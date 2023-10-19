Беспроигрышная серия красно-зеленых — пять матчей во всех турнирах.

21 октября на «РЖД Арене» пройдет столичное дерби — «Локомотив» примет «Динамо». Поединок 12-го тура чемпионата России начнется в 16.30 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи покажут на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Премьер». Эфир стартует в 16.00 мск и 16.25 мск соответственно.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Локомотив» — «Динамо» 21 октября 2023 года

Аналитики букмекерской компании ФОНБЕТ отдали минимальное предпочтение хозяевам. Успех «Локомотива» идет с коэффициентом 2.55, вероятность такого исхода — примерно 35%. Триумф коллектива Марцела Лички — за 2.70 (37%). На ничью можно поставить за 3.60 (28%).

В предыдущем сезоне бело-голубые победили на «РЖД Арене» (3:1). Считаете, что и теперь гости как минимум не уступят? Опция Х2 доступна за 1.53.

На тотал больше 2.5 мяча дали котировку 1.72, на ТМ 2.5 — 2.15. Соперники пробили «верх» по голам в трех московских дерби подряд.

Обмен меткими выстрелами предлагают взять за 1.58, обратный вариант — за 2.40.

Виктория железнодорожников с форой (0) идет за 1.85. Этот же рынок на «Динамо» ждет вас за 1.97.

Наиболее возможный, по мнению экспертов, счет противостояния — 1:1. Его можно взять за 7.50.

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«Локомотив» — «Динамо»: прогноз и анализ матча РПЛ 21 октября 2023 года

Месяц назад красно-зеленые неожиданно влетели «Оренбургу» на «РЖД Арене» (0:2), но дальше были несокрушимы: две ничьих и три победы. Выбить пять из пяти помешала одна команда — «Урал». Сначала в Кубке России (0:0), а потом и в чемпионате (2:2).

Среди поверженных соперников на этом отрезке особенно выделяется «Зенит» — парни Михаила Галактионова пропустили первыми, но добились волевого успеха и увезли три очка с «Газпром Арены» (2:1). Две следующие жертвы железнодорожников — «Нижний Новгород» (1:0) в премьер-лиге и «Ростов» (3:1) в Кубке.

Особенно ярко в последних четырех встречах себя проявил Максим Глушенков — отметился двумя голами и ассистом. Хороши были Наир Тикнизян (1+1), Антон Миранчук (1+1) и Тимур Сулейманов (2+0). А еще пятиматчевую сухую серию прервал Артем Дзюба — поразил ворота «Урала».

Беспроигрышная серия забросила «Локо» в топ-4 РПЛ. От лидирующего «Краснодара» отставание приличное (восемь очков), зато рукой подать до «Крыльев Советов» и «Зенита» — два и один балл соответственно. В Кубке России красно-зеленые укрепили преимущество за тур до финиша группового этапа.

«Динамо» шагнуло в осень с гостевой победы над «Ростовом» (2:1) — на этом поводы для радости закончились надолго. Коллектив Марцела Лички поделил очки с «Нижним Новгородом» (1:1) в премьер-лиге и с «Краснодаром» (1:1) в Кубке, уступил «Спартаку» (0:1) в чемпионате и феерично поквитался за это в Кубке (3:0). Но единственный триумф за месяц окружили уже надоевшие ничьи — с «Ахматом» (1:1) и «Факелом» (0:0) в РПЛ.

Бело-голубые подошли к московскому дерби на восьмой строчке, но в таблице такая сумасшедшая плотность, что от идущих четвертыми железнодорожников Федора Смолова и компанию отделяет всего два очка. Да и «РЖД Арена» — не самое пугающее место для «Динамо», которое не проиграло здесь в пяти визитах подряд. Например, в прошлом сезоне гости уверенно разобрались с «Локо» (3:1).

Плюс Марцел Личка получил хорошие новости из лазарета: Диего Лаксальт приступил к тренировкам в общей группе и, вероятно, сможет выйти на поле в субботу. Уругвайца не было месяц — всему виной мышечное повреждение. А еще серьезной травмы избежал Даниил Фомин — предполагалось, что из-за полученной в товарняке с Кенией травмы он пропустит не меньше четырех недель. Но, к счастью, эти опасения не подтвердились и к поединку с красно-зелеными полузащитник будет готовиться в штатном режиме.

Прогноз и ставка на матч «Локомотив» — «Динамо»

Характерная черта предыдущих московских дерби — тренд на результативность. В трех разборках подряд соперники отличались от четырех до шести раз на двоих. Стоит ждать продолжения: атака железнодорожников во главе с Максимом Глушенковым находится в отличной форме. А бело-голубые в последние пять лет чувствовали себя на «РЖД Арене» как дома: выковали две победы и три ничьих. Поэтому путь к воротам красно-зеленых им знаком отлично.

Рекомендуемая ставка: тотал больше трех голов за 2.08 (если забьют ровно три мяча, будет возврат).

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