Монегаски разогнались не на шутку.

6 октября команда Александра Головина «Монако» проведет третий матч на групповой стадии Лиги Европы. Монегаски сыграют с «Трабзонспором» на стадионе «Луи II», время начала матча — 19.45 мск. Встречу рассудит грузин Георгий Круашвили, прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1».

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги Европы «Монако» — «Трабзонспор» 6 октября 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают хозяев однозначными фаворитами: поставить на победу «Монако» можно с коэффициентом 1.58, что составляет 62% вероятности. Успех «Трабзонспора» оценен котировкой 5.60 (16%) — это самый маловероятный исход встречи. Ничья доступна за 4.50 (21%).

Также на матч предложен широкий выбор ставок на результат с форой:

• Ф1(-1.5) идет за 2.50, Ф2(+1.5) — за 1.53;

• Ф1 (-2.5) можно взять за 4.90, Ф2(+2.5) — за 1.18.

«Черноморские штормы» результативно провели первые два тура группового этапа: забили четыре мяча — по два в каждой игре. Команды набрали одинаковое количество очков (по три), но при этом монегаски оформили лишь один гол — в первом туре дожали «Црвену Звезду» (1:0). Тотал больше 2.5 мяча на предстоящий матч можно оформить за 1.72, ТМ 2.5 — за 2.20.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, исхода встречи выглядят следующим образом:

• победа хозяев 1:0 — за 7.50;

• 2:0 — за 7.60;

• ничья 1:1 — за 7.70.

«Монако» — «Трабзонспор»: прогноз и анализ матча Лиги Европы 6 октября 2022 года

Монегаски тяжело начали сезон — оформили всего одну победу в первых семи матчах во всех турнирах. Но сейчас команда набрала хорошую форму: выиграла пять из шести последних игр и ворвалась в топ-5 чемпионата Франции. «Трабзонспор» тоже идет пятым в турецкой лиге, но отстает от лидера всего на балл. Турки выиграли последние три встречи во всех турнирах, в том числе справились с «Црвеной Звездой» (2:1) в Лиге Европы.

У «Монако» наконец заработало нападение: в последних двух матчах команда вонзила семь мячей, во французской лиге больше нее (17) забило лишь четыре коллектива. Отличную форму набрали Виссам Бен-Йеддер и Бриль Эмболо: первый оформил пять голов во всех турнирах, второй — 4+2 по системе гол+пас. Неплох и Александр Головин: россиянин выстреливал результативными действиями в двух последних играх и поучаствовал в единственном мяче «Монако» в Лиге Европы — отдал голевую передачу.

Верите, что монегаски наконец забьют больше одного в еврокубке? Индивидуальный тотал хозяев больше 1.5 гола доступен за 1.62, ИТМ1 (1.5) — за 2.30.

«Трабзонспор» результативно выступает в Лиге Европы, но в целом по сезону забивает не так много — в среднем 1.7 мяча за игру. Самый опасный футболист турков — грек Анастасиос Бакасетас: он настрелял 5+4 по системе гол+пас за 12 матчей во всех турнирах. При этом «черноморские волки» много пропускают: в среднем — 1.3 гола за игру.

Прогноз и ставка на матч «Монако» — «Трабзонспор» 6 октября 2022 года

После тяжелого старта сезона монегаски сильно прибавили: лишь однажды потеряли очки в сентябре, много забивают и почти не пропускают — за прошедший месяц оформили три сухих матча. «Трабзонспор» же подходит к игре с серьезными потерями: травмированы лидер атаки Эдин Вишча, два защитника и два полузащитника. У монегасков же практически нет проблем с составом. Учитывая форму команды и слабую оборону соперника, «Монако» видится серьезным фаворитом.

Рекомендуемая ставка: ИТБ2 (1.5) за 1.62.