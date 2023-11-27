«ПСЖ» неудержим дома в ЛЧ, а Мбаппе забивает всем подряд. Подкошенный травмами «Ньюкасл» останется последним в группе

У Эдди Хау большие проблемы.

28 ноября в Лиге чемпионов столкнутся вторая и четвертая команды группы F — «ПСЖ» и «Ньюкасл». Положение в квартете настолько плотное, что по результатам встречи соперники могут поменяться местами в таблице. Игра пройдет в Париже на «Парк де Пренс» и начнется в 23.00 по московскому времени. Главный арбитр — поляк Шимон Марциняк. Прямую трансляцию с 22.45 мск покажет телеканал «Матч ТВ».

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Ньюкасл» 28 ноября 2023 года

Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение хозяевам: поставить на успех парижан можно с коэффициентом 1.66, что составляет примерно 59% вероятности. Выигрыш гостей оценен в 4.98 (19%), даже ничья предложена с меньшей котировкой 4.28 (22%).

В первом круге «сороки» неожиданно легко разделались с командой Луиса Энрике (4:1). Рынок на то, что в предстоящем поединке они хотя бы не проиграют, доступен за 2.31.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата встречи намекают на преимущество «ПСЖ»:

• ничья 1:1 идет за 7.75;

• победы хозяев 1:0 и 2:1 — за 8.25.

Тотал больше 2.5 гола оценен в 1.69, ТМ 2.5 — за 2.20.

Рынок на обмен забитыми мячами предложен за 1.74, вариант «обе забьют — нет» можно взять за 2.11.

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«ПСЖ» — «Ньюкасл»: прогноз и анализ матча Лиги чемпионов 28 ноября 2023 года

Хозяева с шестью баллами занимают вторую строчку в группе F — вероятно, самой сложной в этом розыгрыше. Парижане обыграли дома «Боруссию» (2:0) и «Милан» (3:0), но уступили в обеих гостевых встречах — «Ньюкаслу» (1:4) и «Милану» (1:2). Причем поражение от россонери оказалось для команды единственным посреди семи побед во всех турнирах. «ПСЖ» действительно находится в неплохой форме: прямо перед игрой с «сороками» разнесли соперников из топ-5 лиги 1 — «Реймс» (3:0) и «Монако» (5:2).

Парижане — с запасом самые результативные в квартете: за четыре тура настреляли семь мячей. Пропустили парни Луиса Энрике тоже больше всех — шесть раз. На результативность «ПСЖ» огромное влияние оказывает Килиан Мбаппе: француз наколотил 16 голов в 16 играх во всех турнирах, помимо него, никто в команде не отличился больше четырех раз. В предстоящем матче не примет участия лучший наряду с Усманом Дембеле ассистент «Парижа» Уоррен Заир-Эмери (по пять голевых) — полузащитник травмировался во время международной паузы.

«Сороки» с четырьмя баллами идут последними в группе: они неплохо стартовали (нулевая ничья с «Миланом» и победа над «ПСЖ»), но в двух предыдущих турах всухую уступили «Боруссии» (0:1 и 0:2). В остальных турнирах подопечные Эдди Хау тоже не всегда сохраняют стабильность: в последних семи играх во всех соревнованиях одержали три победы при трех поражениях. Правда, прямо перед «ПСЖ» разнесли выздоравливающий «Челси» (4:1).

У «Ньюкасла» проблемы с травмированными обстоят острее: недоступны защитники Свен Ботман, Дэн Берн и Мэтт Таргетт, полузащитники Джо Уиллок и Эллиот Андерсон. Плюс дисквалифицирован Сандро Тонали. А в линии нападения не хватает Харви Барнса, Джейкоба Мерфи и второго бомбардира команды Каллума Уилсона. С такой эпидемией в матче против «Челси» Хау задействовал молодежь.

Прогноз и ставка на матч «ПСЖ» — «Ньюкасл»

Парижане великолепно выступают дома: обе победы в ЛЧ добыли на «Парк де Пренс», где идут на шестиматчевой победной серии во всех турнирах (пять — всухую). «Ньюкасл» же выступает не слишком стабильно (всего три победы в предыдущих семи играх во всех соревнованиях), а также страдает из-за огромного количества травм игроков основы. У Хау практически некем ротировать состав, а между предыдущим поединком с «Челси» и встречей с «ПСЖ» разница всего три дня.

Рекомендуемая ставка: победа «ПСЖ» за 1.66.

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