Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Прогнозы на спорт
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 22:15

PARI: Германия и Канада — фавориты в 1/4 финала ЧМ-2023 по баскетболу

Мориц Вагнер (сборная Германии).
Фото Global Look Press
Канада — Словения.
Германия — Латвия.
1/3
Telegram Дзен

6 сентября на Филиппинах состоятся еще два матча 1/4 финала чемпионата мира по баскетболу. На арене «Молл оф Азия» сборная Германии сойдется со сборной Латвии, а команда из Канады померится силами со сборной Словении. Букмекерская компания PARI оценила шансы участников добиться победы в предстоящих встречах.

Германия — Латвия.

В 11.45 прозвучит стартовый свисток в матче Германии и Латвии. Букмекеры считают немцев фаворитами этого противостояния и предлагают на их победу коэффициент 1.23, что соответствует 77% вероятности. Заключить пари на успех Латвии можно за 4.15 (около 23%).

Клиенты PARI уверены в победе немецкой сборной: примерно 81% от всего объема ставок на исход встречи приходится на фаворита.

В прошлом матче немцы разгромили Словению со счетом 100:71, а сборная Латвии обыграла Бразилию со счетом 104:84.

Букмекеры допускают, что в этой встрече также будет пробит тотал 167,5. На этом рынке вариант «больше» котируется за 1.73, а вариант «меньше» — за 1.99. Индивидуальный тотал Германии больше 88.5 оценивается за 1.75. Для сравнения, примерно с коэффициентом 1.80 можно поставить на то, что латвийские баскетболисты наберут не менее 80 очков.

Канада — Словения.

Тем временем сборная Канады в 1/4 финала сыграет со Словенией. Начало игры запланировано на 15.30. Аналитики PARI считают явным фаворитом Канаду. Ставки на победу североамериканских баскетболистов принимаются с коэффициентом 1.27 (примерно 75%). Сделать ставку на успех Словении можно за 3.75. Вероятность победы словенских баскетболистов составляет примерно 25%.

Клиенты PARI уверены в победе фаворита: почти 96% от всего объема ставок на исход встречи приходится на Канаду.

Ранее канадцы минимально обыграли Испанию (88:85), а Словения проиграла Германии.

Поставить на тотал больше 175,5 можно с коэффициентом 1.77, а на тотал меньше 175,5 — с коэффициентом 1.94. Если Канада пробьет индивидуальный тотал 92,5, сыграет ставка за 1.85. Вероятность того, что словенцы наберут как минимум 87 очков, котируется за 2.30.

Форма &laquo;Пари&nbsp;НН&raquo; к&nbsp;155-летию Максима Горького. PARI и «Пари НН» представили форму в честь Максима Горького на центральных улицах Нижнего Новгорода

Самая крупная ставка на предстоящие встречи — 200 000 рублей на победу Канады по коэффициенту 1.27. Игрок добавил этот прогноз в экспресс из двух баскетбольных событий с общим коэффициентом 1.97.

Накануне сборная Сербии в упорной борьбе переиграла команду Литвы со счетом 87:68, а американцы легко расправились с итальянцами (100:63). Матчи полуфинала пройдут 8 сентября, а финал состоится 10 сентября.

В преддверии четвертьфинала чемпионата мира по баскетболу главным претендентом на победу считается сборная США, коэффициент на успех которой снизился с 1.72 до 1.55. За последние десять турниров американская команда четырежды становилась чемпионом мира, включая победы в 2010 и 2014 годах.

Среди основных соперников США на пути к победе выделяются сборные Канады и Сербии, коэффициенты на победу которых составляют 5.70 и 6.00 соответственно. Поставить на триумф Германии можно за 9.15.

Баскетбол
Прогнозы на спорт
0
Читайте также
Наводчику танка «Алеша» подарили автомобиль и табун лошадей в Якутии
Из школы №338 в Санкт-Петербурге уволилось одновременно 17 учителей
В Крыму назвали безумием украинский закон о делении полуострова
Как Севастополь, Крым и Новороссия вернулись в состав России: спецпроект «Известий»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 5 2 0 11-2 17
2
 Зенит 7 4 2 1 15-6 14
3
 Кр. Советов 7 4 2 1 17-9 14
4
 Динамо 7 4 2 1 15-12 14
5
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
6
 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
7
 ЦСКА 7 3 2 2 14-10 11
8
 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
9
 Спартак 7 3 1 3 12-12 10
10
 Пари НН 7 3 1 3 5-6 10
11
 Ростов 7 2 1 4 8-14 7
12
 Сочи 7 2 0 5 8-11 6
13
 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Оренбург 7 1 2 4 7-13 5
15
 Факел 7 1 1 5 5-13 4
16
 Балтика 7 1 0 6 6-13 3
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
15.09 19:00
Динамо – Пари НН
 - : -
16.09 00:00
Спартак – Сочи
 - : -
16.09 14:00
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
16.09 16:30
Ахмат – Краснодар
 - : -
16.09 21:15
Балтика – Ростов
 - : -
17.09 14:00
Урал – Факел
 - : -
17.09 16:30
Рубин – Зенит
 - : -
17.09 19:00
Локомотив – Оренбург
 - : -
Все результаты / календарь
Популярное видео
Аналитический разбор 8-го тура МФЛ от РУСТАТ
«Осасуна» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал» — «Хетафе»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Гранада»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Все голы Арсена Захаряна в ЮФЛ
«Райо Вальекано» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Вильярреал» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Гальченюк — в СКА, Ротенберга удалили до конца матча
«Сельта» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Лас-Пальмас» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Топ-5 голов 3-го тура ЮФЛ-3
Никитин, Лихачев: предсезонка, лакросс-гол
Кагарлицкий: слухи об обмене, Радулов и Шипачев
«Ак Барс» урезал зарплату Дамиру Жафярову
СКА отправил Подъяпольского в «Ладу»
«Авангард» подписал Ивана Николишина
Никита Квартальнов: скандал в Минске, отношения с агентами
Скабелка: селекция «Барыса», уход Михайлиса, влияние болельщиков
«Авангард» разгромлен дома, Иван Николишин присоединится к омичам
«Бетис» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Барселона» — «Кадис»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Иван Федотов сыграл первый матч за ЦСКА после армии
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
«Альмерия» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Сельта»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Динамо» сделало клиента ФОНБЕТ богаче почти на 1.5 миллиона рублей. Все благодаря двум событиям