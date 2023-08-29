«Шеффилд Юнайтед» — «Манчестер Сити» — самый крупный матч третьего тура АПЛ по обороту в PARI

Букмекерская компания PARI поделилась данными по итогам третьего тура английской премьер-лиги в сезоне-2023/24. Директор по коммуникациям и устойчивому развитию PARI Алексей Бабичев рассказал о самых популярных и прибыльных матчах тура для компании, а также о ставках клиентов.

Третий тур АПЛ получился событийно насыщенным. Вице-чемпион «Арсенал» внезапно потерял очки в лондонском дерби с «Фулхэмом». Запоминающихся волевых побед добились «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль». Манкунианцы обыграли «Ноттингем Форест», уступая по ходу матча в два мяча (3:2), а мерсисайдцы в меньшинстве за последние десять минут игры с «Ньюкаслом» превратили счет 0:1 в 2:1. Во всех трех матчах арбитры показывали игрокам красные карточки. Украшением тура стали девять сейвов вратаря «Вест Хэма» Альфонса Ареоля в матче с «Брайтоном» (3:1).

Лучшие и худшие матчи по обороту и прибыли

Лучшим матчем третьего тура АПЛ по обороту стала встреча между «Шеффилд Юнайтед» и «Манчестер Сити». На нее пришлось более 17% от всего объема ставок на игры третьего тура АПЛ. Меньше всего клиентов PARI интересовало противостояние «Брентфорда» и «Кристал Пэлас», в котором команды разошлись миром (1:1).

Встреча «Арсенала» и «Фулхэма», завершившаяся результативной ничьей (2:2), оказалась самой успешной для PARI. «Канониры» так и не смогли одержать верх над соседями, которые большую часть встречи провели в меньшинстве. На этот матч пришлось чуть более 13% от всей прибыли со ставок, принятых PARI на третий тур АПЛ.

Наименее удачным для PARI оказался драматичный матч «Ньюкасл» — «Ливерпуль», где мерсисайдцы, находясь в меньшинстве, вырвали победу у «сорок» уже в добавленное время (2:1).

Чаще всего игроки ставили на АПЛ в прематче — в среднем 56% от общего оборота ставок пришлось на прематч-пари.

Выигрыши и проигрыши

Один из клиентов PARI поставил 1 695 750 рублей на то, что «Ньюкасл» и «Ливерпуль» обменяются голами, по коэффициенту 1.47, собрав экспресс из двух событий с общим коэффициентом 1.62. Ставка сыграла, но лишь на 81-й минуте встречи. В результате игрок получил на выплату 2 747 115 рублей.

Другой игрок поставил на матч «Челси» — «Лутон» 739 262 рубля, выбрав пари на гостей с форой (+1.5) с коэффициентом 2.40, однако игра закончилась с разгромным счетом 3:0 в пользу «аристократов», поэтому ставка была рассчитана как проигрыш.