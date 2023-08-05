«Арсенал» вложил в новичков 200 млн евро, но он не соперник для «Сити» в Суперкубке. Без Зинченко и Жезуса не победить

В прошлом сезоне лондонцы конкурировали только на дистанции, а не в отдельных матчах.

6 августа «Манчестер Сити» и «Арсенал» разыграют первый трофей нового английского сезона — на «Уэмбли» команды сразятся за Суперкубок страны. Игра начнется в 18.00 по московскому времени, в России она показана не будет. Главным арбитром назначен Стюарт Аттуэлл.

Коэффициенты букмекеров на матч Суперкубка Англии «Манчестер Сити» — «Арсенал» 6 августа 2023 года

Аналитики букмекерской компании ФОНБЕТ считают «Сити» безоговорочным фаворитом встречи. На победу действующего чемпиона Англии можно поставить с коэффициентом 1.78, что примерно 54% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.00 (25%), успех «Арсенала» — за 4.30 (21%).

Девять из 10 последних матчей между командами завершились победами «Сити», пять из них — с разницей в два и более мяча. Вариант Ф1(-1.5) идет за 2.80, Ф2(+1.5) — за 1.45.

Тотал больше 2.5 мяча оценен в 1.68, ТМ 2.5 — в 2.20. Если же считаете, что соперники организуют больше голов, поставьте на ТБ 3.5 за 2.60.

В трех из четырех предыдущих очных игр случился обмен результативными ударами: вариант «обе забьют» доступен за 1.65, противоположный исход — за 2.25.

Шикарный коэффициент предложен на два и более гола «Сити» — 1.75. Такой же предложен на победу «горожан» с форой (-1.5) по ударам в створ.

Кстати, шесть и более точных попаданий в рамку ворот «Арсенала» в исполнении номинальных хозяев доступны за солидные 2.17.

Победа «Сити» с учетом серии пенальти предложена за 1.45, триумф «Арсенала» — за 2.75.

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«Манчестер Сити» — «Арсенал»: прогноз и анализ матча Суперкубка Англии 6 августа 2023 года

«Манчестер Сити» после победы в Лиге чемпионов ушел в отпуск более чем на месяц и начал подготовку к новому сезону лишь в двадцатых числах июля. Причем к работе вернулись далеко не все лидеры команды — как минимум два важных игрока покинули «Этихад». Об уходе Илкая Гюндогана было известно давно — турецкого полузащитника, срок контракта которого с «Сити» истек, захомутала «Барселона». А вот уход Рияда Мареза стал неожиданностью — его в Саудовскую Аравию за 35 млн евро забрал «Аль-Ахли».

Пеп Гвардиола молниеносно отреагировал на потерю Гюндогана и попросил приобрести у «Челси» Матео Ковачича. А за сутки до Суперкубка в Манчестере выгрузился защитник Йошко Гвардиол — 21-летний хорват был выкуплен у «Лейпцига» за 90 млн евро, благодаря чему стал самым дорогим защитником в истории футбола. Правда, непонятно, решится ли Пеп прямо с трапа самолета бросить его в бой против «Арсенала». Скорее всего, «горожане» попробуют справиться без него, тем более заявка команды переполнена высококлассными игроками обороны.

Впрочем, товарищеские матчи показали некоторую слабость «Сити» у своих ворот. Не зря «горожане» пропустили во всех трех предсезонных играх — с «Иокогамой» (5:3), «Баварией» (2:1) и «Атлетико» (1:2). Другое дело, что Гвардиола серьезно ротировал состав и вряд ли рассчитывал, что команда сыграет идеально. Против «Арсенала» стоит ждать совсем другой и значительно более мотивированный «Сити». Благо потерь в команде нет — даже де Брейне восстановился и во всех играх находился на скамейке, пусть и не появился на поле.

Что касается «канониров», то они серьезно укрепились в летнее окно, потеряв всего одного действительно важного футболиста — клуб покинул бывший капитан Гранит Джака (ушел в «Байер»). Решение швейцарца неудивительно, ведь соперничать ему пришлось бы с купленным за 122 млн евро у «Вест Хэма» Декланом Райсом. Самый дорогой английский футболист в истории наверняка стал бы первым выбором Артеты, поэтому Джака предпочел уйти. Еще двумя новичками лондонцев стали Кай Хаверц (пришел из «Челси») и Юрриен Тимбер (из «Аякса»). Суммарно летние покупки обошлись «Арсеналу» в 206 млн евро.

Хаверц, кстати, уже проявил себя во время предсезонных матчей: забил мячи в ворота сборной MLS (5:0), «Барселоны» (5:3) и реализовал 11-метровый в послематчевой серии с «Монако» (1:1, 5:4). Помимо этих встреч «Арсенал» также сыграл вничью с «Нюрнбергом» (1:1) и «Уотфордом» (1:1), а еще проиграл «МЮ» (0:2). Вроде бы результаты неплохие, говорящие о солидной подготовке команды к противостоянию с «Сити», однако потери нескольких футболистов омрачили положение. Например, незадолго до старта сезона из-за травмы колена вылетел Габи Жезус, икру повредил Зинченко. Еще не будет Эль-Ненни, а участие Балогана и Риса Нельсона под вопросом.

Прогноз и ставка на матч «Манчестер Сити» — «Арсенал»

«Горожане» очень сильно огорчают «Арсенал» в последние годы: из десяти предыдущих матчей они выиграли девять. В шести из них команда Пепа Гвардиолы забила минимум дважды, в том числе в прошлом сезоне — в АПЛ победила 3:1 и 4:1, но чуть скромнее в Кубке Англии (1:0). Правда, в той встрече тотальное превосходство было все равно на стороне «Сити».

За чемпиона в предстоящей встрече сыграют все сильнейшие, а вот у «канониров» есть как минимум две существенные потери в лице Жезуса и Зинченко. Да и отсутствие Нельсона тоже весьма ощутимо. Учитывая, что даже в лучшем составе «Арсенал» не оказывал «Сити» достойного сопротивления, в нынешней ситуации сделать это будет еще проблематичнее.

Рекомендуемая ставка: победа «Сити» за 1.78.

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