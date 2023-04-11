Бензема и Винисиус готовы оформить задел.

12 апреля в Мадриде состоится первый матч 1/4 финала плей-офф Лиги чемпионов, в котором действующий победитель турнира «Реал» сыграет с «Челси». Встреча состоится на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и начнется в 22.00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч Футбол 2». Эфир стартует в 21.45 мск. Главным арбитром назначен француз Франсуа Летексье.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Реал» — «Челси» 12 апреля 2023 года

Букмекерская компания ФОНБЕТ считает, что матч должен завершиться победой испанского клуба. На успех «Реала» можно поставить с коэффициентом 1.73, вероятность этого исхода — примерно 57%. Ничья доступна за 3.90 (25%), успех «Челси» — за 5.30 (18%).

Считаете, что синие воспрянут в еврокубках? Вариант Х2 идет за 2.10.

Эксперты предполагают, что команды вряд ли пробьют «верх» по голам, хотя в прошлом сезоне на той же стадии они сделали это в обоих матчах. Тотал больше 2.5 мяча предложен за 1.95, ТМ 2.5 — за 1.85.

Хотя бы один гол от «Челси» можно оформить за приятные 1.60. Правда, в последних трех матчах синие не забили ни разу.

Обмен голами и противоположный ему исход идут за близкие коэффициенты — 1.90 и 1.93 соответственно.

Наиболее вероятный точный счет, по мнению аналитиков, — 1:0 в пользу «Реала» за 7.00.

«Реал» — «Челси»: прогноз и анализ матча 1/4 финала Лиги чемпионов 12 апреля 2023 года

«Реал» фактически отказался от борьбы за победу в ла лиге и сосредоточился на двух других турнирах — Кубке Испании и Лиге чемпионов. В середине прошлой недели мадридцы в ответном матче полуфинала Кубка красиво стерли «Барселону» (4:0) и впервые с 2014 года сыграют за данный трофей. При этом уже через три дня команда Анчелотти сгорела в чемпионате «Вильярреалу» (2:3). Бланкос вели 2:1 без Модрича и Крооса в основе, но не сдержали Чуквуезе в конце матча — в результате нигериец оформил 2+1.

С одной стороны, результат огорчил поклонников «Реала» — отставание от лидирующей «Барселоны» увеличилось до 13 баллов, а значит, трофей еще сильнее отдалился от действующих чемпионов. С другой, футболисты получили передышку перед ответственным матчем в Лиге чемпионов. Пусть «Челси» сейчас в кризисе, состав синих позволяет им выдать пару ярких вспышек, поэтому нужно быть хорошо готовыми во всех смыслах.

Синие не побеждают четыре матча кряду. После ничьей с «Эвертоном» (2:2) и поражения от «Астон Виллы» руководители сняли с должности Грэма Поттера, но и это не помогло — последовали ничьи с «Ливерпулем» (0:0) и проигрыш «Вулверхэмптону» в последние выходные (0:1). В этой игре командой уже руководил занявший место у руля до конца сезона Фрэнк Лэмпард.

Возможно, назначая легенду «Стэмфорд Бридж», боссы «Челси» вдохновлялись воспоминаниями об успехе Роберто ди Маттео. Он принял синих по ходу розыгрыша ЛЧ-2011/12 и привел их к победе. У Лэмпарда в данном случае положение даже выгоднее, чем у итальянца: ему нужно пройти на одну стадию меньше, а отсутствие задач в чемпионате лишь позволяет сосредоточиться на одной цели.

Впрочем, нынешнее разбитое состояние лондонцев вряд ли грозит им выходом даже в полуфинал. Пройти «Реал» «Челси» не удалось даже в прошлом сезоне, когда команда была довольно хороша. А сейчас у синих и результатов нет, и состав искорежен травмами: в предстоящей встрече не сыграют Обамеянг, Бадиашиле и Мадуэке, а также под вопросом участие в игре Силвы, Аспиликуэты и Маунта.

Прогноз и ставка на матч «Реал» — «Челси»

«Реал» очень мощно выступает в Лиге чемпионов на своем поле: последнее поражение мадридцам на «Сантьяго Бернабеу» в 2021 году нанес молдавский «Шериф», после чего команда Анчелотти победила восемь раз в девяти играх. Плюс бланкос удалось относительно отдохнуть перед приездом «Челси» — все-таки лидеры провели на поле против «Вильярреала» не более часа.

Синие ужасны, и ничто их пока не спасает. В 2023 году они проиграли почти половину матчей — восемь из 19. Их безвыигрышная серия длится уже четыре встречи, а в составе не будет нескольких важных игроков. Кажется, мадридцы получат отличный шанс оформить задел в первом матче.

Рекомендуемая ставка: победа «Реала» за 1.73.