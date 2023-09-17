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Сегодня, 09:15

«Спартак» и «НН» уже выдали триллер в Кубке России. Новая встреча — шанс взбодриться для Абаскаля и компании

Прогноз и ставка на матч Кубка России «Нижний Новгород» — «Спартак» 19 сентября 2023 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
«Спартак».
Фото Официальный телеграм-канал ФК «Спартак»
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В первом круге турнира случились ярчайшие 5:4.

19 сентября «Спартак» и «Нижний Новгород» сойдутся в четвертом туре группового этапа Пути РПЛ Кубка России. Игра пройдет на арене «Нижний Новгород» и начнется в 17.15 по московскому времени. Прямую трансляцию с 17.00 мск покажет телеканал «Матч ТВ».

Кубок России. Группа D
19 сент, 17:15. Нижний Новгород (Нижний Новгород)
Пари Нижний Новгород
Спартак

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка России «Нижний Новгород» — «Спартак» 19 сентября 2023 года

Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение гостям: поставить на успех красно-белых в основное время можно с коэффициентом 2.09, это приблизительно 46% вероятности. Победа хозяев доступна с котировкой 3.36 (29%), ничья идет за чуть большие 3.72 (25%).

Команды уже встречались в этом розыгрыше Кубка и выдали настоящий триллер: «Спартак» победил (5:4), ведя 3:1 и уступая 3:4. Нижегородцы достойно выглядели в Москве, поэтому поставить на то, что на домашней арене они как минимум не уступят, можно за 1.75.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата встречи выглядят следующим образом:

  • 1:1 — за 6.40;
  • 2:1 в пользу гостей — за 8.00;
  • 1:0 — за 8.50.

В августовской перестрелке команды на двоих оформили девять мячей. Тотал больше 2.5 гола в предстоящей игре предложен за 1.79, ТМ 2.5 — за 2.04. За пятиматчевую историю противостояния оппоненты трижды пробили «верх» по забитым мячам.

Вероятность увидеть обмен результативными действиями оценена в 1.68 вариант «обе забьют — нет» доступен за 2.17.

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«Нижний Новгород» — «Спартак»: прогноз и анализ матча Кубка России 19 сентября 2023 года

Красно-белые отлично начали сезон, оформив пять побед подряд во всех турнирах, но в последнее время результаты команды ухудшились. В предыдущих шести играх во всех соревнованиях москвичи потерпели три поражения и вырвали всего две победы. В чемпионате подопечные Гильермо Абаскаля уже свалились в середину турнирной таблицы.

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При этом в Кубке «Спартак» выглядит очень мощно: оформил три победы в трех матчах с общим счетом 11:6 — за три тура никто и близко столько не забил, ближайшие конкуренты остановились на отметке в шесть голов. Почти половину из этих мячей (пять) красно-белые отправили в ворота «Нижнего Новгорода», еще четыре досталось «Динамо» (4:1), два — «Краснодару» (2:1).

Гости в этом розыгрыше Кубка еще ни разу не отличились менее двух раз за игру. Индивидуальный тотал «Спартака» больше 1.5 гола можно взять за 1.98, ИТМ2 (1.5) — за 1.83. При этом в чемпионате результативность москвичей снизилась: в последних пяти турах они выжали всего четыре гола.

«Нижний» повис на последней строчке в группе, но все равно сохраняет неплохие шансы на выход в плей-офф: «Краснодар» опережает команду Сергея Юрана на одно очко, «Динамо» — на два. Хозяева подошли к матчу в неплохом состоянии — после победы над «Рубином» (2:1) и ничьей с «Динамо» (1:1) в чемпионате.

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Прогноз и ставка на матч «Нижний Новгород» — «Спартак»

Гости обладают лучшим нападением Кубка России: за три матча настреляли 11 голов и еще ни разу не отличились менее двух раз за игру. А прошлая встреча с «Нижним Новгородом» вообще получилась аномально результативной — красно-белые вонзили пять мячей при четырех пропущенных. «Нижний Новгород» — не самая надежная команда: из 11 игр этого сезона во всех турнирах нижегородцы всего трижды сыграли на ноль.

Рекомендуемая ставка: ИТБ2 (1.5) за 1.98.

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Футбол
Кубок России
Прогнозы на спорт
ФК Нижний Новгород
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 8 5 3 0 12-3 18
2
 Кр. Советов 8 4 3 1 19-11 15
3
 Динамо 8 4 3 1 16-13 15
4
 Зенит 7 4 2 1 15-6 14
5
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
6
 Спартак 8 4 1 3 13-12 13
7
 ЦСКА 8 3 3 2 16-12 12
8
 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
9
 Пари НН 8 3 2 3 6-7 11
10
 Ахмат 8 3 2 3 11-9 11
11
 Ростов 8 2 2 4 10-16 8
12
 Сочи 8 2 0 6 8-12 6
13
 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Оренбург 7 1 2 4 7-13 5
15
 Балтика 8 1 1 6 8-15 4
16
 Факел 7 1 1 5 5-13 4
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25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
15.09 19:00
Динамо – Пари НН
 1 : 1
16.09 14:00
ЦСКА – Кр. Советов
 2 : 2
16.09 16:30
Ахмат – Краснодар
 1 : 1
16.09 19:00
Спартак – Сочи
 1 : 0
16.09 21:15
Балтика – Ростов
 2 : 2
17.09 14:00
Урал – Факел
 - : -
17.09 16:30
Рубин – Зенит
 - : -
17.09 19:00
Локомотив – Оренбург
 - : -
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