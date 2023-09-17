Прогнозы на спорт
Сегодня, 09:15
19 сентября «Спартак» и «Нижний Новгород» сойдутся в четвертом туре группового этапа Пути РПЛ Кубка России. Игра пройдет на арене «Нижний Новгород» и начнется в 17.15 по московскому времени. Прямую трансляцию с 17.00 мск покажет телеканал «Матч ТВ».
Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение гостям: поставить на успех красно-белых в основное время можно с коэффициентом 2.09, это приблизительно 46% вероятности. Победа хозяев доступна с котировкой 3.36 (29%), ничья идет за чуть большие 3.72 (25%).
Команды уже встречались в этом розыгрыше Кубка и выдали настоящий триллер: «Спартак» победил (5:4), ведя 3:1 и уступая 3:4. Нижегородцы достойно выглядели в Москве, поэтому поставить на то, что на домашней арене они как минимум не уступят, можно за 1.75.
Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата встречи выглядят следующим образом:
В августовской перестрелке команды на двоих оформили девять мячей. Тотал больше 2.5 гола в предстоящей игре предложен за 1.79, ТМ 2.5 — за 2.04. За пятиматчевую историю противостояния оппоненты трижды пробили «верх» по забитым мячам.
Вероятность увидеть обмен результативными действиями оценена в 1.68 вариант «обе забьют — нет» доступен за 2.17.
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Красно-белые отлично начали сезон, оформив пять побед подряд во всех турнирах, но в последнее время результаты команды ухудшились. В предыдущих шести играх во всех соревнованиях москвичи потерпели три поражения и вырвали всего две победы. В чемпионате подопечные Гильермо Абаскаля уже свалились в середину турнирной таблицы.
При этом в Кубке «Спартак» выглядит очень мощно: оформил три победы в трех матчах с общим счетом 11:6 — за три тура никто и близко столько не забил, ближайшие конкуренты остановились на отметке в шесть голов. Почти половину из этих мячей (пять) красно-белые отправили в ворота «Нижнего Новгорода», еще четыре досталось «Динамо» (4:1), два — «Краснодару» (2:1).
Гости в этом розыгрыше Кубка еще ни разу не отличились менее двух раз за игру. Индивидуальный тотал «Спартака» больше 1.5 гола можно взять за 1.98, ИТМ2 (1.5) — за 1.83. При этом в чемпионате результативность москвичей снизилась: в последних пяти турах они выжали всего четыре гола.
«Нижний» повис на последней строчке в группе, но все равно сохраняет неплохие шансы на выход в плей-офф: «Краснодар» опережает команду Сергея Юрана на одно очко, «Динамо» — на два. Хозяева подошли к матчу в неплохом состоянии — после победы над «Рубином» (2:1) и ничьей с «Динамо» (1:1) в чемпионате.
Гости обладают лучшим нападением Кубка России: за три матча настреляли 11 голов и еще ни разу не отличились менее двух раз за игру. А прошлая встреча с «Нижним Новгородом» вообще получилась аномально результативной — красно-белые вонзили пять мячей при четырех пропущенных. «Нижний Новгород» — не самая надежная команда: из 11 игр этого сезона во всех турнирах нижегородцы всего трижды сыграли на ноль.
Рекомендуемая ставка: ИТБ2 (1.5) за 1.98.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|8
|5
|3
|0
|12-3
|18
|
2
|Кр. Советов
|8
|4
|3
|1
|19-11
|15
|
3
|Динамо
|8
|4
|3
|1
|16-13
|15
|
4
|Зенит
|7
|4
|2
|1
|15-6
|14
|
5
|Урал
|7
|4
|1
|2
|8-8
|13
|
6
|Спартак
|8
|4
|1
|3
|13-12
|13
|
7
|ЦСКА
|8
|3
|3
|2
|16-12
|12
|
8
|Локомотив
|7
|3
|3
|1
|13-11
|12
|
9
|Пари НН
|8
|3
|2
|3
|6-7
|11
|
10
|Ахмат
|8
|3
|2
|3
|11-9
|11
|
11
|Ростов
|8
|2
|2
|4
|10-16
|8
|
12
|Сочи
|8
|2
|0
|6
|8-12
|6
|
13
|Рубин
|7
|1
|3
|3
|9-15
|6
|
14
|Оренбург
|7
|1
|2
|4
|7-13
|5
|
15
|Балтика
|8
|1
|1
|6
|8-15
|4
|
16
|Факел
|7
|1
|1
|5
|5-13
|4
|15.09
|19:00
|
Динамо – Пари НН
|1 : 1
|16.09
|14:00
|
ЦСКА – Кр. Советов
|2 : 2
|16.09
|16:30
|
Ахмат – Краснодар
|1 : 1
|16.09
|19:00
|
Спартак – Сочи
|1 : 0
|16.09
|21:15
|
Балтика – Ростов
|2 : 2
|17.09
|14:00
|
Урал – Факел
|- : -
|17.09
|16:30
|
Рубин – Зенит
|- : -
|17.09
|19:00
|
Локомотив – Оренбург
|- : -