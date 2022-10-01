Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Прогнозы на спорт
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 10:15

«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед»: Холанн покажет Роналду, кто главный форвард в городе

Прогноз и ставка на матч АПЛ «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед» 2 октября 2022 года
Артемий Кутейников
Эрлинг Холанн («Манчестер Сити»).
Фото Global Look Press
Манкунианцам тоже есть чем ответить.

2 октября состоится одно из самых горячих противостояний английской премьер-лиги — манчестерское дерби. Игра пройдет на домашнем стадионе «Манчестер Сити» «Этихад», стартовый свисток Майкла Оливера прозвучит в 16.00 по московскому времени. В России матчи АПЛ не транслируют.

Англия. Премьер-лига. 9-й тур
02 окт, 16:00. Etihad Stadium (Манчестер)
Манчестер Сити
Манчестер Юнайтед

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед» 2 октября 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают хозяев однозначными фаворитами: поставить на победу «горожан» можно с коэффициентом 1.37, вероятность — около 72%. На ничью предложена котировка 5.90 (16%). Успех «МЮ» — самый малореальный исход встречи — идет за 7.90 (12%).

Три наиболее ожидаемых экспертами результата матча включили только победы хозяев:

• успех 2:0 можно взять за 7.60;

• 2:1 — за 8.30;

• разгром 3:0 — за 9.00.

Манчестерское дерби не самое результативное противостояние АПЛ. За последние семь игр команды только однажды забили на двоих больше двух мячей. Это случилось в прошлом сезоне, когда во втором круге «горожане» разгромили соперника 4:1. Ждете еще один результативный матч? Тотал больше 2.5 гола оценен в 1.44, ТМ 2.5 — в 2.80.

«Красные дьяволы» неудачно выступают в дерби: в последних пяти встречах «МЮ» потерпел три поражения и лишь однажды победил. При этом статистика за все время — на стороне «Юнайтед»: 78 побед против 57 у «горожан». Поставить на то, что гости не уступят в предстоящем матче, можно с внушительным коэффициентом 3.30.

Диего Симеоне. «Севилья» — «Атлетико»: Симеоне отправит Лопетеги в отставку?

«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз и анализ матча 9-го тура АПЛ 2 октября 2022 года

«Горожане» отлично стартовали в турнире: оформили пять побед за семь туров и дважды сыграли вничью. Несмотря на это, команда Пепа Гвардиолы не лидирует в турнире — «Арсенал» опережает действующего чемпиона на одно очко. «Красные дьяволы» начали сезон скромнее: проиграли в первых двух турах, но потом выковали четыре победы подряд и поднялись на пятую строчку.

Стиль соперников сильно различается. «Юнайтед» три победы из четырех оформил с разницей в один мяч, причем «Саутгемптон» и «Лестер» уступили минимально — 0:1. Команда забила лишь восемь мячей за шесть туров — меньше только у восьми команд. Одно из главных разочарований среди нападающих гостей — Криштиану Роналду. Легендарный португалец в этом сезоне забил лишь однажды — и то в Лиге Европы.

Пауло Дибала. «Интер» — «Рома»: дисквалификация Моуринью и травма Дибалы оставят римлян без победы?

«Ман Сити» же атакует намного ярче. Команда Пепа Гвардиолы забивает в этом сезоне больше всех в АПЛ: за семь туров настреляла 23 мяча, в среднем сумасшедшие 3.3 гола за игру. Главную роль в атаке действующего чемпиона играет Эрлинг Холанн: 22-летний форвард вколотил безумные 14 голов за 10 матчей во всех турнирах. В АПЛ норвежец забил 11 раз.

Ждете еще одного разгрома от «Сити»? Индивидуальный тотал хозяев больше 2.5 мяча доступен за 2.07, ИТМ1 (2.5) — за 1.75.

Несмотря на хлипкую форму, «красные дьяволы» уже прикончили двух топовых соперников из АПЛ. В третьем туре манкунианцы грохнули «Ливерпуль» (2:1), в шестом — «Арсенал» (3:1). К тому же коллектив тен Хага гораздо меньше пропускает, чем на старте сезона. В первых двух турах «МЮ» получил шесть мячей, в следующих шести встречах во всех турнирах — всего три.

Педриньо. «Локомотив» — «Урал»: с Педриньо команда Циннбауэра встанет на правильные рельсы

Прогноз и ставка на матч «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед» 2 октября 2022 года

«МЮ» остается проблемной командой: не всегда работает атака, резко деградировал Роналду, даже к де Хеа возникают вопросы. При этом «красные дьяволы» делают результат, в том числе против топ-клубов. Команда уже прибила «Арсенал» и «Ливерпуль», правда, с «Ман Сити» должно быть сильно сложнее. «Горожане» проиграли в этом сезоне только в Суперкубке Англии и в большинстве игр выглядели очень мощно.

Вероятно, командам по силам вскрыть друг друга: «Ман Сити» в пяти из семи игр в АПЛ забил минимум три мяча, «МЮ» даже без голов Роналду в этом розыгрыше не отличился только в первом туре.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.73.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Манчестер Сити
ФК Манчестер Юнайтед
0
Читайте также
Витамин D замедляет развитие рассеянного склероза
Овечкин остался в тени, а малоизвестный новичок сделал хет-трик
Посольство РФ указало на противоречивость позиции США по авариям на СП
Депутат Шеремет рассказал об изменении статуса Азовского моря
Небензя назвал резолюцию США по референдумам низкопробной провокацией
Какой вклад мирные жители вносят в успех спецоперации: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

«Севилья» — «Атлетико»: Симеоне отправит Лопетеги в отставку?