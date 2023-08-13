Прогноз и ставка на матч АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Вулверхэмптон» 14 августа 2023 года

У «вулвз» была худшая атака в минувшем розыгрыше АПЛ.

«Манчестер Юнайтед» начнет новый сезон АПЛ домашним матчем с «Вулверхэмптоном», который в прошлой кампании боролся за выживание. Игра пройдет на стадионе «Олд Траффорд» и начнется в 22.00 по московскому времени. Главный арбитр встречи — Саймон Хупер. В России легально не показывают чемпионат Англии.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Вулверхэмптон» 14 августа 2023 года

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают «красных дьяволов» однозначными фаворитами: поставить на их успех можно с коэффициентом 1.31, это примерно 75% вероятности. Триумф гостей доступен за 10.0 (9%), даже ничья идет с существенно меньшей котировкой 5.77 (16%).

В прошлом сезоне манкунианцы дважды обыграли «вулвз», а в последних шести столкновениях в АПЛ добыли пять побед. Эксперты сомневаются, что «волкам» удастся избежать поражения в грядущей разборке — этот рынок предложен за солидные 3.62.

Три наиболее вероятных, по мнению букмекеров, итога поединка отражают серьезное преимущество хозяев:

• 2:0 в пользу «МЮ» — за 6.45;

• 1:0 — за 7.75;

• 3:0 — за 8.00.

Противостояние команд не славятся результативностью: в минувшем розыгрыше «Манчестер» оба раза победил всухую (2:0 и 1:0), а за последние 10 игр во всех турнирах оппоненты лишь однажды пробили отметку в три забитых мяча на двоих. При этом тотал больше 2.5 гола на предстоящий матч доступен всего за 1.61, а ТМ 2.5 — за 2.41.

Вероятность увидеть обмен точными ударами оценена в 2.03, обратный вариант можно взять за 1.79. В восьми из предыдущих 10 очных встреч отличалась только одна сторона (либо вообще никто).

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«Манчестер Юнайтед» — «Вулверхэмптон»: прогноз и анализ матча АПЛ 14 августа 2023 года

Соперники провели прошлый сезон по-разному: манкунианцы стремительно прогрессировали под руководством Эрика тен Хага и финишировали на третьей позиции — голландец поднял команду с шестого места и вернул в ЛЧ. При этом старт для «МЮ» получился тяжелым, в топ-4 клуб проник только в 17-м туре.

Для закрепления результатов и дальнейшего развития «красные дьяволы» провели яркую трансферную кампанию: 191,7 миллиона евро улетело на форварда Расмуса Хейлунна, полузащитника Мэйсона Маунта и вратаря Андре Онана. Также в статусе свободного агента клуб вернул 35-летнего воспитанника Джонни Эванса, у которого истек контракт с вылетевшим «Лестером».

В предыдущей кампании меньше «Юнайтед» (43) пропустили только «Ман Сити» и «Ньюкасл» (по 33). Считаете, что в предстоящем поединке хозяева отыграют на ноль? Рынок «Вулверхэмптон» не забьет" оценен в 1.95.

«Волки» в минувшем розыгрыше АПЛ рисковали понизиться в классе: лишь в 20-м туре вылезли из зоны вылета, откуда постепенно подпрыгнули на 13-ю строчку. Правда, отрыв от роковой 18-й позиции составил жалкие семь очков.

За лето «вулвз» вряд ли усилили состав: купили нападающего Матеуса Кунью и полузащитника Бубакара Траоре, а в качестве свободных агентов забрали Тома Кинга и Мэтта Доэрти. Потерь случилось не меньше: Рубен Невеш, Рауль Хименес, Конор Коади, Натан Коллинс и другие футболисты основы попрощались с командой.

Прогноз и ставка на матч «Манчестер Юнайтед» — «Вулверхэмптон»

«Вулвз» в прошлом сезоне испытывали огромные проблемы в атаке: за 38 туров выжали 31 гол — это худший результат чемпионата. Команда осталась без ключевого полузащитника и лучшего бомбардира минувшего розыгрыша Рубена Невеша (шесть мячей), а также без опытного нападающего Рауля Хименеса. Вряд ли один трансфер Куньи решит атакующие проблемы клуба. Тем более, что «красные дьяволы» отлично действуют в обороне и обновили нестабильного Давида де Хеа на Андре Онану. Статистика личных встреч тоже говорит о том, что гостям будет очень тяжело отличиться: в последних десяти очных матчах «Вулверхэмптон» поразил ворота манкунианцев всего трижды.

Рекомендуемая ставка: «Вулверхэмптон» не забьет" за 1.95.

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