Пора вылезать из середины таблицы.

19 октября в 12-м туре чемпионата Англии состоится матч между «Ливерпулем» и «Вест Хэмом». Игра пройдет на стадионе «Энфилд» и начнется в 21.30 по московскому времени. Обслужит ее бригада арбитров во главе со Стюартом Аттуэллом. Посмотреть встречу в прямом эфире в России не получится.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Ливерпуль» — «Вест Хэм» 19 октября 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что у «Ливерпуля» очень хорошие шансы победить. На триумф команды Юргена Клоппа можно поставить с коэффициентом 1.44, это приблизительно 69% вероятности исхода. На ничью выставлена котировка 5.20 (19%), на успех «Вест Хэма» она еще больше — 7.20 (12%).

Считаете, что победа над «Сити» негативно скажется на игре красных? Вариант «гости не проиграют» идет за 2.90.

В среднем «Ливерпуль» забивает в этом сезоне 2.33 гола за матч, а «Вест Хэм» — меньше одного гола: 0.9. На ИТБ1 (1.5) коэффициент всего 1.44, на ИТМ2 (1) — 1.61.

Общий тотал матча больше 2.5 мяча оценен в 1.52, ТМ 2.5 — в 2.50.

Пенальти можете оформить за 2.40, удаление — за 6.00, комбо этих событий — за 11.0.

Три наиболее вероятных точных счета фиксируют абсолютное превосходство коллектива Клоппа:

победа 2:0 доступна за 7.80;

2:1 — за 7.90;

1:0 — за 8.70.

«Ливерпуль» — «Вест Хэм»: прогноз и анализ матча 12-го тура АПЛ 19 октября 2022 года

Кажется, никто не верил в «Ливерпуль» в противостоянии с «Манчестер Сити», но красные сотворили настоящее чудо: не только в третий раз подряд обыграли сильнейшую команду страны (серия без поражений уже пять матчей), но и не позволили сопернику забить. Замечательно отыграли все: от Алиссона, который не позволил отличиться Эрлингу Холанну, до Мохамеда Салаха, который наконец проявил себя как лидер. Теперь вряд ли кто-то удивится, если после такого искрометного футбола мерсисайдцы наконец заиграют так, как делали это в середине прошлого сезона.

Победа принесла красным важнейшие три очка — отставание от «Сити» и тем более от «Арсенала» все еще велико, но хотя бы сократилось до 10 баллов (в случае с «горожанами»). «Сейчас «Ливерпулю» не стоит думать о титуле. Лично я люблю бороться за трофеи, и я думаю, что мы поборемся. Но сейчас нужно просто действовать с большей концентрацией и двигаться от матча к матчу. Не стоит поддаваться давлению. Все-таки мы сильно отстаем от лидеров», — разумно заявил Салах.

Команде Клоппа еще есть в чем прибавлять, и в первую очередь — в стабильности. К счастью для фанатов красных, у их любимцев в ближайшие недели довольно рабочий график: «Вест Хэм», «Ноттингем», «Аякс», «Лидс». Проблем добавляет множество травм — отсутствуют Диас, Жота, Артур, Кейта, Матип и Окслейд. Но даже без них обыгрывать «молотобойцев», которые располагаются на 12-м месте и играют достаточно сухо (разница мячей 9:11), нужно крупно. Например, с форой (-1.5) за 2.18.

Прогноз и ставка на матч «Ливерпуль» — «Вест Хэм»

На правах суперклуба, как и должно быть, «Ливерпуль» играет с «Вест Хэмом» достаточно успешно: в десяти последних матчах добыл восемь побед и потерпел одно поражение. При этом большинство игр за предыдущие два года получились результативными: дважды был счет 3:2, однажды — 3:1.

В сентябре и первой половине октября будущие соперники разыгрались и тоже проводили яркие встречи. Например, «Ливерпуль» сыграл 3:3 с «Брайтоном», 2:3 с «Арсеналом», 7:1 с «Рейнджерс». «Вест Хэм» достаточно забивает в Лиге конференций и время от времени просыпается в АПЛ. В общем, голы должны быть.

Рекомендуемая ставка: П1 и ТБ 2.5 за 2.00.