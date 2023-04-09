Прогноз и ставка на 1/4 Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Бавария» 11 апреля 2023 года

Эрлинг забил пять мячей в семи матчах против «Баварии».

11 апреля «Манчестер Сити» в четвертьфинале Лиги чемпионов сыграет с «Баварией». Игра состоится на «Этихад Стэдиум» и начнется в 22.00 по московскому времени. В России ее можно посмотреть на сайте matchtv.ru и телеканале «Матч! Футбол 2» с 21.55 мск. Арбитр встречи будет известен позже.

Коэффициенты букмекеров на четвертьфинал Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Бавария» 11 апреля 2023 года

Букмекерская компания Olimpbet назвала «горожан» фаворитом встречи. Взять победу команды Пепа Гвардиолы можно за небольшой коэффициент 1.82, вероятность исхода — около 54%. Ничья оценена в 4.07 (23%), триумф мюнхенцев — в примерно равные 4.17 (23%).

«Бавария» выиграла в семи матчах ЛЧ подряд. Верите, что и в этот раз немецкая команда не уступит? Ставка Х2 предложена с котировкой 2.05.

«Сити» и «Бавария» — самые результативные команды своих чемпионатов: они забили 71 и 76 голов соответственно. Тотал больше 2.5 мяча на очный матч имеется за 1.66, ТМ 2.5 — за 2.32.

Мюнхенцы отличились в 28 последних матчах, а «горожане» в предыдущих пяти поединках оформляли в среднем по четыре мяча. Обмен голами идет за 1.63, обратный рынок — за 2.29.

Наиболее вероятный точный счет, по версии Olimpbet, 1:1. Этот исход доступен за 7.45.

«Манчестер Сити» — «Бавария»: прогноз и анализ 1/4 Лиги чемпионов 11 апреля 2023 года

«Горожане» почти не ощутили сопротивление «Лейпцига» в 1/8 ЛЧ: первый матч в Германии завершился ничьей (1:1), но в Англии «Сити» пустил «быков» на котлеты (7:0), а Эрлинг Холанн вошел в режим берсерка и оформил пента-трик.

Кстати, лучший бомбардир «горожан» и АПЛ (28 мячей) регенерировал травму — норвежец выйдет на поле в ближайших поединках против «Саутгемптона» и «Баварии». Чего не скажешь о Филе Фодене — движок команды Пепа перенес операцию по удалению аппендицита и пропустит три недели.

Обитатели «Этихада» еще не проигрывали в текущей ЛЧ: за восемь встреч пять побед и три ничьи. Причем в пяти матчах «Сити» не пропускал голов.

«Горожане» идут на впечатляющей беспроигрышной серии дома в рамках ЛЧ: с ноября 2018-го «Ман Сити» не уступил в 23 встречах кряду, причем 21 из них выиграл. А в 14 из 16 предыдущих поединках на «Этихаде» Кевин Де Брёйне и компания забили минимум два гола.

Это шестой подряд выход «Манчестер Сити» в четвертьфинал ЛЧ, но английский клуб преодолел эту стадию лишь дважды.

«Бавария» выиграла восемь из восьми матчей в этом розыгрыше Лиги чемпионов. Причем в семи из них немцы не пропустили. В 1/8 финала мюнхенцы выбили «ПСЖ» (1:0, 2:0), а первый поединок против парижан оказался единственным, в котором немецкий клуб забил меньше двух мячей.

Недавно команду из-за внутриклубных скандалов покинул Юлиан Нагельсманн: клуб подозревал его в сливах инсайдов в прессу из-за отношений с журналисткой Bild Леной Вурценбергер. Команду экстренно возглавил Томас Тухель и в дебюте обыграл бывший клуб — дортмундскую «Боруссию» (4:2). Правда, в следующем же матче мюнхенский клуб уступил «Фрайбургу» (1:2) и вылетел из Кубка Германии.

В 1/4 финала ЛЧ «Бавария» вышла в 21 раз. В двух предыдущих сезонах мюнхенцы не пробились в полуфинал. Но в розыгрыше-2019/20 им это удалось, и клуб в итоге выиграл трофей.

У Тухеля тоже есть две серьезные потери: травмированы Мануэль Нойер и Люка Эрнандес, которые не выступают с конца прошлого года.

Прогноз и ставка на матч «Манчестер Сити» — «Бавария»

Клубы трижды сталкивались на групповой стадии Лиги чемпионов, но ни разу — в плей-офф. «Мюнхен» победил четыре раза, «Сити» — дважды. Баварцы великолепно играют на выездах в рамках ЛЧ: в 11 из 12 прошлых поединков на чужих полях не пропускали больше одного мяча. А четыре последних гостевых столкновениях выиграли с общим счетом 10:2.

Но у мюнхенцев наметился спад в обороне: в последних четырех матчах клуб Тухеля пропустил не меньше двух мячей за матч и проиграл две из трех предыдущих встреч. В то же время «Манчестер Сити» максимально разогнался: команда Гвардиолы закинула четыре мяча «Ливерпулю», шесть — «Бернли» и семь «Лейпцигу», пропустив всего один. К тому же вылечился Эрлинг Холанн, который умеет забивать «Баварии» (пять голов в семи матчах).

В результате «Бавария» может зацепиться за ничью, но не пропустить — вряд ли.

Рекомендуемая ставка: 1Х и ТБ 2.5 за 2.05.