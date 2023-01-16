Гол Бензема на 93-й минуте Эль-Класико принес игроку букмекера 1 млн рублей

«Реал» и «Барселона» выдали яркий матч.

«Барселона» и «Реал» показали очень зрелищный футбол в финале Суперкубка Испании — несмотря на важность и статус матча, зрители увидели сразу четыре забитых мяча. Каталонцы победили со счетом 3:1 и в 14-й раз забрали трофей. А еще помогли клиенту букмекерской компании БЕТСИТИ стать миллионером: на 32-й минуте он поставил 200 000 рублей на ТБ 3 гола с коэффициентом 5.10. В результате его выигрыш составил 1 020 000 рублей.

«Реал» боролся до конца и не позволил случиться возврату

Сразу после второго полуфинала с участием «Барселоны» аналитики решили, что у финалистов будут близкие шансы на успех. Однако уже в день игры превосходство каталонцев по котировкам было достаточно внушительным. Так же получилось и по игре — команда Хави полностью переиграла соперника.

В первые полчаса соперники присматривались друг к другу, а на 33-й произошел взрыв на ровном месте. Мадридцы неудачно вышли в атаку и потеряли мяч неподалеку от собственной штрафной, в результате чего Левандовски отпасовал на Гави, и тот прошил Куртуа. Не успели номинальные хозяева прийти в себя и создать что-то стоящее в ответ, как мяч влетел в их ворота во второй раз — на этот раз Гави прострелил на Левандовски, и поляк поразил цель.

Во втором тайме у каталонцев было несколько возможностей увеличить счет, но Куртуа раз за разом оставлял «Реал» в игре. Однако на 69-й у него не было шансов справиться с ударом Педри — полузащитник нанес его с трех метров в пустой угол. В тот момент автор ставки наверняка был очень рад — Педри своим голом как минимум вернул сумму владельцу.

Приумножить 200 000 рублей в пять раз клиенту позволил поздний гол Карима Бензема. Казалось, «Реал» должен был уже смириться с поражением, но «бланкос» продолжили атаковать и были вознаграждены на 93-й минуте — французский нападающий со второй попытки вонзил мяч в сетку тер Штегена и немного подсластил неудачу мадридцев. И сделал как минимум одного человека сильно богаче.