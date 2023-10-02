«МЮ» проиграл «Баварии» и оказался на дне таблицы в ЛЧ. Икарди осложнит подъем «красных дьяволов»

Аргентинец в этом сезоне настрелял уже 10 мячей.

«Манчестер Юнайтед» во втором туре группового этапа примет одного из аутсайдеров квартета А — «Галатасарай». Поединок на «Олд Траффорд» пройдет 3 октября и начнется в 22.00 по московскому времени. Команды рассудит бригада словака Ивана Кружляка. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 2», эфир стартует в 21.45 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» — «Галатасарай» 3 октября 2023 года

Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение хозяевам: поставить на успех манкунианцев можно за 1.45, это примерно 67% вероятности. Выигрыш гостей доступен с котировкой 6.95 (13%) — это наименее возможный исход противостояния. Коэффициент на ничью — 4.97 (20%).

Команды пересекались на групповом этапе ЛЧ в 2012 году и тогда обменялись домашними викториями. Поставить на то, что турецкий коллектив на этот раз не уступит на «Олд Траффорд», можно за 2.88.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, итога поединка включили только победы «МЮ»:

• 2:0 — за 7.75;

• 2:1 — за 8.25;

• 1:0 — за 8.50.

Аналитики предвкушают результативный матч: тотал больше 2.5 мяча доступен за 1.60, ТМ 2.5 — за 2.42.

Поставить на обмен голами можно за 1.79, вариант «обе забьют — нет» оценен в 2.03.

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«Манчестер Юнайтед» — «Галатасарай»: прогноз и анализ матча Лиги чемпионов 3 октября 2023 года

После первого тура «красные дьяволы» оказались худшей командой группы А — подопечные Эрика тех Хага уступили «Баварии» (3:4) и рухнули на последнюю строчку. «Галатасарай» тоже не сумел выиграть в стартовом матче, но, в отличие от предстоящего соперника, вырвал ничью. «Львы» отыграли два мяча у «Копенгагена» уже после 86-й минуты (2:2).

Несмотря на поражение, манкунианцы неплохо показали себя против «Баварии»: забили дважды после 88-й минуты и едва не выдали камбэк. Правда, это не значит, что в предстоящей встрече англичане без проблем добудут три очка, — в этом сезоне они выступают крайне нестабильно. «МЮ» в девяти играх во всех соревнованиях оформил всего четыре победы и уступил пять раз — ко второму туру группового этапа ЛЧ «красные дьяволы» подошли как раз после поражения «Кристал Пэлас» (0:1) в чемпионате.

Парни Тен Хага вонзили три мяча «Баварии», но в этом сезоне нередко испытывали проблемы с результативностью — в шести поединках из девяти отличились не больше одного раза, либо вообще не забивали. Неожиданно лучшим снайпером с четырьмя голами даже стал опорный полузащитник Каземиро.

В этом сезоне «Галатасарай» еще не потерпел ни одного поражения в 14 играх во всех соревнованиях. Более того — «львы» всего трижды сыграли вничью, но коллектив Окана Бурука еще не встречался с соперниками уровня «МЮ».

Прогноз и ставка на матч «Манчестер Юнайтед» — «Галатасарай»

«Львы» не уступили ни в одном из 14 матчей сезона и не огорчили соперника только однажды: в среднем за 90 минут команда из Турции отличается ровно два раза. В прекрасной форме находится лидер «Галатасарая» Мауро Икарди — аргентинский форвард в этом сезоне вонзил уже 10 мячей. «Красные дьяволы» не забили лишь в двух из девяти встреч во всех соревнованиях, пропустив в шести из девяти. Стамбульский коллектив тоже редко играл на ноль — всего два раза в восьми последних поединках.

Рекомендуемая ставка: обмен голами за 1.79.

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