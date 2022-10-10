Полный лазарет «россонери» поможет.

Лига чемпионов в разгаре — стартовали ответные матчи. В одном из них «Милан» примет «Челси» на стадионе «Джузеппе Меацца». Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени, в прямом эфире игру покажет сайт matchtv.ru. Трансляция начнется в 21.45 по московскому времени.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Милан» — «Челси» 11 октября 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитами гостей. Победу «Челси» оценили котировкой 2.28, это примерно 41% вероятности исхода. Успех «Милана» предложен за 3.20 (31%), ничья идет за 3.50 (28%).

Уверены в том, что «Милан» не проиграет «Челси» второй раз? Поставьте на это за 1.67.

Подстрахуйтесь при помощи нулевой форы: Ф1(0) доступна за 2.35, Ф2(0) — за 1.64.

Эксперты не уверены в результативности встречи — тотал больше 2.5 мяча идет оценили в 1.96, обратный исход — в 1.90.

С вариантом «обе забьют» все куда однозначнее — он доступен за 1.79.

Игра получится грубой? Возможно. Коэффициент на удаление — 4.00, на пенальти — 2.70.

Наиболее вероятный точный счет встречи — 1:1 за 6.40.

«Милан» — «Челси»: прогноз и анализ матча Лиги чемпионов 11 октября 2022 года

«Милан» попал в жуткую ситуацию — половина команды в лазарете. История напоминает времена пандемии, когда игроки выбывали пачками — только сейчас дело не в ковиде. Основной вратарь, два основных защитника, один из основных полузащитников и несколько игроков ротации недоступны из-за травм. Кьер, Калабриа, Маньян, Салемакерс — как минимум на этих парней не может рассчитывать Пиоли.

Это привело к тому, что против «Челси» на воротах стоял 36-летний румынский голкипер Тэтэрушану, в защите бегали глубокие запасные Балло-Туре и Дест, а в полузащите еще один «баночник» этого сезона, Раде Крунич. Правда, атакующая линия была относительно в порядке — де Кетеларе, Жиру, Леау и Тонали играли. Тем не менее, соорудить гол не смогли — и вот здесь уже стоит задать вопрос Пиоли.

«Челси», по всей видимости, хорошо поработали в перерыве. Из-за смерти королевы и перерыва на сборные у Грэма Поттера было много времени для того, чтобы вникнуть в ситуацию в команде и внести изменения. Как итог, после выхода с паузы у «Челси» два достойных выступления — убедительная победа над «Кристал Пэлас» и разгром «Милана». Правда, голы синих — пока больше мастерство бьющего, чем скрупулезная работа тренера. Особенно отличается Пьер-Эмерик Обамеянг — поставить на его гол можно за 2.50.

Прогноз и ставка на матч «Милан» — «Челси»

Ситуация с травмированными игроками в «Милане» надолго, «ерундовых» травм там почти нет. Значит против отлично укомплектованного «Челси» на ходу отдуваться вновь придется запасникам. Мы это уже наблюдали в первом матче — там синие разгромно победили. В Милане, быть может, обойдется без разгрома, но Грэм Поттер в таких условиях обязан увозить победу.

Рекомендуемая ставка: победа «Челси» за 2.28.