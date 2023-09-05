Прогнозы на спорт
Сегодня, 22:15
6 сентября на Филиппинах состоятся еще два матча 1/4 финала чемпионата мира по баскетболу. На арене «Молл оф Азия» сборная Германии сойдется со сборной Латвии, а команда из Канады померится силами со сборной Словении. Букмекерская компания PARI оценила шансы участников добиться победы в предстоящих встречах.
В 11.45 прозвучит стартовый свисток в матче Германии и Латвии. Букмекеры считают немцев фаворитами этого противостояния и предлагают на их победу коэффициент 1.23, что соответствует 77% вероятности. Заключить пари на успех Латвии можно за 4.15 (около 23%).
Клиенты PARI уверены в победе немецкой сборной: примерно 81% от всего объема ставок на исход встречи приходится на фаворита.
В прошлом матче немцы разгромили Словению со счетом 100:71, а сборная Латвии обыграла Бразилию со счетом 104:84.
Букмекеры допускают, что в этой встрече также будет пробит тотал 167,5. На этом рынке вариант «больше» котируется за 1.73, а вариант «меньше» — за 1.99. Индивидуальный тотал Германии больше 88.5 оценивается за 1.75. Для сравнения, примерно с коэффициентом 1.80 можно поставить на то, что латвийские баскетболисты наберут не менее 80 очков.
Тем временем сборная Канады в 1/4 финала сыграет со Словенией. Начало игры запланировано на 15.30. Аналитики PARI считают явным фаворитом Канаду. Ставки на победу североамериканских баскетболистов принимаются с коэффициентом 1.27 (примерно 75%). Сделать ставку на успех Словении можно за 3.75. Вероятность победы словенских баскетболистов составляет примерно 25%.
Клиенты PARI уверены в победе фаворита: почти 96% от всего объема ставок на исход встречи приходится на Канаду.
Ранее канадцы минимально обыграли Испанию (88:85), а Словения проиграла Германии.
Поставить на тотал больше 175,5 можно с коэффициентом 1.77, а на тотал меньше 175,5 — с коэффициентом 1.94. Если Канада пробьет индивидуальный тотал 92,5, сыграет ставка за 1.85. Вероятность того, что словенцы наберут как минимум 87 очков, котируется за 2.30.
Самая крупная ставка на предстоящие встречи — 200 000 рублей на победу Канады по коэффициенту 1.27. Игрок добавил этот прогноз в экспресс из двух баскетбольных событий с общим коэффициентом 1.97.
Накануне сборная Сербии в упорной борьбе переиграла команду Литвы со счетом 87:68, а американцы легко расправились с итальянцами (100:63). Матчи полуфинала пройдут 8 сентября, а финал состоится 10 сентября.
В преддверии четвертьфинала чемпионата мира по баскетболу главным претендентом на победу считается сборная США, коэффициент на успех которой снизился с 1.72 до 1.55. За последние десять турниров американская команда четырежды становилась чемпионом мира, включая победы в 2010 и 2014 годах.
Среди основных соперников США на пути к победе выделяются сборные Канады и Сербии, коэффициенты на победу которых составляют 5.70 и 6.00 соответственно. Поставить на триумф Германии можно за 9.15.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|7
|5
|2
|0
|11-2
|17
|
2
|Зенит
|7
|4
|2
|1
|15-6
|14
|
3
|Кр. Советов
|7
|4
|2
|1
|17-9
|14
|
4
|Динамо
|7
|4
|2
|1
|15-12
|14
|
5
|Урал
|7
|4
|1
|2
|8-8
|13
|
6
|Локомотив
|7
|3
|3
|1
|13-11
|12
|
7
|ЦСКА
|7
|3
|2
|2
|14-10
|11
|
8
|Ахмат
|7
|3
|1
|3
|10-8
|10
|
9
|Спартак
|7
|3
|1
|3
|12-12
|10
|
10
|Пари НН
|7
|3
|1
|3
|5-6
|10
|
11
|Ростов
|7
|2
|1
|4
|8-14
|7
|
12
|Сочи
|7
|2
|0
|5
|8-11
|6
|
13
|Рубин
|7
|1
|3
|3
|9-15
|6
|
14
|Оренбург
|7
|1
|2
|4
|7-13
|5
|
15
|Факел
|7
|1
|1
|5
|5-13
|4
|
16
|Балтика
|7
|1
|0
|6
|6-13
|3
|15.09
|19:00
|
Динамо – Пари НН
|- : -
|16.09
|00:00
|
Спартак – Сочи
|- : -
|16.09
|14:00
|
ЦСКА – Кр. Советов
|- : -
|16.09
|16:30
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|16.09
|21:15
|
Балтика – Ростов
|- : -
|17.09
|14:00
|
Урал – Факел
|- : -
|17.09
|16:30
|
Рубин – Зенит
|- : -
|17.09
|19:00
|
Локомотив – Оренбург
|- : -