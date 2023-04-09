Прогнозы на спорт
Сегодня, 21:15
11 апреля «Манчестер Сити» в четвертьфинале Лиги чемпионов сыграет с «Баварией». Игра состоится на «Этихад Стэдиум» и начнется в 22.00 по московскому времени. В России ее можно посмотреть на сайте matchtv.ru и телеканале «Матч! Футбол 2» с 21.55 мск. Арбитр встречи будет известен позже.
Букмекерская компания Olimpbet назвала «горожан» фаворитом встречи. Взять победу команды Пепа Гвардиолы можно за небольшой коэффициент 1.82, вероятность исхода — около 54%. Ничья оценена в 4.07 (23%), триумф мюнхенцев — в примерно равные 4.17 (23%).
«Бавария» выиграла в семи матчах ЛЧ подряд. Верите, что и в этот раз немецкая команда не уступит? Ставка Х2 предложена с котировкой 2.05.
«Сити» и «Бавария» — самые результативные команды своих чемпионатов: они забили 71 и 76 голов соответственно. Тотал больше 2.5 мяча на очный матч имеется за 1.66, ТМ 2.5 — за 2.32.
Мюнхенцы отличились в 28 последних матчах, а «горожане» в предыдущих пяти поединках оформляли в среднем по четыре мяча. Обмен голами идет за 1.63, обратный рынок — за 2.29.
Наиболее вероятный точный счет, по версии Olimpbet, 1:1. Этот исход доступен за 7.45.
«Горожане» почти не ощутили сопротивление «Лейпцига» в 1/8 ЛЧ: первый матч в Германии завершился ничьей (1:1), но в Англии «Сити» пустил «быков» на котлеты (7:0), а Эрлинг Холанн вошел в режим берсерка и оформил пента-трик.
Кстати, лучший бомбардир «горожан» и АПЛ (28 мячей) регенерировал травму — норвежец выйдет на поле в ближайших поединках против «Саутгемптона» и «Баварии». Чего не скажешь о Филе Фодене — движок команды Пепа перенес операцию по удалению аппендицита и пропустит три недели.
Обитатели «Этихада» еще не проигрывали в текущей ЛЧ: за восемь встреч пять побед и три ничьи. Причем в пяти матчах «Сити» не пропускал голов.
«Горожане» идут на впечатляющей беспроигрышной серии дома в рамках ЛЧ: с ноября 2018-го «Ман Сити» не уступил в 23 встречах кряду, причем 21 из них выиграл. А в 14 из 16 предыдущих поединках на «Этихаде» Кевин Де Брёйне и компания забили минимум два гола.
Это шестой подряд выход «Манчестер Сити» в четвертьфинал ЛЧ, но английский клуб преодолел эту стадию лишь дважды.
«Бавария» выиграла восемь из восьми матчей в этом розыгрыше Лиги чемпионов. Причем в семи из них немцы не пропустили. В 1/8 финала мюнхенцы выбили «ПСЖ» (1:0, 2:0), а первый поединок против парижан оказался единственным, в котором немецкий клуб забил меньше двух мячей.
Недавно команду из-за внутриклубных скандалов покинул Юлиан Нагельсманн: клуб подозревал его в сливах инсайдов в прессу из-за отношений с журналисткой Bild Леной Вурценбергер. Команду экстренно возглавил Томас Тухель и в дебюте обыграл бывший клуб — дортмундскую «Боруссию» (4:2). Правда, в следующем же матче мюнхенский клуб уступил «Фрайбургу» (1:2) и вылетел из Кубка Германии.
В 1/4 финала ЛЧ «Бавария» вышла в 21 раз. В двух предыдущих сезонах мюнхенцы не пробились в полуфинал. Но в розыгрыше-2019/20 им это удалось, и клуб в итоге выиграл трофей.
У Тухеля тоже есть две серьезные потери: травмированы Мануэль Нойер и Люка Эрнандес, которые не выступают с конца прошлого года.
Клубы трижды сталкивались на групповой стадии Лиги чемпионов, но ни разу — в плей-офф. «Мюнхен» победил четыре раза, «Сити» — дважды. Баварцы великолепно играют на выездах в рамках ЛЧ: в 11 из 12 прошлых поединков на чужих полях не пропускали больше одного мяча. А четыре последних гостевых столкновениях выиграли с общим счетом 10:2.
Но у мюнхенцев наметился спад в обороне: в последних четырех матчах клуб Тухеля пропустил не меньше двух мячей за матч и проиграл две из трех предыдущих встреч. В то же время «Манчестер Сити» максимально разогнался: команда Гвардиолы закинула четыре мяча «Ливерпулю», шесть — «Бернли» и семь «Лейпцигу», пропустив всего один. К тому же вылечился Эрлинг Холанн, который умеет забивать «Баварии» (пять голов в семи матчах).
В результате «Бавария» может зацепиться за ничью, но не пропустить — вряд ли.
Рекомендуемая ставка: 1Х и ТБ 2.5 за 2.05.
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