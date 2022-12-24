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Сегодня, 10:15

Отставание в пять очков от «Арсенала» не проблема для «Сити». Кто станет чемпионом АПЛ?

Евгений Коростелев
Пеп Гвардиола.
Фото Global Look Press
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Пеп Гвардиола сыграет с Микелем Артетой в кошки-мышки.

18 декабря в Катаре завершился чемпионат мира, но футбол не встал на паузу — уже 20 числа состоялись первые матчи 1/8 Кубка английской лиги, а 26-го возобновляется АПЛ — турнир, в котором каждый год рождается новая сумасшедшая интрига. В 2022-м она заключается в следующем: удержит ли «Арсенал» первую строчку и возьмет ли впервые с сезона-2003/04 главный трофей Англии.

«Канониры» великолепно выступили в первой половине сезона: в 14 матчах добились 12 побед и потерпели всего одно поражение. Команда Микеля Артеты набрала 37 очков и уверенно лидирует в таблице: на пять баллов опережает забуксовавший «Манчестер Сити», на 11 — «МЮ» и аж на 15 — прошлогоднего вице-чемпиона «Ливерпуль».

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«Арсенал» выделяет баланс: лондонцы здорово атакуют (забили 33 мяча, второй показатель в лиге) и шикарно обороняются (11 мячей наряду с ними пропустил только «Ньюкасл»). Однако аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитом чемпионской гонки не «канониров», а «Сити». На победу команды Пепа Гвардиолы можно поставить за коэффициент 1.50.

У «горожан» очень дорогой, опытный и звездный состав: что говорить, если в атаке подменяют друг друга Холанн и чемпион мира Альварес, в полузащите бегает де Брейне, а на остальных позициях играют не менее крутые игроки топовых национальных сборных. Плотная и мощная скамейка позволяет Пепу Гвардиоле подобрать оптимальный состав под любого соперника. Этим не располагает Артета, чьи ресурсы ограничены.

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«Мы собираемся работать активно, то есть искать варианты усиления состава. Мы не можем себе позволить не выжимать максимум из трансферного окна, но в то же время нам нужны именно подходящие футболисты. Такие игроки должны выводить нас на следующий уровень», — заявил главный тренер «Арсенала». Короткая заявка может стать ключевой проблемой «канониров». Поэтому они только вторые претенденты на титул — взять их успех можно за 3.50.

Невероятно, но эксперты по-прежнему верят в «Ливерпуль», хотя Юрген Клопп с игроками должны лично попросить вычеркнуть себя из списка фаворитов на победу. «Красные» провалили старт сезона, добыв только шесть побед в 14 матчах. Теперь от «Арсенала» их отделяют 15 очков, от «Сити» — 10. Нагнать беглецов будет очень тяжело, тем более между ними есть прослойка из не менее голодных команд: «Ньюкасл», «Тоттенхэм» и «МЮ». На мерсисайдцев, как и на «сорок», коэффициент — 30.0.

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За 60.0 можно взять чемпионство красного «Манчестера» и «Тоттенхэма». И это неплохой вариант, так как те же «шпоры» отстают от «Сити» всего на три очка, от «Арсенала» — на восемь. Гандикапы вполне отыгрываемые, учитывая сильную личность во главе команды (Антонио Конте) и сбалансированный состав с Кейном, Соном и Ришарлисоном.

Успех «Челси» идет за 250. Остальные команды либо слишком слабы, либо отстают уже очень сильно, чтобы составить конкуренцию лидерам.

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