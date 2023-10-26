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Прогнозы на спорт

26 октября, 23:15

У Романа Нагучева сыграл экспресс из шести матчей ЛЧ с коэффициентом 59.38

Эрлинг Холанн.
Фото Global Look Press
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Показал чудеса аналитики.

24 и 25 октября в Лиге чемпионов состоялись матчи третьего тура группового этапа. Как и прежде, не все игры завершились предсказуемо, при этом нашлись счастливчики, которые верно определили не только исходы, но и другие параметры встреч. Одним из них стал комментатор Роман Нагучев, который собрал умопомрачительный экспресс из шести матчей второго игрового дня с коэффициентом 59.38.

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Вы только посмотрите на эти условия — они прекрасны.

  • «Лейпциг» — «Црвена Звезда», ИТБ1 (3.5) угловых в первом тайме за 2.33 (итог: 5:1);

  • «Янг Бойз» — «Манчестер Сити», Ф2(-1.5) во втором тайме за 2.60 (1:3);

  • «Антверпен» — «Порту», ТБ 2.5 за 1.97 (1:4);

  • «Селтик» — «Атлетико», ИТБ2 (1.5) за 1.85 (2:2);

  • «Ньюкасл» — «Боруссия» Д, ИТБ1 (2.5) угловых в первом тайме за 1.63 (4:6);

  • «ПСЖ» — «Милан», ИТБ1 (4.5) удара в створ за 1.65 (7:4).

Понять логику и выбор Нагучева можно, но сложно. Лучше констатировать тот факт, что он везде попал в точку. «Лейпциг», например, очень мощно начал встречу против «Црвены» и заработал в первом тайме аж пять угловых. «Сити» усилиями Холанна дожал «Янг Бойз», а «Атлетико» сравнял счет в игре с «Селтиком», уступая 1:2.

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В других встречах все «залетело» тоже без нервов. «Антверпен» вел 1:0 и разозлил «Порту», получив во втором тайме четыре мяча. «ПСЖ» ожидаемо агрессивно действовал в битве с «Миланом» и семь раз пробил в створ при пяти необходимых попаданиях. Наименее результативным получился матч между «Ньюкаслом» и дортмундской «Боруссией», но голы в этой встрече и не были нужны — Нагучев советовал ставить на три и более угловых хозяев в первом тайме, что и произошло.

Неизвестно, поставил ли на этот экспресс сам комментатор и сколько, но его анализу можно позавидовать.

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