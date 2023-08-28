«Спартак» оформил задел в Кубке России, но отдохнуть не получится. Матч с «Динамо» решит судьбу Абаскаля?

Прогнозы на спорт
Сегодня, 23:15
29 августа в FONBET Кубке России состоится московское дерби — «Спартак» сразится с «Динамо». Встреча пройдет на «Открытие Банк Арене» в Тушине и начнется в 19.30 по столичному времени. В прямом эфире ее покажет телеканал «Матч ТВ», трансляция стартует в 19.15 мск.
Аналитики букмекерской компании ФОНБЕТ считают «Спартак» серьезным фаворитом игры. Победу красно-белых в основное время можно взять с коэффициентом 2.00, что примерно 50% вероятности исхода. Ничья идет за 3.80 (22%), успех «Динамо» — за 3.45 (28%).
Бело-голубые не проиграли в шести последних матчах. Вариант Х2 предложен за 1.80.
Тотал больше 2.5 мяча доступен за 1.58, ТМ 2.5 — за 2.40.
На то, что соперники обменяются голами, котировка — 1.53, на противоположный результат можно поставить за 2.50.
Если считаете, что в этом матче отличится только одна команда, возьмите это условие за 2.80.
Два и более гола в исполнении «Спартака» в предстоящей встрече оценены в 1.80, столько же от «Динамо» — за 2.45. Бело-голубые, кстати, пробили ИТБ(1.5) в шести последних играх.
На успех команды Абаскаля с учетом серии пенальти котировка — 1.60, на триумф коллектива Лички — 2.35.
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В стартовых матчах сезона «Спартак» по-настоящему впечатлял: не только показывал безбашенный и результативный футбол, но еще и побеждал. Хотя большинство успешных игр были на грани: минимум дважды — против «Оренбурга» (4:3) и «Нижнего Новгорода» (5:4) — красно-белые вырвали три очка с мясом. Да и некоторые другие матчи говорили о том, что когда-то команда Абаскаля и удача разминутся.
Так и произошло. Сейчас москвичи идут на серии из трех игр без побед, потерпели поражение от прямого конкурента «Зенита» (1:2) и опустились на седьмое место в РПЛ. Почва под ногами испанского тренера задрожала, а эксперты не дают ему поймать баланс. Возможно, уже в ближайшие недели, если ситуация не изменится, Гильермо отправится на выход.
«Спартак» попал в яму — психологическую, игровую. Непонятные вещи с составом делает Абаскаль, главный тренер команды просто поплыл — меняется состав, схема, говорятся странные вещи после матча, — считает Евгений Ловчев. — Я вижу, что не в порядке лидеры, Промес просто нулевой. Мы радовались за Бонгонда, но сейчас и он поник".
Благо, в FONBET Кубке России «Спартак» оформил задел — выиграл два стартовых матча и лидирует в группе. Если бы не обстоятельства, матч с «Динамо» красно-белые могли бы использовать для передышки, но сейчас им нужен результат. Впрочем, добиться позитивного исхода будет непросто, потому что бело-голубые поймали ритм.
Команда во главе с Марцелом Личкой стартовала с двух поражений — в РПЛ от «Краснодара» (1:3) и в Кубке с «Нижним» (1:1, 3:4 по пенальти). До кучи в РПЛ был упущен счет 3:1 с «Крыльями» (3:3). Но затем бело-голубые завелись: победили «Зенит» (3:2), «Краснодар» (4:3) и ЦСКА (2:1) + «Балтику» (2:0). В последнем туре москвичи в меньшинстве дважды забили «Рубину», но в заключительные минуты не удержали победу (2:2).
«Динамо» играет вдохновенно и дерзко, в атаке команда не ощущает потерю Захаряна. К тому же вместо Арсена за пару дней до игры со «Спартаком» были куплены Карраскаль и мексиканец Чавес — у Лички будет еще больше опций в передней линии. Да, в обороне есть проблемы, но нападающие работают интенсивно и компенсируют неудачи позади.
У красно-белых совсем недавно была похожая ситуация, но сейчас лидеры атаки сникли. В последних двух матчах спартаковцы забили всего один мяч, да и тот с пенальти. Думаю, положение «Динамо» более предпочтительное и гости как минимум не проиграют.
Рекомендуемая ставка: «Динамо» не проиграет» за 1.80.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|6
|4
|2
|0
|9-2
|14
|
2
|Зенит
|6
|4
|1
|1
|14-5
|13
|
3
|Урал
|6
|4
|1
|1
|8-7
|13
|
4
|Кр. Советов
|6
|3
|2
|1
|14-9
|11
|
5
|Динамо
|6
|3
|2
|1
|13-11
|11
|
6
|ЦСКА
|6
|3
|1
|2
|13-9
|10
|
7
|Спартак
|6
|3
|1
|2
|12-10
|10
|
8
|Локомотив
|6
|2
|3
|1
|10-9
|9
|
9
|Ахмат
|6
|2
|1
|3
|9-8
|7
|
10
|Пари НН
|6
|2
|1
|3
|3-5
|7
|
11
|Ростов
|6
|2
|1
|3
|7-12
|7
|
12
|Сочи
|6
|2
|0
|4
|8-8
|6
|
13
|Рубин
|6
|1
|3
|2
|8-13
|6
|
14
|Факел
|6
|1
|1
|4
|5-10
|4
|
15
|Балтика
|6
|1
|0
|5
|4-10
|3
|
16
|Оренбург
|6
|0
|2
|4
|4-13
|2
|2.09
|13:00
|
Урал – Ахмат
|- : -
|2.09
|15:15
|
Пари НН – Рубин
|- : -
|2.09
|17:30
|
Кр. Советов – Факел
|- : -
|2.09
|20:00
|
Краснодар – Спартак
|- : -
|3.09
|13:00
|
Оренбург – Сочи
|- : -
|3.09
|15:15
|
Локомотив – Балтика
|- : -
|3.09
|17:30
|
ЦСКА – Зенит
|- : -
|3.09
|20:00
|
Ростов – Динамо
|- : -