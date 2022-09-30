Пора делать серию из двух побед.

1 октября московский «Локомотив» в 11-м туре РПЛ сыграет с «Уралом». Встреча пройдет в Черкизове на «РЖД Арене» и начнется в 19.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер», старт трансляции — в 18.55 мск. Главным арбитром игры назначен Сергей Иванов.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Локомотив» — «Урал» 1 октября 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдали весомое преимущество «Локомотиву». На победу железнодорожников можно поставить с коэффициентом 1.85, что приблизительно 54% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.80 (26%), успех «Урала» — за 4.30 (20%).

Считаете, что москвичи снова облажаются в чемпионате России? Вариант Х2 доступен за 2.02.

Эксперты так и не решили, будет в матче «верх» или «низ» по голам. На тотал больше 2.5 гола котировка 1.93, такая же на ТМ 2.5.

«Локомотив» в последней игре, которая состоялась в Кубке России, разнес «Химки» со счетом 5:0. На то, что в предстоящей встрече москвичи снова забьют два и более мяча, коэффициент — 1.90. ИТМ1 (1.5) тоже идет за 1.90.

«Урал» в этом сезоне отправил в сетку ворот соперника больше одного мяча всего дважды: ИТБ2 (1.5) оценен в 3.30, ИТМ2 (1.5) — в 1.33.

Случится пенальти или удаление? Первое событие можете взять за 2.35, второе — за 3.20.

Букмекеры считают, что матч завершится со счетом 1:1 или 1:0 в пользу хозяев. Котировка одинаковая — 6.80.

«Локомотив» — «Урал»: прогноз и анализ матча 11-го тура РПЛ 1 октября 2022 года

«Вынужден признать, что у нас был катастрофический старт сезона. В десяти матчах только две победы — это никуда не годится. Это не уровень «Локомотива», — заявил гендиректор «Локомотива» Владимир Леонченко. Но изменений в тренерском штабе не последовало. Точнее, они случились, но заваливший старт сезона Циннбауэр остался на месте, а к нему в помощники взяли южноафриканца Фадлу Давидса — вместе с ним немец работал в «Орландо Пайретс».

Стечение это обстоятельств или нет, но первый матч вместе с новым тренером «Локомотив» провел на ура — разгромил в Кубке России «Химки» со счетом 5:0. Причем сумасшедший матч выдали сразу несколько игроков: на счету Антона Миранчука хет-трик из ассистов, у Педриньо — покер. В последний раз в этом турнире столько за игру забивал 18 лет назад Кержаков.

Москвичи играли очень вдохновенно и легко, могли забить еще раза в два больше. Конечно, уровень соперника и его катастрофические ошибки тоже сыграли роль, но чем лучше, например, «Урал»? Клуб из Екатеринбурга в этом сезоне набрал в чемпионате всего четыре очка, еще шесть — в Кубке, но все равно натужно: «Сочи» прогадал с составом и упустил слишком много моментов, «Торпедо» на 85-й не забило пенальти.

Вообще главная проблема «Урала» сейчас даже не оборона, а атака. Несмотря на 19 пропущенных мячей, что в целом достаточно для аутсайдера, команда Виктора Гончаренко забила всего пять голов в 10 играх. И всего трижды обменялась результативными ударами с соперниками. Поэтому стоит присмотреться к варианту «обе забьют — нет» за 1.95. Обратный исход доступен за 1.85.

Прогноз и ставка на матч «Локомотив» — «Урал»

Хотя «Локомотив» показывает кошмарные результаты в РПЛ, дома у «Урала» железнодорожники обязаны выиграть. Если не брать три очка в игре с таким соперником, то можно сниматься с чемпионата и играть только в Кубке — там получается значительно лучше.

Главным козырем и убийцей должен стать все тот же Педриньо. Бразилец вообще с такой игрой, как в матче с «Химками», может претендовать на звание игрока сезона. Быстрый, техничный и с отличным умением открыться в свободной зоне, он будет большой проблемой для всех команд и тем более для разваливающегося «Урала».

Рекомендуемая ставка: П1 за 1.85.