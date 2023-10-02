Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Прогнозы на спорт
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 13:15

«МЮ» проиграл «Баварии» и оказался на дне таблицы в ЛЧ. Икарди осложнит подъем «красных дьяволов»

Прогноз и ставка на матч Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» — «Галатасарай» 3 октября 2023 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
Мауро Икарди («Галатасарай»).
Фото Global Look Press
Telegram Дзен
Аргентинец в этом сезоне настрелял уже 10 мячей.

«Манчестер Юнайтед» во втором туре группового этапа примет одного из аутсайдеров квартета А — «Галатасарай». Поединок на «Олд Траффорд» пройдет 3 октября и начнется в 22.00 по московскому времени. Команды рассудит бригада словака Ивана Кружляка. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 2», эфир стартует в 21.45 мск.

Лига чемпионов. Группа A
03 окт, 22:00. Old Trafford (Манчестер)
Ман. Юнайтед
Галатасарай

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» — «Галатасарай» 3 октября 2023 года

Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение хозяевам: поставить на успех манкунианцев можно за 1.45, это примерно 67% вероятности. Выигрыш гостей доступен с котировкой 6.95 (13%) — это наименее возможный исход противостояния. Коэффициент на ничью — 4.97 (20%).

Команды пересекались на групповом этапе ЛЧ в 2012 году и тогда обменялись домашними викториями. Поставить на то, что турецкий коллектив на этот раз не уступит на «Олд Траффорд», можно за 2.88.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, итога поединка включили только победы «МЮ»:

• 2:0 — за 7.75;

• 2:1 — за 8.25;

• 1:0 — за 8.50.

Лео Месси и&nbsp;Джером Боатенг. «Бавария» возвращает защитника, который благодаря Месси стал мемом. Но в Копенгагене Кейн с Сане справятся и без него

Аналитики предвкушают результативный матч: тотал больше 2.5 мяча доступен за 1.60, ТМ 2.5 — за 2.42.

Поставить на обмен голами можно за 1.79, вариант «обе забьют — нет» оценен в 2.03.

Зарегистрируйся в Olimpbet и получи 100% возврат суммы первой ставки до 10 000 рублей

«Манчестер Юнайтед» — «Галатасарай»: прогноз и анализ матча Лиги чемпионов 3 октября 2023 года

После первого тура «красные дьяволы» оказались худшей командой группы А — подопечные Эрика тех Хага уступили «Баварии» (3:4) и рухнули на последнюю строчку. «Галатасарай» тоже не сумел выиграть в стартовом матче, но, в отличие от предстоящего соперника, вырвал ничью. «Львы» отыграли два мяча у «Копенгагена» уже после 86-й минуты (2:2).

Александр Овечкин. Овечкин продолжает погоню за рекордом Гретцки. Насколько мощно Александр выступит в новом сезоне НХЛ?

Несмотря на поражение, манкунианцы неплохо показали себя против «Баварии»: забили дважды после 88-й минуты и едва не выдали камбэк. Правда, это не значит, что в предстоящей встрече англичане без проблем добудут три очка, — в этом сезоне они выступают крайне нестабильно. «МЮ» в девяти играх во всех соревнованиях оформил всего четыре победы и уступил пять раз — ко второму туру группового этапа ЛЧ «красные дьяволы» подошли как раз после поражения «Кристал Пэлас» (0:1) в чемпионате.

Парни Тен Хага вонзили три мяча «Баварии», но в этом сезоне нередко испытывали проблемы с результативностью — в шести поединках из девяти отличились не больше одного раза, либо вообще не забивали. Неожиданно лучшим снайпером с четырьмя голами даже стал опорный полузащитник Каземиро.

В этом сезоне «Галатасарай» еще не потерпел ни одного поражения в 14 играх во всех соревнованиях. Более того — «львы» всего трижды сыграли вничью, но коллектив Окана Бурука еще не встречался с соперниками уровня «МЮ».

Букайо Сака (&laquo;Арсенал&raquo;) в&nbsp;матче против ПСВ. Сака и Эдегор находятся в отличной форме. «Ланс» не удержит лидеров «Арсенала»

Прогноз и ставка на матч «Манчестер Юнайтед» — «Галатасарай»

«Львы» не уступили ни в одном из 14 матчей сезона и не огорчили соперника только однажды: в среднем за 90 минут команда из Турции отличается ровно два раза. В прекрасной форме находится лидер «Галатасарая» Мауро Икарди — аргентинский форвард в этом сезоне вонзил уже 10 мячей. «Красные дьяволы» не забили лишь в двух из девяти встреч во всех соревнованиях, пропустив в шести из девяти. Стамбульский коллектив тоже редко играл на ноль — всего два раза в восьми последних поединках.

Рекомендуемая ставка: обмен голами за 1.79.

Супербонус от Olimpbet! Верни до 10 000 рублей в случае проигрыша первой ставки

18+ Реклама. Рекламодатель ООО «БК «Олимп». ИНН 7726705980.

0
Читайте также
Историк указал на проблемы Германии из-за политики в отношении России
Школьный автобус с 30 детьми опрокинулся на трассе в Подмосковье
В Генпрокуратуре назвали страну-рекордсмена по отказам в сотрудничестве с РФ
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Бетис» — «Валенсия»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Кадис»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Сочи» обыграли лидера «Запада» — «Торпедо»
Петросян под Джексона: лунная дорожка с армянским колоритом
Акатьевой не смогли включить музыку с первого раза
«Реал Сосьедад» — «Атлетик»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Жирона» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Авангард» разгромлен московским «Динамо»
«Барселона» — «Севилья»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Аль-Хиляль» — «Аль-Шабаб»: видеообзор матча
«Аль-Таи» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Осасуна» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Валенсия» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Вильярреал» — «Жирона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал» — «Лас-Пальмас»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Мальорка» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Алтыбармакян: сенсационный старт «Лады», переход из СКА
Российские игроки не блещут в выставочных матчах НХЛ
«Атлетико» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Райо Вальекано» — «Вильярреал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Хетафе»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Почему валится «Трактор», срыв Тамбиева, прорыв «Лады»
«Барселона» — «Сельта»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Команда Федорова проиграла «Ладе»
Алексадр Кадейкин назначен капитаном СКА после серии поражений
Бурмистров: мощный старт «Спартака» / Жамнов — топ-тренер? / НХЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Сака и Эдегор находятся в отличной форме. «Ланс» не удержит лидеров «Арсенала»