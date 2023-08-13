Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Прогнозы на спорт
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 09:15

«Манчестер Юнайтед» — «Вулверхэмптон»: «красные дьяволы» не вспомнят о Де Хеа

Прогноз и ставка на матч АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Вулверхэмптон» 14 августа 2023 года
Артемий Кутейников
Андре Онана («Манчестер Юнайтед»).
Фото Global Look Press
Telegram Дзен
У «вулвз» была худшая атака в минувшем розыгрыше АПЛ.

«Манчестер Юнайтед» начнет новый сезон АПЛ домашним матчем с «Вулверхэмптоном», который в прошлой кампании боролся за выживание. Игра пройдет на стадионе «Олд Траффорд» и начнется в 22.00 по московскому времени. Главный арбитр встречи — Саймон Хупер. В России легально не показывают чемпионат Англии.

Англия. Премьер-лига. 1-й тур
14 авг, 22:00. Old Trafford (Манчестер)
Манчестер Юнайтед
Вулверхэмптон

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Вулверхэмптон» 14 августа 2023 года

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают «красных дьяволов» однозначными фаворитами: поставить на их успех можно с коэффициентом 1.31, это примерно 75% вероятности. Триумф гостей доступен за 10.0 (9%), даже ничья идет с существенно меньшей котировкой 5.77 (16%).

В прошлом сезоне манкунианцы дважды обыграли «вулвз», а в последних шести столкновениях в АПЛ добыли пять побед. Эксперты сомневаются, что «волкам» удастся избежать поражения в грядущей разборке — этот рынок предложен за солидные 3.62.

Три наиболее вероятных, по мнению букмекеров, итога поединка отражают серьезное преимущество хозяев:

• 2:0 в пользу «МЮ» — за 6.45;

• 1:0 — за 7.75;

• 3:0 — за 8.00.

Рис Джеймс (&laquo;Челси&raquo;). «Челси» — «Ливерпуль»: прогноз на матч АПЛ 13 августа 2023 года

Противостояние команд не славятся результативностью: в минувшем розыгрыше «Манчестер» оба раза победил всухую (2:0 и 1:0), а за последние 10 игр во всех турнирах оппоненты лишь однажды пробили отметку в три забитых мяча на двоих. При этом тотал больше 2.5 гола на предстоящий матч доступен всего за 1.61, а ТМ 2.5 — за 2.41.

Вероятность увидеть обмен точными ударами оценена в 2.03, обратный вариант можно взять за 1.79. В восьми из предыдущих 10 очных встреч отличалась только одна сторона (либо вообще никто).

Зарегистрируйся в Olimpbet и получи 100% возврат суммы первой ставки до 10 000 рублей

«Манчестер Юнайтед» — «Вулверхэмптон»: прогноз и анализ матча АПЛ 14 августа 2023 года

Соперники провели прошлый сезон по-разному: манкунианцы стремительно прогрессировали под руководством Эрика тен Хага и финишировали на третьей позиции — голландец поднял команду с шестого места и вернул в ЛЧ. При этом старт для «МЮ» получился тяжелым, в топ-4 клуб проник только в 17-м туре.

Данил Круговой. Поражение «Спартака» в Екатеринбурге — афродизиак для «Зенита». Теперь питерцы не пожалеют «Факел»

Для закрепления результатов и дальнейшего развития «красные дьяволы» провели яркую трансферную кампанию: 191,7 миллиона евро улетело на форварда Расмуса Хейлунна, полузащитника Мэйсона Маунта и вратаря Андре Онана. Также в статусе свободного агента клуб вернул 35-летнего воспитанника Джонни Эванса, у которого истек контракт с вылетевшим «Лестером».

В предыдущей кампании меньше «Юнайтед» (43) пропустили только «Ман Сити» и «Ньюкасл» (по 33). Считаете, что в предстоящем поединке хозяева отыграют на ноль? Рынок «Вулверхэмптон» не забьет" оценен в 1.95.

«Волки» в минувшем розыгрыше АПЛ рисковали понизиться в классе: лишь в 20-м туре вылезли из зоны вылета, откуда постепенно подпрыгнули на 13-ю строчку. Правда, отрыв от роковой 18-й позиции составил жалкие семь очков.

За лето «вулвз» вряд ли усилили состав: купили нападающего Матеуса Кунью и полузащитника Бубакара Траоре, а в качестве свободных агентов забрали Тома Кинга и Мэтта Доэрти. Потерь случилось не меньше: Рубен Невеш, Рауль Хименес, Конор Коади, Натан Коллинс и другие футболисты основы попрощались с командой.

Коди Гакпо и&nbsp;Виджил ван Дейк (&laquo;Ливерпуль&raquo;). «Челси» — «Ливерпуль»: парни Клоппа испортят дебют Почеттино во главе синих

Прогноз и ставка на матч «Манчестер Юнайтед» — «Вулверхэмптон»

«Вулвз» в прошлом сезоне испытывали огромные проблемы в атаке: за 38 туров выжали 31 гол — это худший результат чемпионата. Команда осталась без ключевого полузащитника и лучшего бомбардира минувшего розыгрыша Рубена Невеша (шесть мячей), а также без опытного нападающего Рауля Хименеса. Вряд ли один трансфер Куньи решит атакующие проблемы клуба. Тем более, что «красные дьяволы» отлично действуют в обороне и обновили нестабильного Давида де Хеа на Андре Онану. Статистика личных встреч тоже говорит о том, что гостям будет очень тяжело отличиться: в последних десяти очных матчах «Вулверхэмптон» поразил ворота манкунианцев всего трижды.

Рекомендуемая ставка: «Вулверхэмптон» не забьет" за 1.95.

Супербонус от Olimpbet! Верни до 10 000 рублей в случае проигрыша первой ставки

18+ Реклама. Рекламодатель ООО «БК «Олимп». ИНН 7726705980.

0
Читайте также
Умерла дочь основоположника пилотируемой космонавтики Сергея Королева
Владелец взорвавшегося в Москве BMW М8 предположил участие в аварии своего сына
В США восхитились возможностями обновленных систем российского Су-57
Как Россия боролась за Курилы: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Ковальчук: завершение карьеры, «Спартак», иностранцы с паспортом РФ
Овечкин: Кубок Стэнли vs Олимпиада, отдаст ли сына в хоккей, «Динамо»
Шарипзянов оценивает зарплату Ткачева
Роман Ротенберг: хоккей 3х3, банкротство ИИХФ, новая арена СКА
Разин: новички и молодежь «Магнитки», победа над «Авто»
Серебряков: почему не перешел в СКА, симуляции Шестеркина
Владимир Ткачев вернулся в родной клуб
Корбэн Найт покидает «Авангард»
Петр Гуменник: Программа под песню Rammstein
Дэвис и Смолкин: произвольный танец под «Лебединое озеро»
Алина Загитова: Очень личный клип с танцем!
Мичков стал центрфорвардом
Роман Ротенберг отвечает на острые вопросы
Новая хитрость с гражданством
Жизнь «Динамо»: специальный репортаж Шевченко
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Судьи КХЛ снова играют в хоккей: специальный репортаж Шевченко
«Краснодар» — «Спартак»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
Предсезонка «Салавата», запреты Козлова, уверенность Панина
«Ростов» — «Рубин»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Сочи»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Балтика»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — ЦСКА: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
Билялетдинов, Жафяров, Яшкин: интервью с тренировки «Ак Барса»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Поражение «Спартака» в Екатеринбурге — афродизиак для «Зенита». Теперь питерцы не пожалеют «Факел»