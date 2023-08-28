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Сегодня, 23:15

«Спартак» оформил задел в Кубке России, но отдохнуть не получится. Матч с «Динамо» решит судьбу Абаскаля?

Прогноз и ставка на матч FONBET Кубка России «Спартак» — «Динамо» 29 августа 2023 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
Гильермо Абаскаль на тренировке.
Фото Global Look Press
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Испанец приблизился к краю пропасти.

29 августа в FONBET Кубке России состоится московское дерби — «Спартак» сразится с «Динамо». Встреча пройдет на «Открытие Банк Арене» в Тушине и начнется в 19.30 по столичному времени. В прямом эфире ее покажет телеканал «Матч ТВ», трансляция стартует в 19.15 мск.

Кубок России. Группа D
29 авг, 19:30. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
Динамо

Коэффициенты букмекеров на матч FONBET Кубка России «Спартак» — «Динамо» 29 августа 2023 года

Аналитики букмекерской компании ФОНБЕТ считают «Спартак» серьезным фаворитом игры. Победу красно-белых в основное время можно взять с коэффициентом 2.00, что примерно 50% вероятности исхода. Ничья идет за 3.80 (22%), успех «Динамо» — за 3.45 (28%).

Бело-голубые не проиграли в шести последних матчах. Вариант Х2 предложен за 1.80.

Тотал больше 2.5 мяча доступен за 1.58, ТМ 2.5 — за 2.40.

На то, что соперники обменяются голами, котировка — 1.53, на противоположный результат можно поставить за 2.50.

 
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Если считаете, что в этом матче отличится только одна команда, возьмите это условие за 2.80.

Два и более гола в исполнении «Спартака» в предстоящей встрече оценены в 1.80, столько же от «Динамо» — за 2.45. Бело-голубые, кстати, пробили ИТБ(1.5) в шести последних играх.

На успех команды Абаскаля с учетом серии пенальти котировка — 1.60, на триумф коллектива Лички — 2.35.

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«Спартак» — «Динамо»: прогноз и анализ матча 3-го тура FONBET Кубка России 29 августа 2023 года

В стартовых матчах сезона «Спартак» по-настоящему впечатлял: не только показывал безбашенный и результативный футбол, но еще и побеждал. Хотя большинство успешных игр были на грани: минимум дважды — против «Оренбурга» (4:3) и «Нижнего Новгорода» (5:4) — красно-белые вырвали три очка с мясом. Да и некоторые другие матчи говорили о том, что когда-то команда Абаскаля и удача разминутся.

Так и произошло. Сейчас москвичи идут на серии из трех игр без побед, потерпели поражение от прямого конкурента «Зенита» (1:2) и опустились на седьмое место в РПЛ. Почва под ногами испанского тренера задрожала, а эксперты не дают ему поймать баланс. Возможно, уже в ближайшие недели, если ситуация не изменится, Гильермо отправится на выход.

 
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«Спартак» попал в яму — психологическую, игровую. Непонятные вещи с составом делает Абаскаль, главный тренер команды просто поплыл — меняется состав, схема, говорятся странные вещи после матча, — считает Евгений Ловчев. — Я вижу, что не в порядке лидеры, Промес просто нулевой. Мы радовались за Бонгонда, но сейчас и он поник".

Благо, в FONBET Кубке России «Спартак» оформил задел — выиграл два стартовых матча и лидирует в группе. Если бы не обстоятельства, матч с «Динамо» красно-белые могли бы использовать для передышки, но сейчас им нужен результат. Впрочем, добиться позитивного исхода будет непросто, потому что бело-голубые поймали ритм.

Команда во главе с Марцелом Личкой стартовала с двух поражений — в РПЛ от «Краснодара» (1:3) и в Кубке с «Нижним» (1:1, 3:4 по пенальти). До кучи в РПЛ был упущен счет 3:1 с «Крыльями» (3:3). Но затем бело-голубые завелись: победили «Зенит» (3:2), «Краснодар» (4:3) и ЦСКА (2:1) + «Балтику» (2:0). В последнем туре москвичи в меньшинстве дважды забили «Рубину», но в заключительные минуты не удержали победу (2:2).

 
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Прогноз и ставка на матч «Спартак» — «Динамо»

«Динамо» играет вдохновенно и дерзко, в атаке команда не ощущает потерю Захаряна. К тому же вместо Арсена за пару дней до игры со «Спартаком» были куплены Карраскаль и мексиканец Чавес — у Лички будет еще больше опций в передней линии. Да, в обороне есть проблемы, но нападающие работают интенсивно и компенсируют неудачи позади.

У красно-белых совсем недавно была похожая ситуация, но сейчас лидеры атаки сникли. В последних двух матчах спартаковцы забили всего один мяч, да и тот с пенальти. Думаю, положение «Динамо» более предпочтительное и гости как минимум не проиграют.

Рекомендуемая ставка: «Динамо» не проиграет» за 1.80.

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Футбол
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Прогнозы на спорт
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 6 4 2 0 9-2 14
2
 Зенит 6 4 1 1 14-5 13
3
 Урал 6 4 1 1 8-7 13
4
 Кр. Советов 6 3 2 1 14-9 11
5
 Динамо 6 3 2 1 13-11 11
6
 ЦСКА 6 3 1 2 13-9 10
7
 Спартак 6 3 1 2 12-10 10
8
 Локомотив 6 2 3 1 10-9 9
9
 Ахмат 6 2 1 3 9-8 7
10
 Пари НН 6 2 1 3 3-5 7
11
 Ростов 6 2 1 3 7-12 7
12
 Сочи 6 2 0 4 8-8 6
13
 Рубин 6 1 3 2 8-13 6
14
 Факел 6 1 1 4 5-10 4
15
 Балтика 6 1 0 5 4-10 3
16
 Оренбург 6 0 2 4 4-13 2
Результаты / календарь
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30 тур
2.09 13:00
Урал – Ахмат
 - : -
2.09 15:15
Пари НН – Рубин
 - : -
2.09 17:30
Кр. Советов – Факел
 - : -
2.09 20:00
Краснодар – Спартак
 - : -
3.09 13:00
Оренбург – Сочи
 - : -
3.09 15:15
Локомотив – Балтика
 - : -
3.09 17:30
ЦСКА – Зенит
 - : -
3.09 20:00
Ростов – Динамо
 - : -
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