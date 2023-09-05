PARI: Германия и Канада — фавориты в 1/4 финала ЧМ-2023 по баскетболу

6 сентября на Филиппинах состоятся еще два матча 1/4 финала чемпионата мира по баскетболу. На арене «Молл оф Азия» сборная Германии сойдется со сборной Латвии, а команда из Канады померится силами со сборной Словении. Букмекерская компания PARI оценила шансы участников добиться победы в предстоящих встречах.

Германия — Латвия.

В 11.45 прозвучит стартовый свисток в матче Германии и Латвии. Букмекеры считают немцев фаворитами этого противостояния и предлагают на их победу коэффициент 1.23, что соответствует 77% вероятности. Заключить пари на успех Латвии можно за 4.15 (около 23%).

Клиенты PARI уверены в победе немецкой сборной: примерно 81% от всего объема ставок на исход встречи приходится на фаворита.

В прошлом матче немцы разгромили Словению со счетом 100:71, а сборная Латвии обыграла Бразилию со счетом 104:84.

Букмекеры допускают, что в этой встрече также будет пробит тотал 167,5. На этом рынке вариант «больше» котируется за 1.73, а вариант «меньше» — за 1.99. Индивидуальный тотал Германии больше 88.5 оценивается за 1.75. Для сравнения, примерно с коэффициентом 1.80 можно поставить на то, что латвийские баскетболисты наберут не менее 80 очков.

Канада — Словения.

Тем временем сборная Канады в 1/4 финала сыграет со Словенией. Начало игры запланировано на 15.30. Аналитики PARI считают явным фаворитом Канаду. Ставки на победу североамериканских баскетболистов принимаются с коэффициентом 1.27 (примерно 75%). Сделать ставку на успех Словении можно за 3.75. Вероятность победы словенских баскетболистов составляет примерно 25%.

Клиенты PARI уверены в победе фаворита: почти 96% от всего объема ставок на исход встречи приходится на Канаду.

Ранее канадцы минимально обыграли Испанию (88:85), а Словения проиграла Германии.

Поставить на тотал больше 175,5 можно с коэффициентом 1.77, а на тотал меньше 175,5 — с коэффициентом 1.94. Если Канада пробьет индивидуальный тотал 92,5, сыграет ставка за 1.85. Вероятность того, что словенцы наберут как минимум 87 очков, котируется за 2.30.

Самая крупная ставка на предстоящие встречи — 200 000 рублей на победу Канады по коэффициенту 1.27. Игрок добавил этот прогноз в экспресс из двух баскетбольных событий с общим коэффициентом 1.97.

Накануне сборная Сербии в упорной борьбе переиграла команду Литвы со счетом 87:68, а американцы легко расправились с итальянцами (100:63). Матчи полуфинала пройдут 8 сентября, а финал состоится 10 сентября.

В преддверии четвертьфинала чемпионата мира по баскетболу главным претендентом на победу считается сборная США, коэффициент на успех которой снизился с 1.72 до 1.55. За последние десять турниров американская команда четырежды становилась чемпионом мира, включая победы в 2010 и 2014 годах.

Среди основных соперников США на пути к победе выделяются сборные Канады и Сербии, коэффициенты на победу которых составляют 5.70 и 6.00 соответственно. Поставить на триумф Германии можно за 9.15.