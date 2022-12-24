Отставание в пять очков от «Арсенала» не проблема для «Сити». Кто станет чемпионом АПЛ?

Пеп Гвардиола сыграет с Микелем Артетой в кошки-мышки.

18 декабря в Катаре завершился чемпионат мира, но футбол не встал на паузу — уже 20 числа состоялись первые матчи 1/8 Кубка английской лиги, а 26-го возобновляется АПЛ — турнир, в котором каждый год рождается новая сумасшедшая интрига. В 2022-м она заключается в следующем: удержит ли «Арсенал» первую строчку и возьмет ли впервые с сезона-2003/04 главный трофей Англии.

«Канониры» великолепно выступили в первой половине сезона: в 14 матчах добились 12 побед и потерпели всего одно поражение. Команда Микеля Артеты набрала 37 очков и уверенно лидирует в таблице: на пять баллов опережает забуксовавший «Манчестер Сити», на 11 — «МЮ» и аж на 15 — прошлогоднего вице-чемпиона «Ливерпуль».

«Арсенал» выделяет баланс: лондонцы здорово атакуют (забили 33 мяча, второй показатель в лиге) и шикарно обороняются (11 мячей наряду с ними пропустил только «Ньюкасл»). Однако аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитом чемпионской гонки не «канониров», а «Сити». На победу команды Пепа Гвардиолы можно поставить за коэффициент 1.50.

У «горожан» очень дорогой, опытный и звездный состав: что говорить, если в атаке подменяют друг друга Холанн и чемпион мира Альварес, в полузащите бегает де Брейне, а на остальных позициях играют не менее крутые игроки топовых национальных сборных. Плотная и мощная скамейка позволяет Пепу Гвардиоле подобрать оптимальный состав под любого соперника. Этим не располагает Артета, чьи ресурсы ограничены.

«Мы собираемся работать активно, то есть искать варианты усиления состава. Мы не можем себе позволить не выжимать максимум из трансферного окна, но в то же время нам нужны именно подходящие футболисты. Такие игроки должны выводить нас на следующий уровень», — заявил главный тренер «Арсенала». Короткая заявка может стать ключевой проблемой «канониров». Поэтому они только вторые претенденты на титул — взять их успех можно за 3.50.

Невероятно, но эксперты по-прежнему верят в «Ливерпуль», хотя Юрген Клопп с игроками должны лично попросить вычеркнуть себя из списка фаворитов на победу. «Красные» провалили старт сезона, добыв только шесть побед в 14 матчах. Теперь от «Арсенала» их отделяют 15 очков, от «Сити» — 10. Нагнать беглецов будет очень тяжело, тем более между ними есть прослойка из не менее голодных команд: «Ньюкасл», «Тоттенхэм» и «МЮ». На мерсисайдцев, как и на «сорок», коэффициент — 30.0.

За 60.0 можно взять чемпионство красного «Манчестера» и «Тоттенхэма». И это неплохой вариант, так как те же «шпоры» отстают от «Сити» всего на три очка, от «Арсенала» — на восемь. Гандикапы вполне отыгрываемые, учитывая сильную личность во главе команды (Антонио Конте) и сбалансированный состав с Кейном, Соном и Ришарлисоном.

Успех «Челси» идет за 250. Остальные команды либо слишком слабы, либо отстают уже очень сильно, чтобы составить конкуренцию лидерам.