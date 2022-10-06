У питерцев лучшая оборона в лиге.

7 октября СКА встретится с «Витязем» в игре регулярного чемпионата КХЛ. Матч пройдет в Санкт-Петербурге на арене «Ледовый дворец», начало запланировано на 19.30 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал KHL PRIME, эфир начнется в 19.15 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ СКА — «Витязь» 7 октября 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают хозяев однозначными фаворитами: поставить на победу СКА в основное время можно с коэффициентом 1.36, вероятность — около 72%. Успех команды из Подмосковья предложен с котировкой 8.30 (11%), ничья идет за 5.10 (17%).

Также предложен широкий выбор ставок на результат с форой:

• Ф1(-1.5) можно взять за 1.54, Ф2(+1.5) — за 2.38;

• Ф1(-2.5) доступна за 2.18, Ф2(+1.5) — 1.64.

СКА — самая результативная команда КХЛ: за 15 игр петербуржцы забросили 55 шайб. Коллектив Романа Ротенберга лишь четыре раза в сезоне забил меньше трех голов за матч. «Витязь» — восьмой по результативности в лиге: оформил 39 заброшенных шайб. Верите, что предстоящая встреча получится яркой? Тотал больше 4.5 гола оценен в 1.63, ТМ 4.5 — в 2.27.

Также соперники в топе КХЛ по игре в обороне: СКА пропустил меньше всех в лиге (21), «Витязь» — шестой по этому показателю (30). Считаете, что одна из команд не сможет отличиться? Поставить на это можно с коэффициентом 3.90, «обе забьют» идет за 1.23.

СКА — «Витязь»: прогноз и анализ матча КХЛ 7 октября 2022 года

СКА практически не замечает сопротивления других клубов лиги: коллектив Романа Ротенберга уверенно лидирует в Западной конференции и общей таблице КХЛ. Московское «Динамо» идет вторым в обеих таблицах и отстает на приличные для этой части сезона семь очков. Армейцы проиграли лишь однажды — как раз бело-голубым. Правда, москвичи дожали соперника только в серии буллитов.

В основное время петербуржцы еще никому не уступали, зато выжали 11 побед: еще две встречи выиграли в овертайме, одну — по буллитам. У команды лучшие атака и оборона в КХЛ и нет зависимости от отдельных исполнителей: в составе уже пять игроков набрали больше 10 результативных баллов. Конечно, есть лидеры: Марат Хайруллин настрелял уже 9+8 по системе гол+пас. Он четвертый бомбардир лиги.

Армейцы результативно проводят последние матчи: в трех из четырех забросили минимум пять шайб. Индивидуальный тотал СКА больше 3.5 гола на предстоящую встречу доступен за 1.90, ИТМ1 (3.5) — за 1.85.

«Витязь» тоже проводит хороший сезон: на «Западе» команда летит третьей, в общей таблице — пятой. Сильнейшая сторона подольчан — атака. За 14 матчей клуб забросил 39 шайб и тоже много отличался в последних матчах: закончил две игры подряд с пятью голами.

При этом «Витязь» неплохо обороняется: показатель в 30 пропущенных шайб — шестой в КХЛ. В 10 из 14 игр команда из Подмосковья пропустила не больше двух голов, а вратарь подольчан Максим Дорожко имеет лучший в лиге процент отраженных бросков (96.4%).

Прогноз и ставка на матч КХЛ СКА — «Витязь» 7 октября 2022 года

Команды — одни из лидеров КХЛ и находятся в числе лучших по результативности. При этом СКА справедливо считается фаворитом: армейцы проиграли лишь в одном матче из 15, а в трех из четырех последних игр мощно разгромили соперников (6:1 и дважды по 5:1). Петербуржцы не пропустили только в одном матче сезона, но все равно выступают надежно: в девяти из 15 встреч получили в свои ворота не больше одной шайбы. У «Витязя» могут возникнуть проблемы в атаке.

Рекомендуемая ставка: ИТМ2 (1.5) за 1.73.