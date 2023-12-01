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Сегодня, 09:15

«Ньюкасл» разгромил «Челси» и едва не обыграл «ПСЖ». Тен Хаг и Онана готовятся к новому испытанию

Прогноз и ставка на матч АПЛ «Ньюкасл» — «Манчестер Юнайтед» 2 декабря 2023 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
Андре Онана («Манчестер Юнайтед»).
Фото Global Look Press
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Правда, у «сорок» много травмированных.

Одна из самых ярких вывесок 14-го тура АПЛ — встреча «Ньюкасла» и «Манчестер Юнайтед». Участники Лиги чемпионов сойдутся 2 декабря на стадионе «Сент-Джеймс Парк», стартовый свисток арбитра Роберта Джонса прозвучит в 23.00 по московскому времени. В России легально чемпионат Англии не показывают.

Англия. Премьер-лига. 14-й тур
02 дек, 23:00. St James' Park (Ньюкасл)
Ньюкасл Юнайтед
Ман. Юнайтед

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Ньюкасл» — «Манчестер Юнайтед» 2 декабря 2023 года

Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение хозяевам: поставить на победу «сорок» можно с коэффициентом 1.95, что составляет примерно 50% вероятности. Успех манкунианцев оценен в 3.83 (25%), ничья предложена с такой же котировкой.

Две последние встречи команд завершились сухими победами «Ньюкасла». Поставить на то, что в предстоящем поединке «красные дьяволы» хотя бы не уступят, можно за 1.93.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата встречи отражают преимущество хозяев:

• ничья 1:1 идет за 6.80;

• победы «Ньюкасла» 1:0 и 2:1 — за 8.50.

Тотал больше 2.5 гола доступен за 1.76, ТМ 2.5 — за 2.10.

Рынок на обмен результативными ударами предложен за 1.68, вариант «обе забьют — нет» идет за 2.19.

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«Ньюкасл» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз и анализ матча 14-го тура АПЛ 2 декабря 2023 года

Команды занимают в турнирной таблице шестое и седьмое места, а разделяет их всего одно очко — манкунианцы минимально опережают конкурента. В мидуик клубы с одинаковым результатом выступили в Лиге чемпионов: «сороки» сыграли вничью с «ПСЖ» (1:1), «красные дьяволы» — с «Галатасараем» (3:3). Лучшее впечатление оставил «Ньюкасл», который упустил победу над одним из сильнейших клубов Европы со спорного пенальти в компенсированное время. «МЮ» же вновь не обыграл соперника, который не входит в топ-5 лиг.

«Сороки» — вторые по результативности в чемпионате. За 13 туров подопечные Эдди Хау настреляли 31 мяч, больше оформил только «Манчестер Сити» (33). Сразу два нападающих команды входят в топ-10 списка бомбардиров АПЛ: Александр Исак и Каллум Уилсон настреляли по семь мячей. Правда, англичанин не поможет «Ньюкаслу» в предстоящем матче — в начале ноября он травмировал подколенное сухожилие.

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У хозяев вообще большие проблемы с травмированными: кроме Уилсона, вылетели Свен Ботман, Ден Берн, Мэтт Таргетт, Джо Уиллок, Эллиот Андерсон, Харви Барнс и Джейкоб Мерфи. Плюс надолго дисквалифицирован летний новичок Сандро Тонали. Впрочем, с такими кадровыми проблемами парни Эдди Хау потерпели всего два поражения в последних семи поединках во всех турнирах, хотя встречались с крепкими соперниками.

«МЮ» подошел к матчу после трех сухих подряд побед в АПЛ, правда, против не слишком грозных соперников — «Фулхэма», «Лутона» (по 1:0) и «Эвертона» (3:0). Но проверка «Галатасараем» в Лиге чемпионов в очередной раз показала, что команда Эрика тен Хага все еще не обрела стабильность, а вратарь Андре Онана по-прежнему чувствует себя крайне неуверенно.

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Прогноз и ставка на матч «Ньюкасл» — «Манчестер Юнайтед»

Несмотря на ограниченную скамейку, «сороки» играют довольно ярко и показывают отличные результаты: в прошлом туре АПЛ разнесли «Челси» (4:1), после чего едва не обыграли «ПСЖ» в ЛЧ (1:1). До этого команда справилась с «Арсеналом» (1:0) и одолела тот же «МЮ» в Кубке Лиги (3:0). Последние два очных матча команд вообще закончились сухими победами «Ньюкасла» (2:0 и 3:0), а в предыдущих пяти «красные дьяволы» лишь раз обыграли оппонента. Манкунианцев же все еще лихорадит, и даже после трех сухих побед в чемпионате в ЛЧ они не обыграли «Галатасарай».

Рекомендуемая ставка: победа «Ньюкасла» за 1.95.

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