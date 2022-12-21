Норвежцу нужно рвать, если он хочет вклиниться в борьбу за «Золотой мяч».

22 декабря, спустя всего четыре дня после завершения чемпионата мира, в Англии состоится суперматч — «Манчестер Сити» сыграет с «Ливерпулем». Встреча 1/8 финала Кубка английской лиги пройдет в Манчестере на «Этихад Стэдиум» и начнется в 23.00 по московскому времени. Обслужит ее арбитр Дэвид Кут. В России матчи английских турниров не транслируются.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка лиги «Манчестер Сити» — «Ливерпуль» 22 декабря 2022 года

«Манчестер Сити» — увесистый фаворит встречи, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. На победу «горожан» в основное время можно поставить за 2.00, вероятность такого исхода — 50%. Поддержать «Ливерпуль» предложено котировкой 3.80 (25%), на ничью коэффициент ровно такой же.

«Красные» выиграли у «Сити» три последних матча и не уступили в крайних пяти. Вариант Х2 идет за 1.86.

Тотал больше 2.5 мяча доступен за 1.58, ТМ 2.5 — за 2.40. В четырех матчах из последних пяти между командами уверенно заходил «верх».

Эксперты полагают, что мощные атакующие линии команд справятся с задачей и забьют хотя бы по разу. Обмен голами можно взять за 1.57, обратный результат — за 2.40.

Пенальти в основное время предложен за 3.00, удаление — за 6.00.

Самый низкий коэффициент на гол Эрлинга Холанна — 1.85. ТБ 1.5 мяча в его исполнении оценен в 5.36, три и больше гола — в 16.5. У «Ливерпуля» результативного удара ждут от Дарвина Нуньеса (3.50).

Три наиболее вероятных точных счета выглядят следующим образом:

ничья 1:1 — 7.50;

2:1 в пользу «Сити» — 8.10;

1:0 на «горожан» — 9.50.

Выход команды Пепа Гвардиолы в четвертьфинал идет за 1.55, коллектива Юргена Клоппа — за 2.55.

«Манчестер Сити» — «Ливерпуль»: прогноз и анализ матча 1/8 Кубка лиги 22 декабря 2022 года

Удивительные расписание и сетка Кубка английской лиги уже в 1/8 подарили фанатам ярчайшую вывеску — при других обстоятельствах «Сити» и «Ливерпуль» должны были бы разыграть титул. других обстоятельствах «Сити» и «Ливерпуль» наверняка разыграли бы титул. При этом команды встретятся всего через четыре дня после финала чемпионата мира — Альварес и Конате точно не помогут своим клубам. Некоторые другие участники ЧМ также нуждаются в отдыхе после изнурительного турне в Катар.

Несмотря на это, «горожане» и мерсисайдцы точно наберут игроков, чтобы сыграть звездными составами. У «Сити» в бой наверняка рвется Эрлинг Холанн, который не ездил на мундиаль и вхолостую тренировался целый месяц. Теперь ему нужно выплеснуть энергию и приложить кого-нибудь в официальном матче. «Ливерпуль» — идеальный соперник еще и потому, что норвежцу нужно выделяться на фоне блестяще выступивших на ЧМ Месси и Мбаппе. Эрлингу необходимы тонны голов, чтобы побороться с аргентинцем и французом за «Золотой мяч».

Поможет ли он «Сити» добиться крупной победы? Успех хозяев с форой (-1.5) можно взять за 3.10, с (-2.5) — за 6.30.

Пеп Гвардиола и Юрген Клопп вряд ли будут довольны настолько плотным графиком, но ничего не поделаешь — глупо сливать турнир, в котором ты уже выиграл несколько матчей. Поэтому можно не сомневаться, что команды подойдут к игре со всей ответственностью и постараются выполнить задачу.

Тем более противостояние для обоих клубов максимально принципиальное. «Сити» не может обыграть «Ливерпуль» в пяти матчах подряд, а три последних вовсе проиграл: в первом круге АПЛ (0:1), в 1/2 Кубка Англии-2021/22 (2:3) и в Суперкубке (1:3). Для «Красных» игры с «Сити» также всегда важны: несмотря на три титула в прошлом сезоне, главный трофей — чемпионата Англии — во второй раз подряд отошел де Брёйне и компании.

Прогноз и ставка на матч «Манчестер Сити» — «Ливерпуль»

Самый голодный футболист мира прямо сейчас — звездный нападающий «Манчестер Сити». Из-за неучастия в чемпионате мира Холанна будто выбросили на обочину — никто не воспринимает его как звезду и претендента на главные личные награды. Такое положение дел норвежцу вряд ли по душе, ведь он — сильнейший нападающий топ-лиг, если исходить из среднего количества голов. Он кладет 1.2 мяча за игру, а тот же Мбаппе — только 0.9.

Эрлинг хорошенько отдохнул в последнее время, наверняка бодр и физически, и психологически. Он и раньше редко испытывал проблемы в матчах любого уровня — забивал кому угодно. А сейчас шансы будут еще выше.

Тем более обороняться против него будут не лучшие защитники «Ливерпуля»: Конате точно не сыграет, также Клопп хотел поберечь Вирджила ван Дейка. Хотя даже с ними в составе «Красные» неважно выступают на выезде в последнее время: не пропустили только в двух матчах из последних десяти в гостях.

«Сити», напротив, божественно хорош на «Этихаде» в атаке — забивает 3.38 гола за матч. В том числе благодаря норвежцу.

Рекомендуемая ставка: гол Холанна за 1.85.