Прогноз и ставка на матч серии А «Милан» — «Ювентус» 8 октября 2022 года

«Ювентус» забил шесть мячей за два последних матча.

В главном матче 9-го тура серии А сойдутся «Милан» и «Ювентус»: команды встретятся 8 октября на стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане, стартовый свисток Даниэле Орсато прозвучит в 19.00 по московскому времени. Прямую трансляцию в 18.55 покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1».

Коэффициенты букмекеров на матч серии А «Милан» — «Ювентус» 8 октября 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «россонери» фаворитами: победа хозяев доступна с коэффициентом 2.14, это примерно 46% вероятности. Успех «Ювентуса» оценен в 3.80 (25%). Даже на ничью котировка чуть ниже — 3.40 (29%).

Наиболее вероятные, по мнению экспертов, исхода встречи выглядят следующим образом:

• ничья 1:1 и победа «Милана» 1:0 идут за 6.30;

• выигрыши «россонери» 2:1 и 2:0 — за 8.60;

• за 9.00 — успех «Ювентуса» 1:0.

«Милан» — одна из самых результативных команд нынешнего розыгрыша серии А: за восемь туров «россонери» настреляли уже 16 забитых мячей. «Ювентус» оформил лишь 12 голов, но в последних двух играх по всех турнирах забил по три мяча. Ждете результативный матч? Тотал больше 2.5 гола оценен в 2.15, ТМ 2.5 — в 1.75.

Поставить на то, что отличатся сразу обе команды, можно с коэффициентом 1.95, обратный рынок доступен за 1.85. Последний матч между соперниками закончился нулевой ничьей.

«Милан» — «Ювентус»: прогноз и анализ матча серии А 8 октября 2022 года

«Россонери» после чемпионства в прошлом сезоне немного отстали от лидирующей группы: «Наполи» и «Аталанта» опережают «Милан» на три очка, «Удинезе» — на два. Команда Стефано Пиоли отъехала вниз по турнирной таблице из-за поражения от «Наполи» (1:2) в позапрошлом туре. Неаполитанцы нанесли «россонери» единственное поражение за восемь туров.

«Милан» хорошо выглядит в атаке: забил 16 голов за восемь туров, в среднем — по два мяча за игру. В шикарной форме находятся Оливье Жиру и Рафаэл Леау: первый оформил 5+1 по системе гол+пас во всех турнирах, второй — 4+7.

Ждете много голов от «Милана»? Индивидуальный тотал хозяев больше 1.5 гола можно оформить за 2.18, ИТМ1 (1.5) — за 1.68.

При этом «россонери» слабо обороняются. Команда за восемь туров пропустила девять мячей — девятый показатель в лиге. «Милан» сыграл на ноль только в одной игре из 11 во всех турнирах — скатал нулевую ничью с «Сассуоло» в чемпионате.

Проблем добавляют и травмы важных игроков обороны: вратаря Майка Меньяна, защитников Тео Эрнандеса, Давиде Калабрии, Алессандро Флоренци и Симона Кьера.

У «Ювентуса» же из-за дисквалификации не сыграет Анхель ди Мария, травмированы Поль Погба и Федерико Кьеза. «Старая синьора» пока с большим трудом побеждает: оформила лишь две победы в семи последних играх. В чемпионате команда теряла очки с аутсайдерами «Салернитаной» (2:2) и «Монцой» (0:1).

Прогноз и ставка на матч «Милан» — «Ювентус» 8 октября 2022 года

Обе команды не слишком надежно играют в обороне: «Милан» пропускает в серии А в среднем больше гола за игру, «Ювентус» сыграл на ноль лишь в одном матче из последних семи во всех турнирах. К тому же «россонери» шикарно атакуют: в чемпионате забивают в среднем по два гола за матч. То же самое можно сказать про «старую синьору»: она забила по три мяча в последних двух играх, а у соперника много потерь в обороне — прежде всего это травма основного вратаря Меньяна.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.95.