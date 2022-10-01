Манкунианцам тоже есть чем ответить.

2 октября состоится одно из самых горячих противостояний английской премьер-лиги — манчестерское дерби. Игра пройдет на домашнем стадионе «Манчестер Сити» «Этихад», стартовый свисток Майкла Оливера прозвучит в 16.00 по московскому времени. В России матчи АПЛ не транслируют.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед» 2 октября 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают хозяев однозначными фаворитами: поставить на победу «горожан» можно с коэффициентом 1.37, вероятность — около 72%. На ничью предложена котировка 5.90 (16%). Успех «МЮ» — самый малореальный исход встречи — идет за 7.90 (12%).

Три наиболее ожидаемых экспертами результата матча включили только победы хозяев:

• успех 2:0 можно взять за 7.60;

• 2:1 — за 8.30;

• разгром 3:0 — за 9.00.

Манчестерское дерби не самое результативное противостояние АПЛ. За последние семь игр команды только однажды забили на двоих больше двух мячей. Это случилось в прошлом сезоне, когда во втором круге «горожане» разгромили соперника 4:1. Ждете еще один результативный матч? Тотал больше 2.5 гола оценен в 1.44, ТМ 2.5 — в 2.80.

«Красные дьяволы» неудачно выступают в дерби: в последних пяти встречах «МЮ» потерпел три поражения и лишь однажды победил. При этом статистика за все время — на стороне «Юнайтед»: 78 побед против 57 у «горожан». Поставить на то, что гости не уступят в предстоящем матче, можно с внушительным коэффициентом 3.30.

«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз и анализ матча 9-го тура АПЛ 2 октября 2022 года

«Горожане» отлично стартовали в турнире: оформили пять побед за семь туров и дважды сыграли вничью. Несмотря на это, команда Пепа Гвардиолы не лидирует в турнире — «Арсенал» опережает действующего чемпиона на одно очко. «Красные дьяволы» начали сезон скромнее: проиграли в первых двух турах, но потом выковали четыре победы подряд и поднялись на пятую строчку.

Стиль соперников сильно различается. «Юнайтед» три победы из четырех оформил с разницей в один мяч, причем «Саутгемптон» и «Лестер» уступили минимально — 0:1. Команда забила лишь восемь мячей за шесть туров — меньше только у восьми команд. Одно из главных разочарований среди нападающих гостей — Криштиану Роналду. Легендарный португалец в этом сезоне забил лишь однажды — и то в Лиге Европы.

«Ман Сити» же атакует намного ярче. Команда Пепа Гвардиолы забивает в этом сезоне больше всех в АПЛ: за семь туров настреляла 23 мяча, в среднем сумасшедшие 3.3 гола за игру. Главную роль в атаке действующего чемпиона играет Эрлинг Холанн: 22-летний форвард вколотил безумные 14 голов за 10 матчей во всех турнирах. В АПЛ норвежец забил 11 раз.

Ждете еще одного разгрома от «Сити»? Индивидуальный тотал хозяев больше 2.5 мяча доступен за 2.07, ИТМ1 (2.5) — за 1.75.

Несмотря на хлипкую форму, «красные дьяволы» уже прикончили двух топовых соперников из АПЛ. В третьем туре манкунианцы грохнули «Ливерпуль» (2:1), в шестом — «Арсенал» (3:1). К тому же коллектив тен Хага гораздо меньше пропускает, чем на старте сезона. В первых двух турах «МЮ» получил шесть мячей, в следующих шести встречах во всех турнирах — всего три.

Прогноз и ставка на матч «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед» 2 октября 2022 года

«МЮ» остается проблемной командой: не всегда работает атака, резко деградировал Роналду, даже к де Хеа возникают вопросы. При этом «красные дьяволы» делают результат, в том числе против топ-клубов. Команда уже прибила «Арсенал» и «Ливерпуль», правда, с «Ман Сити» должно быть сильно сложнее. «Горожане» проиграли в этом сезоне только в Суперкубке Англии и в большинстве игр выглядели очень мощно.

Вероятно, командам по силам вскрыть друг друга: «Ман Сити» в пяти из семи игр в АПЛ забил минимум три мяча, «МЮ» даже без голов Роналду в этом розыгрыше не отличился только в первом туре.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.73.