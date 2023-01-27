Манчестер Юнайтед

Прогнозы на спорт
Сегодня, 18:15
28 января «МЮ» постарается пробиться в 1/8 Кубка Англии — его соперником по очередному раунду турнира станет «Рединг». Встреча состоится на легендарном «Олд Траффорд» и начнется в 23.00 по московскому времени. В прямом эфире в России она показана не будет. Главным арбитром назначен Даррен Ингланд.
«МЮ» — безоговорочный фаворит встречи, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. На победу манкунианцев можно поставить за 1.15, что около 87% вероятности исхода. На успех «Рединга» котировка — 18.0 (1%), и даже на ничью она значительно меньше — 8.20 (12%).
Условие, при котором бывший клуб Павла Погребняка не проиграет в основное время, оценено в 5.50.
Эксперты считают, что матч получится очень результативным: ТБ 2.5 гола идет за 1.42, а ТБ 3.5 — за 2.10.
На обмен забитыми мячами, кажется, можно не рассчитывать. Котировка — 2.20. Все из-за «Рединга», точный удар которого предложено взять за 2.04.
Если вам кажется, что аутсайдер прижмется к воротам и обязательно нарушит правила в штрафной, возьмите пенальти за 2.40 или удаление за 6.00.
Победа «МЮ» в гонке до трех голов предложена за 1.71, «Рединга» — за космические 40.0.
Выход манкунианцев в следующий раунд с учетом возможной переигровки идет за крохотные 1.04, их соперников — за 2.10.
«МЮ» в этом сезоне блестяще проявляет себя в кубковых турнирах: в Кубке лиги манкунианцы добрались до полуфинала и оформили задел в первом матче, а в стартовавшем для них Кубка Англии без проблем прошли «Эвертон» (3:1). Таких результатов команда Эрика тен Хага добивается в том числе за счет длинной скамейки и возможности ротации, хотя главный тренер не всегда прибегает к этому — например, против «Ноттингема» в последнем матче вышли и Рэшфорд, и Бруну, и Каземиро. В результате «красные дьяволы» смяли противника — 3:0.
Эта победа стала для «МЮ» уже восьмой за десять матчей после чемпионата мира. В двух других выиграть не получилось, но там вмешались обстоятельства: «Кристал Пэлас» сравнял счет в добавленное время безумным ударом со штрафного (1:1), а «Арсенал» вырвал победу на 90-й минуте равного матча. В остальных встречах манкунианцы блистали, а их новым Роналду неожиданно стал Рэшфорд. На счету англичанина 10 голов в десяти играх.
На этом же отрезке «Манчестер» забил очень много — 23 мяча. Это в среднем 2.3 за игру. И пропустил только пять голов — 0.5 за 90 минут. На то, что «Рединг» не прошьет Де Хеа или его сменщика, коэффициент — 1.73.
Бывший клуб Павла Погребняка даже в чемпионшипе идет только 14-м. Речи о повышении в классе пока быть не может, хотя отставание от зоны плей-офф всего пять очков. Просто «ройялс» находятся в яме: из пяти последних матчей во всех турнирах победили всего раз. А в последней игре были жестоко биты «Сток Сити» (0:4). К слову, у команды Пола Инса всего четыре ничьи в турнире — меньше только у «Блэкберна» (одна). «Рединг» чаще всего либо выигрывает (11 раз), либо проигрывает (13). Причем 10 неудач пришлись на выездные матчи.
Нет никаких шансов, что «Рединг» обыграет «МЮ» или даже добьется переигровки, тем более на поле соперника. Между командами пропасть, и она сохранится даже в том случае, если тен Хаг оставит на скамейке всех лидеров. Молодые и талантливые парни из академии при поддержке резервистов с радостью повеселятся с середняком чемпионшипа. «Ройялс» даже у себя в лиге пропускают больше мяча за игру, а горячие манкунианцы закинут им еще больше.
А еще не забываем, что «МЮ» выиграл у этого соперника шесть последних матчей, в пяти забив больше одного гола.
Рекомендуемая ставка: П1 и ТБ 3.5 за 2.26.