Команда Индзаги постарается преодолеть еще один португальский барьер.

11 апреля в первом четвертьфинале Лиги чемпионов «Интер» приедет в гости к «Бенфике». Команды выйдут на поле «Эштадиу да Луш» в Лиссабоне в 22.00 по московскому времени. Прямая трансляция на сайте matchtv.ru и телеканале «Матч! Футбол 1» начнется в 21.55 мск. Обслужит встречу английский арбитр Майкл Оливер.

Коэффициенты букмекеров на 1/4 финала Лиги чемпионов «Бенфика» — «Интер» 11 апреля 2023 года

Аналитики букмекерской компании ФОНБЕТ отдали предпочтение лиссабонским «орлам». На победу хозяев предложен коэффициент 2.20, что составляет примерно 45% вероятности. На ничью можно поставить за 3.40 (28%), а успех «нерадзурри» оценен в 3.65 (27%).

При этом накануне противостояния аналитики дают обеим командам почти равные шансы на проход в полуфинал. Триумф «Бенфики» по итогам двух матчей оценен в 1.93, на «Интер» дали 1.90.

В последних пяти играх миланцев соперники забивали максимум два мяча на двоих. Тотал больше 2.5 гола на игру с «Бенфикой» предложен за 2.20, ТМ 2.5 — за 1.68.

Аналитики не нашли однозначного ответа, огорчат ли команды друг друга. На обмен голами дали коэффициент 1.92, на обратный рынок — 1.90.

Эксперты ФОНБЕТ предположили три наиболее вероятных результата встречи:

ничья 0:0 идет за 6.50;

1:1 или победа «Бенфики» 1:0 — за 7.00.

«Бенфика» — «Интер»: прогноз и анализ 1/4 финала Лиги чемпионов 11 апреля 2023 года

«Орлы» уверенно разобрали «Брюгге» в 1/8 финала ЛЧ — 2:0, 5:1. «Бенфика» вышла в четвертьфинал второй раз подряд впервые с 1969 года. При этом в полуфинал португальцы не пробивались с 1990-го — в прошлом году их выбил «Ливерпуль» (1:3, 3:3).

«Бенфика» на домашней арене лучшая по всем показателям в чемпионате Португалии: одержала больше всех побед (23), потерпела минимум поражений (два), лидирует по забитым мячам, пропущенным и их разнице (68:16), а также по набранным очкам (71).В текущем розыгрыше ЛЧ она оформила уже 23 мяча — больше только у «Наполи» (25). Свыше половины голов настреляла связка Жоау Мариу и Гонсалу Рамуша (13).

«Интер» с трудом прошел вторую команду Португалии «Порту» в 1/8 финала ЛЧ (1:0, 0:0). «Нерадзурри» ни разу не пропустили за раунд впервые с победного сезона ЛЧ-2009/10. Правда, с тех пор миланцы не показывались в полуфинале главного еврокубка.

В серии А «Интер» выступает неважно. Команда Симоне Индзаги идет на пятой строчке, отставая от второго места на семь баллов, а от третьего и зоны ЛЧ — на два. С конца зимы и после победы над «Порту» черно-синие провалились в глубокую яму: безвыигрышная серия длится уже семь матчей. А еще команда очень мало забила на этом отрезке — всего три мяча. Трудности можно связать с травмами ключевых игроков: Милана Шкриньяра и Хакана Чалханоглу — их восстановление до игры с «Бенфикой» под сомнением.

Прогноз и ставка на матч «Бенфика» — «Интер»

«Интер» не проиграл в шести из семи последних встреч в ЛЧ, победив четыре раза. Причем с пятью матчами без пропущенных голов «нерадзурри» уступают лишь «Баварии», у которой таких поединков семь. Но на выезде миланцы не побеждают в трех поединках ЛЧ подряд, а в двух последних ни разу не забили.

«Бенфика» выиграла 10 из 12 предыдущих матчей Лиги чемпионов, а забила в 17 встречах подряд. В этом розыгрыше турнира «орлы» набросали уже 23 мяча — больше только у «Наполи» (25). А в Лиссабоне команда Рогера Шмидта не проиграла шесть поединков подряд, пять раз победив.

Хозяева попытаются продлить удачную серию, но автобус «Интера» будет тяжело сдвинуть с места.

Рекомендуемая ставка: 1Х и ТМ 2.5 за 2.05.