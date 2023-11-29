Возвращение Кокорина в «Арис» получается скомканным. Команде тяжело в чемпионате и грозит вылет из Лиги Европы

Выезд в Шотландию может стать фатальным.

30 ноября кипрский «Арис», за который выступает российский нападающий Александр Кокорин, в пятом туре группового этапа Лиги Европы сыграет с шотландским «Рейнджерс». Игра пройдет в Глазго на стадионе «Айброкс» и начнется в 23.00 по московскому времени. Посмотреть матч в прямом эфире можно на сайте matchtv.ru и на онлайн-платформе «Кинопоиск». Главным арбитром назначен Рохит Сагги из Норвегии.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги Европы «Рейнджерс» — «Арис» 30 ноября 2023 года

Аналитики букмекерской компании ФОНБЕТ уверены, что встреча завершится в пользу «Рейнджерс». На победу хозяев можно поставить со скромным коэффициентом 1.35, это порядка 74% вероятности результата. Ничья доступна за 5.50 (18%), успех «Ариса» — за 9.00 (8%).

В первом круге киприоты одержали неожиданную победу над шотландцами. Если им удастся увезти очки из Глазго, сыграет котировка 3.25.

Можете подстраховать гостей или усилить ставку на хозяев: Ф2(+1.5) идет за 1.87, Ф1(-1.5) — за 1.95.

Вариант «обе забьют» предложен за 1.90, «обе забьют — нет» — за 1.93.

В пяти последних домашних матчах «Рейнджерс» прошел «верх» по голам, поэтому стоит обратить внимание на ТБ 2.5 за 1.60.

Успех «Ариса» с форой (+3.5) по ударам в створ идет за 1.70.

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«Рейнджерс» — «Арис»: прогноз и анализ матча Лиги Европы 30 ноября 2023 года

В прошлом сезоне Александр Кокорин был одним из лидеров «Ариса» — один из самых эпатажных российских игроков сделал 13+6 в 30 матчах и помог команде впервые завоевать чемпионский титул. Позднее было возвращение в «Фиорентину» и обратный рейс в Лимассол — «фиалкам» Алекс оказался не нужен. Казалось, камбэк Кокорина поможет «Арису» стать сильнее, но пока клуб выглядит неважно.

Кокорин на Кипре с середины сентября. С тех пор он провел девять матчей (четыре пропустил из-за повреждения), но отметился всего двумя голами и тремя желтыми карточками. Причем оба результативных действия пришлись на матчи Лиги Европы, которые ничем не помогли его команде — «Арис» проиграл «Спарте» (2:3) и «Бетису» (1:4).

Да, в еврокубке у киприотов не складывается. После четырех матчей они занимают последнее место в группе С, набрав всего три очка. Взяты они были в домашней встрече с «Рейнджерс» (2:1). Тот успех оставляет «Арису» минимальные шансы на плей-офф, но они могут в одно мгновение растаять на «Айброксе». Дело все в том, что команда Кокорина находится сейчас в неважной форме. Даже в чемпионате, где уровень сопротивления невысокий, команда умудряется крупно проигрывать — в позапрошлые выходные получила 1:4 от «Кармиотиссы».

Сейчас «Арис» занимает первое место, но такое же количество очков (26) еще у двух его соперников — АПОЭЛ и «Пафоса». Причем у последних значительно лучше разница забитых и пропущенных мячей — 19 против 10.

Что касается «Рейнджерс», то шотландцы выиграли семь из девяти последних матчей при двух ничьих. На этом отрезке коллектив Филиппа Клемана забил 22 раза (в среднем 2.44 за 90 минут) и пропустил лишь четырежды. В Лиге Европы на счету «Джерс» две победы (1:0 над «Бетисом» и 2:1 над «Спартой»), ничья 0:0 с чешским клубом и семь очков в активе. Триумф в противостоянии с «Арисом» позволит шотландцам квалифицироваться в плей-офф.

Прогноз и ставка на матч «Рейнджерс» — «Арис»

Поражение «Рейнджерс» в первом матче с «Арисом» было закономерным — киприоты были острее и нацеленнее на ворота. Но в Шотландии ситуация должна быть противоположной. Во-первых, Кокорин и компания сейчас находятся не в лучшей форме, а во-вторых, их ждет натуральный огненный котел — болельщики зададут свой ритм этой встрече.

Хозяева наверняка не захотят откладывать выход в плей-офф на последний тур, тем более там их ждет «Бетис». Проще будет обыграть аутсайдера группы, у которого в этом розыгрыше откровенно не получается.

Рекомендуемая ставка: победа «Рейнджерс» и ТБ 2.5 за 1.88.

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