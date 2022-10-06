Оба клуба провалились прошлом туре.

8 октября в очередном туре РПЛ попробует выбраться со дна московский «Локомотив». Соперником станет «Сочи», место встречи — стадион «Фишт». Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени. В прямом эфире игру посмотреть можно будет на сайте matchtv.ru и телеканале «Матч! Премьер». Начало трансляции — в 18.55 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Сочи» — «Локомотив» 8 октября 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитом встречи хозяев. Поставить на победу «Сочи» можно за 1.85, это примерно 53% вероятности. Успех «Локомотива» предложен за 4.20 (23%), ничья — за 4.10 (24%).

Если считаете, что «Локомотив» прервет свою черную серию и не уступит южанам, поставьте на это за 2.02.

Подстрахуйтесь при помощи форы: Ф1(0) доступна за 1.40, Ф2(0) — за 3.10.

Высок шанс, что «Сочи» забьет два и больше мяча в ворота Худякова — ИТБ1 (1.5) оценили в 1.71. А вот у «Локо» дела похуже — ИТБ2 (1.5) идет за 2.75.

Эксперты ожидают результативного матча, коэффициент на тотал больше 2.5 мяча — 1.66.

Вариант «обе забьют» тоже не подвергается сомнению — на него можно поставить за 1.63.

Наиболее вероятный точный счет встречи — 1:1 за 7.40.

«Сочи» — «Локомотив»: прогноз и анализ матча РПЛ 8 октября 2022 года

Оба клуба изрядно опозорились в 11-м туре РПЛ. «Сочи» получили четыре мяча от «Оренбурга», а «Локомотив» — такую же охапку от «Урала». И южане и москвичи доигрывали в меньшинстве, но выступали против более слабых команд. Такой результат — шок как для Точилина, так и для Циннбауэра.

«Сочи» попал в затяжной кризис — команда, с учетом Кубка России, не может победить уже четыре матча подряд. При этом если в Кубке неудачу можно объяснить ротацией состава, то для РПЛ трудно найти слова. Взять матч с «Оренбургом» — в девятом туре команда Галактионова получила исторические восемь голов от «Зенита», потом было ранение от «Ростова» (1:3), но уже в 11-м туре оренбуржцы возили южан по газону. Это было натуральное избиение — 3.99 xG, быстрый мяч, четыре гола, 19 ударов — как объяснить? Точилин сказал, что это недоработки тренерского штаба — учитывая, что почти вся основа была на месте, так и есть. Но никто управленцев не менял — к «Локо» команду также готовят Точилин и Гаранин.

«Локомотив» это еще более драматичная история. «Урал» за десять туров забил пять мячей, а потом собрался и за одну игру накидал москвичам четыре. Унизительное поражение — но, красно-зеленые при Циннбауэре, кажется, привыкли к унижениям и антирекордам. Исторические четыре подряд поражения в РПЛ, разгром от «Зенита» и «Краснодара» и другие неудачи — вот в каком настроении подходит к игре «Локомотив». С учетом «великолепной» обороны обеих команд («Сочи» вообще ни разу не сыграл на ноль в сезоне) можно смело ожидать очень результативной игры: тотал больше 3.5 мяча предложен за 2.50.

Прогноз и ставка на матч «Сочи» — «Локомотив»

«Локомотив» в этом сезоне ужасен и проиграл уже четыре матча РПЛ подряд. Однако сами сочинцы тоже бледная тень себя — четыре встречи подряд без побед, из которых три были с явными аутсайдерами. Все ключевые игроки плюс-минус в строю. Значит, в кризисе уже тренерский штаб. Победителя в этой паре определить сложно, но зная оборону команду, веселая встреча гарантирована.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.63.