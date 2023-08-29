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Прогнозы на спорт

Сегодня, 19:15

«Шеффилд Юнайтед» — «Манчестер Сити» — самый крупный матч третьего тура АПЛ по обороту в PARI

Родриго.
Фото Global Look Press
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Букмекерская компания PARI поделилась данными по итогам третьего тура английской премьер-лиги в сезоне-2023/24. Директор по коммуникациям и устойчивому развитию PARI Алексей Бабичев рассказал о самых популярных и прибыльных матчах тура для компании, а также о ставках клиентов.

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Третий тур АПЛ получился событийно насыщенным. Вице-чемпион «Арсенал» внезапно потерял очки в лондонском дерби с «Фулхэмом». Запоминающихся волевых побед добились «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль». Манкунианцы обыграли «Ноттингем Форест», уступая по ходу матча в два мяча (3:2), а мерсисайдцы в меньшинстве за последние десять минут игры с «Ньюкаслом» превратили счет 0:1 в 2:1. Во всех трех матчах арбитры показывали игрокам красные карточки. Украшением тура стали девять сейвов вратаря «Вест Хэма» Альфонса Ареоля в матче с «Брайтоном» (3:1).

Лучшие и худшие матчи по обороту и прибыли

Лучшим матчем третьего тура АПЛ по обороту стала встреча между «Шеффилд Юнайтед» и «Манчестер Сити». На нее пришлось более 17% от всего объема ставок на игры третьего тура АПЛ. Меньше всего клиентов PARI интересовало противостояние «Брентфорда» и «Кристал Пэлас», в котором команды разошлись миром (1:1).

Встреча «Арсенала» и «Фулхэма», завершившаяся результативной ничьей (2:2), оказалась самой успешной для PARI. «Канониры» так и не смогли одержать верх над соседями, которые большую часть встречи провели в меньшинстве. На этот матч пришлось чуть более 13% от всей прибыли со ставок, принятых PARI на третий тур АПЛ.

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Наименее удачным для PARI оказался драматичный матч «Ньюкасл» — «Ливерпуль», где мерсисайдцы, находясь в меньшинстве, вырвали победу у «сорок» уже в добавленное время (2:1).

Чаще всего игроки ставили на АПЛ в прематче — в среднем 56% от общего оборота ставок пришлось на прематч-пари.

Выигрыши и проигрыши

Один из клиентов PARI поставил 1 695 750 рублей на то, что «Ньюкасл» и «Ливерпуль» обменяются голами, по коэффициенту 1.47, собрав экспресс из двух событий с общим коэффициентом 1.62. Ставка сыграла, но лишь на 81-й минуте встречи. В результате игрок получил на выплату 2 747 115 рублей.

Другой игрок поставил на матч «Челси» — «Лутон» 739 262 рубля, выбрав пари на гостей с форой (+1.5) с коэффициентом 2.40, однако игра закончилась с разгромным счетом 3:0 в пользу «аристократов», поэтому ставка была рассчитана как проигрыш.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 6 4 2 0 9-2 14
2
 Зенит 6 4 1 1 14-5 13
3
 Урал 6 4 1 1 8-7 13
4
 Кр. Советов 6 3 2 1 14-9 11
5
 Динамо 6 3 2 1 13-11 11
6
 ЦСКА 6 3 1 2 13-9 10
7
 Спартак 6 3 1 2 12-10 10
8
 Локомотив 6 2 3 1 10-9 9
9
 Ахмат 6 2 1 3 9-8 7
10
 Пари НН 6 2 1 3 3-5 7
11
 Ростов 6 2 1 3 7-12 7
12
 Сочи 6 2 0 4 8-8 6
13
 Рубин 6 1 3 2 8-13 6
14
 Факел 6 1 1 4 5-10 4
15
 Балтика 6 1 0 5 4-10 3
16
 Оренбург 6 0 2 4 4-13 2
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24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
2.09 13:00
Урал – Ахмат
 - : -
2.09 15:15
Пари НН – Рубин
 - : -
2.09 17:30
Кр. Советов – Факел
 - : -
2.09 20:00
Краснодар – Спартак
 - : -
3.09 13:00
Оренбург – Сочи
 - : -
3.09 15:15
Локомотив – Балтика
 - : -
3.09 17:30
ЦСКА – Зенит
 - : -
3.09 20:00
Ростов – Динамо
 - : -
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