Норвегии необходима победа над Испанией. Но Мората испортит настроение Холанну и Эдегору

«Красная фурия» — одна из самых результативных команд Европы.

15 октября в квалификационном турнире Евро-2024 сойдутся претенденты на выход из группы А — Норвегия и Испания. Игра пройдет на «Уллевол» в Осло, главный арбитр Тобиас Штилер из Германии даст стартовый свисток в 21.45 по московскому времени. Телеканал «Матч ТВ» начнется прямую трансляцию в 21.35 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч квалификации Евро-2024 Норвегия — Испания 15 октября 2023 года

Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение гостям: поставить на «красную фурию» предложили с коэффициентом 1.99, что составляет примерно 49% вероятности. Триумф «сверла» доступен с котировкой 3.76 (24%) — это наименее возможный исход противостояния. Ничья идет за 3.56 (27%).

Команды встречались в первом туре — Испания легко разгромила оппонента (3:0). Сыграть на то, что в предстоящем матче норвежцы как минимум не уступят, можно за 1.83.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата поединка выглядят следующим образом:

• 1:1 — за 6.20;

• 1:0 в пользу гостей — за 6.80;

• 0:0 — за 8.00.

Тотал больше 2.5 гола оценили в 2.06, ТМ 2.5 — в 1.77.

Рынок на обмен забитыми мячами дали за 1.87, обратный вариант представлен за 1.86.

Супербонус от Olimpbet! Верни до 10 000 рублей в случае проигрыша первой ставки

Норвегия — Испания: прогноз и анализ матча квалификации Евро-2024 15 октября 2023 года

Хозяева после шести сыгранных поединков находятся на третьем месте и пока пролетают мимо чемпионата Европы. Для сохранения шансов на выход в финальную часть турнира Норвегии необходимо обыгрывать Испанию — «красная фурия» идет на второй строчке и опережает соперника всего на два очка.

К разборке с Испанией «сверла» подошли в неплохом состоянии: одержали три победы подряд, а в последней встрече уничтожили Кипр (4:0). У норвежцев здоровы все лидеры, а Эрлин Холанн проводит отличную отборочную кампанию — за четыре матча отметился шестью голами, а киприотов и вовсе огорчил дублем.

Правда, Испания все равно выглядит солиднее: в пяти турах команда Луиса де ла Фуэнте уступила только лидирующей Шотландии (0:2), но за три дня до выезда в Осло вернула должок — на домашнем стадионе победила с таким же счетом. Во всех остальных играх «красная фурия» доминировала: с 18 мячами она вторая по результативности в квалификации, больше (24) забила лишь Португалия. Ворота Норвегии, например, испанцы огорчили трижды, не пропустив ни разу.

«Красная фурия» тоже подобралась к столкновению на «Уллевол» без значимых потерь: из-за повреждения не сыграет только уже дебютировавший за сборную 16-летний Ямин Ламаль. Зато отличную форму набрал лучший бомбардир Испании в отборе Альваро Мората (четыре гола) — страйкер «Атлетико» в этом сезоне отметился семью точными ударами в девяти матчах во всех соревнованиях на клубном уровне.

Прогноз и ставка на матч Норвегия — Испания

«Красная фурия» проводит очень результативную кампанию: промолчала во встрече первого круга с Шотландией (0:2), зато во всех остальных отличилась минимум дважды, а Норвегии вонзила три мяча. В пяти поединках испанцы отметились 18 голами — больше только у Португалии (24). Норвегия же за шесть туров сыграла на ноль лишь однажды — сдержала хилый Кипр (4:0). Лидеры группы Шотландия и Испания забивали в ворота норвежцев два и три раза соответственно.

Рекомендуемая ставка: ИТБ2 (1.5) за 2.09.

Зарегистрируйся в Olimpbet и получи 100% возврат суммы первой ставки до 10 000 рублей