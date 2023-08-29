Прогнозы на спорт
Сегодня, 19:15
Букмекерская компания PARI поделилась данными по итогам третьего тура английской премьер-лиги в сезоне-2023/24. Директор по коммуникациям и устойчивому развитию PARI Алексей Бабичев рассказал о самых популярных и прибыльных матчах тура для компании, а также о ставках клиентов.
Третий тур АПЛ получился событийно насыщенным. Вице-чемпион «Арсенал» внезапно потерял очки в лондонском дерби с «Фулхэмом». Запоминающихся волевых побед добились «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль». Манкунианцы обыграли «Ноттингем Форест», уступая по ходу матча в два мяча (3:2), а мерсисайдцы в меньшинстве за последние десять минут игры с «Ньюкаслом» превратили счет 0:1 в 2:1. Во всех трех матчах арбитры показывали игрокам красные карточки. Украшением тура стали девять сейвов вратаря «Вест Хэма» Альфонса Ареоля в матче с «Брайтоном» (3:1).
Лучшим матчем третьего тура АПЛ по обороту стала встреча между «Шеффилд Юнайтед» и «Манчестер Сити». На нее пришлось более 17% от всего объема ставок на игры третьего тура АПЛ. Меньше всего клиентов PARI интересовало противостояние «Брентфорда» и «Кристал Пэлас», в котором команды разошлись миром (1:1).
Встреча «Арсенала» и «Фулхэма», завершившаяся результативной ничьей (2:2), оказалась самой успешной для PARI. «Канониры» так и не смогли одержать верх над соседями, которые большую часть встречи провели в меньшинстве. На этот матч пришлось чуть более 13% от всей прибыли со ставок, принятых PARI на третий тур АПЛ.
Наименее удачным для PARI оказался драматичный матч «Ньюкасл» — «Ливерпуль», где мерсисайдцы, находясь в меньшинстве, вырвали победу у «сорок» уже в добавленное время (2:1).
Чаще всего игроки ставили на АПЛ в прематче — в среднем 56% от общего оборота ставок пришлось на прематч-пари.
Один из клиентов PARI поставил 1 695 750 рублей на то, что «Ньюкасл» и «Ливерпуль» обменяются голами, по коэффициенту 1.47, собрав экспресс из двух событий с общим коэффициентом 1.62. Ставка сыграла, но лишь на 81-й минуте встречи. В результате игрок получил на выплату 2 747 115 рублей.
Другой игрок поставил на матч «Челси» — «Лутон» 739 262 рубля, выбрав пари на гостей с форой (+1.5) с коэффициентом 2.40, однако игра закончилась с разгромным счетом 3:0 в пользу «аристократов», поэтому ставка была рассчитана как проигрыш.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|6
|4
|2
|0
|9-2
|14
|
2
|Зенит
|6
|4
|1
|1
|14-5
|13
|
3
|Урал
|6
|4
|1
|1
|8-7
|13
|
4
|Кр. Советов
|6
|3
|2
|1
|14-9
|11
|
5
|Динамо
|6
|3
|2
|1
|13-11
|11
|
6
|ЦСКА
|6
|3
|1
|2
|13-9
|10
|
7
|Спартак
|6
|3
|1
|2
|12-10
|10
|
8
|Локомотив
|6
|2
|3
|1
|10-9
|9
|
9
|Ахмат
|6
|2
|1
|3
|9-8
|7
|
10
|Пари НН
|6
|2
|1
|3
|3-5
|7
|
11
|Ростов
|6
|2
|1
|3
|7-12
|7
|
12
|Сочи
|6
|2
|0
|4
|8-8
|6
|
13
|Рубин
|6
|1
|3
|2
|8-13
|6
|
14
|Факел
|6
|1
|1
|4
|5-10
|4
|
15
|Балтика
|6
|1
|0
|5
|4-10
|3
|
16
|Оренбург
|6
|0
|2
|4
|4-13
|2
|2.09
|13:00
|
Урал – Ахмат
|- : -
|2.09
|15:15
|
Пари НН – Рубин
|- : -
|2.09
|17:30
|
Кр. Советов – Факел
|- : -
|2.09
|20:00
|
Краснодар – Спартак
|- : -
|3.09
|13:00
|
Оренбург – Сочи
|- : -
|3.09
|15:15
|
Локомотив – Балтика
|- : -
|3.09
|17:30
|
ЦСКА – Зенит
|- : -
|3.09
|20:00
|
Ростов – Динамо
|- : -