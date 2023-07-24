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Сегодня, 20:15

«Урал» удивил в матче с ЦСКА. Теперь команда Гончаренко повеселится с Дзюбой и Изидором

Прогноз и ставка на матч Кубка России «Локомотив» — «Урал» 25 июля 2023 года
Евгений Коростелев
Изидор и Самошников.
Фото Официальный сайт ФК «Локомотив»
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У соперников есть очевидные проблемы в обороне и солидные активы в нападении.

21 июля стартовала РПЛ, а уже спустя четыре дня состоятся первые матчи Кубка России. В одном из них столичный «Локомотив» дома сразится с «Уралом». Игра пройдет на «РЖД Арене» и начнется в 18.30 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер». Трансляция стартует в 18.00 мск. Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Артуром Федоровым.

Кубок России. Группа B
25 июл, 18:30. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
Урал

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка России «Локомотив» — «Урал» 25 июля 2023 года

Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение «Локомотиву». Победу красно-зеленых в основное время можно взять с коэффициентом 1.80, что приблизительно 55% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.82 (26%), успех «Урала» — за 4.28 (19%).

Екатеринбуржцам очень удаются последние матчи против «железнодорожников»: две победы и две ничьи в четырех официальных играх. В таком случае стоит присмотреться к варианту Х2 за 2.01.

Тотал больше 2.5 мяча можно оформить за 1.73, ТМ 2.5 — за 2.12.

«Урал» забил в трех предыдущих встречах против «Локо». На то, что команда Гончаренко поразит ворота Лантратова, котировка — 1.39. На обмен результативными ударами — 1.67.

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Два и более гола хозяев в предстоящей игре доступны за 1.80. Столько москвичи забили в обоих последних матчах против «шмелей».

Три наиболее вероятных точных счета, по мнению экспертов, выглядят следующим образом:

  • ничья 1:1 — за 6.60;

  • триумф «Локомотива» 2:1 — за 7.08;

  • 1:0 — за 7.26.

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«Локомотив» — «Урал»: прогноз и анализ матча 1-го тура группового этапа Кубка России 25 июля 2023 года

В первом туре чемпионата России «Локомотив» и «Урал» столкнулись с непростыми соперниками, но если москвичи с трудом добыли ничью (2:2 с «Рубином»), то екатеринбуржцы преподнесли сенсацию — обыграли ЦСКА (2:1). При этом и тем и другим есть о чем подумать на досуге.

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«Мы не имеем права пропускать такие легкие мячи. Разберем их и постараемся исправиться. «Рубин» нас несколько раз ловил на контратаках», — заявил после игры главный тренер «железнодорожников» Михаил Галактионов. Красно-зеленые сравняли счет в игре с казанцами только на 88-й минуте усилиями Изидора, который забил после выхода на замену восьмой раз подряд. Такой результат — подарок для хозяев, учитывая, что они допустили 19 ударов по своим воротам, семь из которых пришлись в створ. В том числе и этот факт вызвал недовольство тренерского штаба.

Один из проблемных элементов в игре «Локо» — экспериментальная пара центральных защитников Фассон — Морозов. Они уже выходили вместе на поле в товарищеских матчах, но, видимо, этого оказалось недостаточно. Вероятно, им же придется останавливать «Урал», который вонзил два мяча в сетку ворот ЦСКА.

Причем екатеринбуржцам также стоит усилить игру сзади. Они блестяще воспользовались ошибкой Акинфеева (махнул мимо мяча на угловом) и фолом Мухина в своей штрафной (привез пенальти за игру рукой), но при этом позволили армейцам создать несколько шикарных моментов для гола. Только блестящая игра Помазуна и неточность атакующих игроков соперника позволили «Уралу» забрать победу.

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Прогноз и ставка на матч «Локомотив» — «Урал»

В прошлом сезоне «Урал» добился выдающегося результата в Кубке России: выиграл группу у ЦСКА, «Торпедо» и «Сочи», выбил «Ростов» со «Спартаком» и дошел до финала Пути РПЛ, где вылетел от все тех же армейцев. А в решающем матче Пути регионов екатеринбуржцы уступили «Краснодару». Но третье место — это все равно здорово.

Надо отметить, что больше половины матчей в Кубке с участием «Урала» получались «верховыми», и, судя по первому туру РПЛ, екатеринбуржцы продолжат играть ярко. Того же стоит ждать и от «Локомотива», атакующая линия которого позволяет устраивать шоу в каждой встрече и против любого соперника. В то же время оборона еще нуждается в сильных исполнителях и совершенствовании. Так что ближайший матч должен быть веселым — недаром в двух последних очных соперники забили суммарно 10 мячей.

Рекомендуемая ставка: ТБ 2.5 за 1.73.

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