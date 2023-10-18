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Сегодня, 16:15

Матч BB Team — 9Pandas стал самым популярным событием групповой стадии The International 2023 в PARI

BB Team.
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С 12 по 16 октября в американском Сиэтле прошла групповая стадия The International 2023, по итогам которой определились все участники плей-офф. Глава киберспортивного направления PARI Иван Бураченко рассказал, как ставили на турнир клиенты на ранней стадии.

Лучшие и худшие матчи по прибыли и обороту

Самым популярным событием групповой стадии 12-го The International стал стыковой матч BB Team и 9Pandas, по итогам которого «панды» сенсационно одержали победу со счетом 2:1 и завоевали путевку в верхнюю сетку плей-офф. На СНГ дерби пришлось более 9% от общего оборота ставок на групповой этап.

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Большой популярностью у клиентов PARI также пользовались и другие стыковые матчи, а именно Gaimin Gladiators — Talon Esports и Team Spirit — Shopify Rebellion, на каждый из которых приходится почти 7% от общего оборота. По итогам этих игр заветные места в верхней сетке плей-офф достались Talon и Spirit.

А вот матчи Thunder Awaken — Azure Ray, TSM — Talon Esports и Talon Esports — Keyd Stars оказались практически незамеченными для игроков. Эти встречи стали наименее популярными событиями группового этапа — на каждое из них приходится не более 0,5% оборота.

Самыми прибыльными для PARI оказались матчи Gaimin Gladiators — Talon Esports, Tundra Esports — Nouns и Virtus.Pro — LGD Gaming, результаты которых удивили игроков. В частности, «гладиаторы», считавшиеся одними из главных фаворитов турнира, внезапно уступили сопернику и теперь сыграют в нижней сетке плей-офф. В сумме на эти встречи приходится более 20% от общей доли прибыли на этом этапе турнира (из них почти 8% относится к игре Gladiators — Talon).

А по итогам матчей Team Spirit — Evil Geniuses, Shopify Rebellion — BB Team и LGD Gaming — beastcoast компания оказалась в убытке почти на 14%.

Судя по прошедшим матчам, большинство клиентов компании предпочитают ставить на The International в лайве — на этот сегмент приходится 85% оборота. Остальные 15% оборота обеспечили ставки в прематч.

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Крупнейшие выигрыши и проигрыши

Самый крупный чистый выигрыш на групповой стадии The International 2023 в букмекерской компании PARI составил 777 777 рублей. Один из игроков поставил 444 444 рубля на победу BB Team в матче с Azure Ray с коэффициентом 2.75. По итогам встречи он получил выплату в размере 1 222 221 рубля.

Другой игрок собрал экспресс из пяти матчей группового этапа и поставил на него 5000 рублей. Он выбрал рискованные пари с котировками выше 2.00, а суммарный коэффициент купона составил 119.96. Ставка по одному из матчей была рассчитана возвратом, однако игрок все равно выиграл 599 800 рублей.

Увы, не все могут похвастаться таким везением. К примеру, один из клиентов компании проиграл 822 245 рублей, поставив на победу BB Team в матче с 9Pandas. Ставка на фаворита не оправдала ожиданий — команда уступила «пандам», которые считались аутсайдерами, со счетом 1:2.

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Фавориты турнира перед плей-офф

Team Spirit и Gladiators считались главными фаворитами The International 2023 перед стартом турнира. На чемпионство каждого из них можно было поставить за 4.00. По итогам групповой стадии Spirit остались единоличным претендентом на Аегис, поскольку выиграли четыре матча из четырех. Заключить пари на «драконов» можно за 2.50.

Вторым по шансам на триумф стали Team Liquid, которые легко заняли первое место в группе B. Сделать ставку на чемпионство «жидких» можно за 4.00 (ранее 5.20). «Гладиаторы» теперь лишь замыкают тройку фаворитов с коэффициентом 6.80.

Два из трех партнеров PARI продолжат борьбу за Аегис. 9Pandas, переигравшие BB Team и попавшие в верхнюю сетку, тем не менее не считаются командой с высокими шансами на триумф. Заключить пари на сенсацию в виде чемпионства «панд» можно за 17.0. Еще ниже шансы завоевать трофей у Entity. Поставить на их победу можно за 35.0.

С 20 по 22 октября участники турнира сыграют 12 матчей. Поклонников киберспорта ждет один раунд в верхней сетке и два в нижней.

Матчи первого раунда верхней сетки

  • Team Spirit — Virtus.pro

  • Team Liquid — Talon Esports

  • LGD Gaming — 9Pandas

  • nouns — Azure Ray

Матчи первого раунда нижней сетки

  • Shopify Rebellion — TSM

  • Evil Geniuses — Gaimin Gladiators

  • Keyd Stars — BB Team

  • Tundra Esports — Entity

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