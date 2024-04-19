«Сити» душил «Реал», но все равно вылетел из ЛЧ. Готов ли «Челси» повторить подвиг мадридцев?

У синих нет таких мощностей.

20 апреля в Лондоне на стадионе «Уэмбли» состоится полуфинал Кубка Англии между «Манчестер Сити» и «Челси». Стартовый свисток прозвучит в 19.15 по московскому времени, в России игра легально показана не будет.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка Англии «Манчестер Сити» — «Челси» 20 апреля 2024 года

Аналитики букмекерской компании FONBET считают, что «Манчестер Сити» без каких-либо сложностей пробьется в финал. На победу команды Пепа Гвардиолы в основное время можно поставить с коэффициентом 1.65, что примерно 61% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.30 (23%), успех «Челси» — за 5.10 (16%).

На то, что синие не уступят хотя бы по итогам 90 минут (Х2), котировка — 2.25.

Тотал больше 2.5 мяча оценен в 1.60, ТМ 2.5 — в 2.35. Учтите, что восемь последних матчей с участием «Челси» и четыре из пяти у «Сити» были «верховыми».

Похожие коэффициенты на условия «обе забьют» и «обе забьют — нет» — 1.62 и 2.35 соответственно.

В восьми предыдущих играх лондонцы забивали не менее двух мячей. ИТБ2 (1) идет за 2.10, ИТБ2 (1.5) — за 3.25.

В последнем матче с «Реалом» в ЛЧ «Сити» подал 18 угловых, 15 из которых — в основное время. На общий ТБ 9.5 в предстоящей игре котировка — 1.80.

Проход Пепа и компании в финал с учетом дополнительного времени и пенальти оценен в 1.33, парней Почеттино — в 3.40.

Дай волю эмоциям вместе с FONBET — получи до 15 000 рублей на первую ставку без депозита

«Манчестер Сити» — «Челси»: прогноз и анализ полуфинала Кубка Англии 20 апреля 2024 года

У «Манчестер Сити» все было замечательно ровно до середины этой недели. На выходных «горожане» растоптали «Лутон» (5:1), одержав третью подряд победу в АПЛ, и вернулись на первую строчку в таблице. Произошло этого благодаря осечке прямых конкурентов — «Ливерпуля» (0:1 с «Пэлас») и «Арсенала» (0:2 с «Виллой»). Таким образом команда Гвардиолы повысила шансы на повторение прошлогоднего требла.

Однако в среду все рухнуло. «Сити» нещадно давил на своем поле «Реал» в ответном матче Лиги чемпионов (в первом были 3:3) и справедливо сравнял счет под занавес основного времени, но неважно провел серию пенальти: на незабитый Модричем 11-метровый «горожане» ответили двумя — в исполнении Бернарду и Ковачича. Мадридцы прошли дальше, а манкунианцы сдали полномочия сильнейшего клуба Европы. Теперь у них есть возможность сделать лишь дубль: выиграть АПЛ и Кубок Англии.

Помешать «Сити» во втором случае может «Челси». Синие не проигрывают уже 12 матчей кряду, что позволило им вернуться в топ-10 чемпионата. Более того, они близки к попаданию в еврокубковую зону, ведь отстают от занимающих 6-7 позиции «Ньюкасла» и «МЮ» всего на три очка при наличии матча в запасе. Кстати, именно «красных дьяволов» лондонцы переиграли в одной из недавних встреч в АПЛ (4:3), а в последнем туре они забили шесть голов «Эвертону» (6:0).

Важно отметить, что в восьми предыдущих играх «Челси» забивал не менее двух мячей, а всего на этом отрезке отличился 24 раза. Правда, пропустили столичные также довольно много — 15 голов. То есть по два и более в семи из восьми прошедших встреч. Сохранить ворота в неприкосновенности удалось как раз против «Эвертона», а перед этим — с «Ливерпулем» в проигранном финале Кубка английской лиги (0:0, 0:1 в дополнительное время).

Травмы и дисквалификации перед матчем «Манчестер Сити» — «Челси»

«Эрлинг что-то почувствовал, есть мышечная проблема. Кевин чувствовал себя изнуренным, уставшим после матча [с «Реалом"], но он пропустил пять месяцев из-за травмы, так что это нормально», — заявил за день до игры с «Челси» Гвардиола. Тем самым Пеп подтвердил, что участие де Брейне и Холанна в полуфинале КА под вопросом. Также есть сомнения по поводу здоровья Аканджи, пусть он и отыграл 112 минут в ЛЧ.

У «Челси» ворох проблем и травмированных. Синим в предстоящей игре 100% не помогут Нкунку, Лавиа, Джеймс, Фофана и Угочукву. Не факт, что сыграют Фернандес, Стерлинг, Санчес и Дисаси.

«Манчестер Сити» — «Челси»: статистика личных встреч

Команды встречались в Кубке Англии в прошлом сезоне, и тогда «Сити» разгромно победил 4:0, впоследствии выиграв турнир. Это был один из восьми последних матчей, в которых «Челси» не выиграл у соперника (шесть поражений и две ничьи). Впрочем, предыдущая победа синих над «горожанами» стоит такого количества неудач подряд — в 2021-м «аристократы» выиграли Лигу чемпионов, одолев в финале как раз «МС» (1:0).

Что касается этого сезона, то соперники провели две игры в АПЛ и оба раза поделили очки — 4:4 и 1:1.

Прогноз и ставка на матч «Манчестер Сити» — «Челси»

«Челси» не проигрывает с 7 февраля, но все равно нет ощущения, что команда встала на правильные рельсы. Пока синим удается забивать больше, чем соперники, но 15 пропущенных в восьми последних играх мячей должны серьезно напрягать фанатов и самого Маурисио Почеттино. «Сити» такой разрухой в обороне лондонцев обязательно воспользуется.

«Горожане» провели выдающийся матч в ЛЧ и вымотали идеально действовавший в обороне «Реал». Команда Пепа должна была забить больше одного мяча и пройти дальше, но не сложилось. С «Челси» это будет исправлено.

Рекомендуемая ставка: победа «Сити» и ТБ 2.5 за 2.20.

Дай волю эмоциям вместе с FONBET — получи до 15 000 рублей на первую ставку без депозита