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Прогнозы на спорт

Сегодня, 16:45

Клиент ФОНБЕТ поставил 1000 рублей на экспресс из четырех матчей ЛЧ и забрал 950 000. Его выручили Беллингем и Жоау Мариу

Джуд Беллингем.
Фото Global Look Press
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Автор ставки взял сумасшедшие условия.

В минувшие вторник и среду в Европе состоялись матчи пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. Многие из них получились очень результативными: в половине встреч было забито больше трех мячей, а в среднем на игру пришлось 3,38 гола. Представить, что голевой порог будет настолько высоким, было непросто, но клиенту ФОНБЕТ это удалось. Более того, он собрал экспресс из четырех матчей, в каждом из которых выбрал одно суровое условие.

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Экспресс выглядит следующим образом:

  • «Галатасарай» — «МЮ», ТБ 2.5 гола в первом тайме за 5.10 (1:2);

  • «Реал» — «Наполи», ТБ 2.5 гола в первом тайме за 5.60 (2:1);

  • «Арсенал» — «Ланс», ТБ 2.5 гола в первом тайме за 5.20 (5:0);

  • «Бенфика» — «Интер», ТБ 2.5 гола в первом тайме за 6.40 (3:0).

Коэффициент: 5.10 х 5.60 х 5.20 х 6.40 = 950.48.

Жоау Мариу разразился хет-триком и принес выигрыш

Надо ли говорить, что при настолько высоком итоговом коэффициенте сумма ставки была небольшой — 1000 рублей. При этом выигрыш автора экспресса оказался вполне бодрящим и составил 950 480 рублей.

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Это стало возможным благодаря яркому выступлению всех вышеперечисленных команд. Первым в списке был матч «Галатасарай» — «МЮ», который начался на два с лишним часа раньше других. И уже по первым минутам можно было предположить, что голов в этой встрече будет предостаточно, потому что противники играли почти без середины поля и создавали массу моментов. Гости уже к 18-й минуте повели 2:0 благодаря точным ударам под перекладину в исполнении Гарначо и Фернандеша, а третий необходимый автору ставки мяч был забит хозяевами — хитрый удар Хакима Зиеша со штрафного застал врасплох Андре Онана.

Позднее начались другие три матча, и — о чудо! — ни в одном из них команды также не испытали сложностей с тем, чтобы забить несколько раз уже в стартовые 35 минут. «Арсенал» дома вообще не почувствовал «Ланс». Лондонцы завладели преимуществом со стартовым свистком и преобразовали его в шесть голов, пять из которых пришлись на первую половину. Причем отличились пять разных игроков атаки: Хаверц, Жезус, Сака, Мартинелли и Эдегор.

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Также бодрейше начался и матч в Мадриде, где «Реал» в мало что значащей для себя встрече принимал «Наполи». Удивительно, но Карло Анчелотти не стал беречь лидеров и выставил их в стартовом составе, что сыграло свою роль. Гости забили первыми усилиями Джованни Симеоне на девятой минуте, но уже в следующей атаке «бланкос» сравняли счет — Родриго вошел в штрафную и пульнул в дальнюю «девятку». Затем игра немного подуспокоилась, но на 22-й минуте произошел взрыв: Алаба изумительным пасом нашел в штрафной Беллингема, который забил 15-й мяч в 16 играх за испанский клуб.

Оставалось лишь дождаться голов во встрече между провалившей групповой этап «Бенфикой» и «Интером», который играл самым настоящим резервом. Это основной фактор, который позволил хозяевам комфортно почувствовать себя на старте игры. Обычно миланцы здорово действуют в обороне, но в этом матче провалов и несогласованности оказалось слишком много, чем воспользовался бывший полузащитник «Локомотива» Жоау Мариу, оформивший хет-трик. Он и принес автору экспресса выигрыш в размере 950 480 рублей.

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