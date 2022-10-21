В случае очередного поражения красно-зеленые могут сравняться с идущими в зоне вылета «Химками».

22 октября в центральном матче 14-го тура РПЛ «Локомотив» сыграет дома с «Динамо». Московское дерби состоится на «РЖД Арене» и начнется в 19.00 по московскому времени. В прямом эфире его покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер». Старт трансляции — в 18.30 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Локомотив» — «Динамо» 22 октября 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают шансы команд на победу примерно равными: успех «Динамо» идет за 2.65 (это примерно 37% вероятности исхода), триумф «Локомотива» — за 2.70 (38%). Ничья доступна за 3.60 (25%).

После увольнения Йозефа Циннбауэра железнодорожники выиграли два матча подряд. Получится ли у них сдержать «Динамо»? Вариант «хозяева не проиграют» оценен котировкой 1.52.

Бело-голубые играют размашисто — четыре из пяти последних матчей завершились «верхом» по голам. У красно-зеленых таких игр — три. На тотал больше 2.5 мяча коэффициент — 1.79, на ТМ 2.5 — 2.10.

Если рассмотреть очные встречи, то в четырех из пяти соперники обменялись забитыми мячами. Вариант «обе забьют» идет за 1.65, обратный исход — за 2.24.

В последних матчах с участием команд были назначены пенальти. На то, что 11-метровый пробьют и в дерби, котировка — 2.35. Удаление можно оформить за 3.20.

В четырех из пяти предыдущих встреч «Динамо» и «Локомотив» забивали в первом тайме два и более мяча. ТБ 1.5 в стартовые 45 минут оценен в 2.60.

Наиболее вероятный точный счет, по мнению экспертов, — 1:1 за 6.60.

«Локомотив» — «Динамо»: прогноз и анализ матча 14-го тура РПЛ 22 октября 2022 года

Кажется, «Локомотив» начал обрастать кожей. Бывшая тренерская коалиция серьезно истрепала клуб, который изначально должен был бороться минимум за место в тройке, а в итоге выдал худший старт в истории и проиграл пять матчей подряд в чемпионате с разницей мячей 3-13. После ухода Йозефа Циннбауэра исполняющим обязаности был назначен Андрей Федоров, и он неплохо справляется с обязанностями хотя бы с точки зрения результатов — две победы в двух играх. При этом о преображении и возвращении мощных железнодорожников говорить преждевременно: обыграны со счетом 1:0 две худшие команды РПЛ.

Успех во встрече с черно-белыми позволил «Локомотиву» набрать 12 очков и немного приблизиться к командам из середины таблицы. Например, до располагающихся на 10-й строчке «Крыльев Советов» теперь всего два балла, до «Динамо» (восьмое место) — восемь баллов. Именно с бело-голубыми железнодорожникам предстоит сыграть в ближайшем туре — матч покажет, идет ли «пациент» на поправку или нет.

Что касается статистики, то она удручает: «Локо» забил всего 16 мячей в этом сезоне (1.23 за матч), а пропустил уже 26 — ровно по два за 90 минут. У будущего соперника ситуация практически зеркальная, но с поправкой — 16 пропущенных (1.23) при 21 забитом (1.61). ИТБ1 (1.5) идет за 2.26, ИТМ1 (1.5) — за 1.64. У гостей эти рынки доступны за 2.20 и 1.67 соответственно.

«Динамо» до последнего времени тоже испытывало дисбаланс в результатах: с начала сентября проиграло четыре матча из девяти во всех турнирах и один раз сыграло вничью. Как и железнодорожникам, команде Йокановича удалось минимально преодолеть проблемы: «Оренбург» в чемпионате был бит 3:2, а «Ростов» в Кубке — 3:1.

Прогноз и ставка на матч «Локомотив» — «Динамо»

Хедлайнером «Динамо» в последних матчах стал Вячеслав Грулев, на счету которого голы в ворота «Оренбурга» и «Ростова». Также в последней встрече хорош был Федор Смолов. Именно от этих ребят, а еще от вечно мобильного и яркого Захаряна стоит ждать волшебства в предстоящей игре. Не зря бело-голубые забивают на протяжение пяти матчей подряд.

У «Локомотива» тоже довольно мощная линия нападения: Керк, неравнодушный к решениям ВАР Изидор, Камано, Педриньо, Миранчук и вернувшийся из небытия Игнатьев. Пропускающему на протяжении 11 последних матчей «Динамо» они способны организовать проблемы.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.65.