Левандовски и Бензема не дадут скучать.

16 октября продолжится самое легендарное в мире противостояние — сыграют «Реал» и «Барселона». Класико начнется в 17.15 по московскому времени на стадионе «Сантьяго Бернабеу», в прямом эфире его покажет онлайн-платформа «Okko Спорт».

Коэффициенты букмекеров на матч ла лиги «Реал» — «Барселона» 16 октября 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитами сливочных. Победу «Реала» оценили котировкой 2.32, это примерно 43% вероятности исхода. Успех «Барселоны» можно взять за 3.10 (29%), ничья предложена за 3.70 (28%).

Если вы считаете, что Хави второй раз подряд не уступит в класико, оформите ставку за 1.65.

Подстрахуйтесь при помощи форы: Ф1(0) доступна за 1.68, Ф2(0) — за 2.26.

Минимум два гола от «Реала» вполне вероятны, на ИТБ1 (1.5) можно поставить за 1.84. Аналогичную результативность от «Барселоны» оценили в 2.20.

От кого ждать мячей в класико? Конечно же, от главных бомбардиров. Поставить на то, что Карим Бензема забьет минимум один мяч, можно за 1.90. На его каталонского визави, Роберта Левандовского, котировка чуть выше — 2.10.

Наиболее вероятный точный счет встречи — 1:1 за 7.40.

«Реал» — «Барселона»: прогноз и анализ матча 16 октября 2022 года

К грядущему класико команды подходят в мощнейших кондициях за долгое время. Последние годы и «Реал», и «Барселона» перманентно пребывали в кризисе — теперь, кажется, к очной встрече они подходят на пике формы. «Реал» в этом сезоне еще ни разу не проиграл ни в одном турнире. «Барселона» таким похвастаться не может, зато занимает первое место в ла лиге всего с одним пропущенным мячом.

Сейчас сливочные сбавили обороты — последний раз больше двух мячей сопернику команда Карло Анчелотти забивала в начале сентября (4:1 против «Мальорки»). Также нужно сказать, что и серия побед текущего сезона прервалась в октябре (1:1 с «Осасуной»), до того «Реал» вообще не терял очки. Еще мадридцы сыграли вничью с «Шахтером», но там тренерский штаб дал отдохнуть некоторым игрокам основы, вроде Винисиуса или Асенсио.

«Барселона» успешно выступает в ла лиге, за все время пропустила один мяч, а забила 20. Отличный результат, но, к сожалению, болельщиков, он совершенно не вяжется с выступлением каталонцев в Лиге чемпионов. Там у сине-гранатовых полный швах — дважды не смогли обыграть «Интер» и теперь второй год подряд могут отправиться в Лигу Европы. Неизвестно, что означает эта ситуация — что «Барселона» будет дико мотивирована на класико, или у команды просто не хватает мастерства на топ-встречи?

Прогноз и ставка на матч «Реал» — «Барселона»

Прошлое класико закончилось для «Реала» унизительными 0:4. Теперь ситуация изменилась — Карло Анчелотти явно нацелился на победу, дав отдохнуть лидерам в Лиге чемпионов.

Но и «Барселона» это не игрушка для избиения. Хоть команда Хави шатко выступает в Лиге чемпионов (разница мячей 8:7, из которых пять голов — в ворота «Виктории»), зато наказывает ла лигу, а еще в их составе есть супербомбардир Левандовский — у поляка 14 голов в 12 матчах. Учитывая, что у соперника в составе Карим Бензема, можно ожидать мячей во все стороны.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.52.