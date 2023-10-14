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Сегодня, 20:45

Португалия уже обеспечила выход на Евро. Но Бруну и Роналду все равно побьют Боснию

Прогноз и ставка на матч квалификации Евро-2024 Босния и Герцеговина — Португалия 16 октября 2023 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
Криштиану Роналду.
Фото Global Look Press
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Португалия — самая результативная команда в отборочном турнире.

16 октября непобедимая Португалия в очередном матче отборочного турнира Евро-2024 встретится с середняком группы J Боснией и Герцеговиной. Игра пройдет на стадионе «Билино Поле» в городе Зеница и начнется в 21.45 по московскому времени. Противостояние рассудит бригада Халила Умута Мелера из Турции. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 2», эфир запустится за 10 минут до стартового свистка.

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа J
16 окт, 21:45. Bilino Polje (Зеница)
Босния
Португалия

Коэффициенты букмекеров на матч квалификации Евро-2024 Босния и Герцеговина — Португалия

Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение гостям: поставить на очередную победу португальцев можно с коэффициентом 1.59, что составляет приблизительно 61% вероятности. Выигрыш хозяев как наименее ожидаемый исход идет за 5.75 (16%), котировка на ничью — 4.07 (20%).

В первом круге Португалия разгромила боснийцев (3:0). Непоражение коллектива Саво Милошевича в предстоящей встрече оценили в 2.38.

Наиболее вероятные, по мнению экспертов, итоги поединка намекают на серьезное преимущество лидера группы J:

• 1:0 — за 6.20;

• 2:0 — за 6.47;

• 1:1 — за 7.20.

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Португалия — самая результативная команда отборочной кампании (27 мячей в семи матчах). Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.95, ТМ 2.5 — за 1.86.

Рынок на обмен меткими выстрелами предложили за 1.98, вариант «обе забьют — нет» идет за 1.77.

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Босния и Герцеговина — Португалия: прогноз и анализ матча квалификации Евро-2024 16 октября 2023 года

Португальцы — уверенные лидеры группы J, которые досрочно завоевали путевку в Германию. Место в финальной части Евро парни Роберто Мартинеса добыли в прошлом туре, не без проблем одолев Словакию (3:2). Эта игра оказалась самой сложной для команды в этой отборочной кампании: до этого Португалия выбила шесть побед из шести, не пропустив ни разу.

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Чемпионы Европы-2016 много забивают — настреляли уже 24 гола, а особенно выделяются в их составе Бруну Фернандеш и Криштиану Роналду. Плеймейкер «Манчестер Юнайтед» оформил 11 результативных действий (4+7), что является лучшим результатом в квалификации. 38-летний форвард заколотил семь мячей, больше только у Ромелу Лукаку (девять).

Босния выступает не так ярко — после семи туров имеет всего семь забитых и девять пропущенных. Причем три укола «золотые лилии» получили от португальцев в первом круге — в том матче Фернандеш набрал 1+2. За всю историю личных встреч Босния и Герцеговина лишь раз не уступила Португалии (0:0 в 2012-м), в еще четырех поединках успех был на стороне португальцев.

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Прогноз и ставка на матч Босния и Герцеговина — Португалия

Команда Роберто Мартинеса проводит великолепную кампанию: португальцы добыли семь побед в семи матчах, шесть из которых — сухие. Первые две пробоины в свои ворота португальцы получили только в предыдущем туре от Словакии (3:2). При этом сборная забивает больше всех в квалификации (24 мяча в семи играх), а меньше трех раз отличилась всего дважды. Средняя результативность Криштиану Роналду и партнеров — 3,4 гола за 90 минут.

Вряд ли Босния навяжет конкуренцию фавориту: за семь поединков балканцы обыграли только Лихтенштейн (дважды) и Исландию. С девятью баллами коллектив Саво Милошевича идет четвертым в группе и имеет очень скромные шансы на борьбу за выход на Евро. К тому же в первом круге Португалия без проблем разгромила желто-синих (3:0).

Рекомендуемая ставка: Ф2(-1) за 2.01 (если Португалия победит с разницей в один мяч, случится возврат).

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