у Криштиану снова засверкать в Саудовской Аравии и напомнить, что он — один из лучших исполнителей штрафных в истории? На два и более гола нападающего коэффициент — 1.85, на ТМ 1.5 — тоже 1.85.