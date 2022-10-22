Отсутствие Абаскаля не помешает.

Ведущий погоню за «Зенитом» «Спартак» в 14-м туре чемпионата России сыграет с бедствующими «Химками». Игра пройдет на домашнем стадионе красно-белых — «Открытие Банк Арене». Стартовый свисток в 16.30 по московскому времени даст арбитр Артем Любимов. В прямом эфире игру можно будет посмотреть на сайте matchtv.ru, а также на телеканале «Матч! Премьер» с 16.25 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Спартак» — «Химки» 23 октября 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что у химчан минимум шансов набрать три очка в матче с таким грозным соперником: на победу гостей можно поставить за огромные 13.5, вероятность исхода — примерно 6%. Успех «Спартака» оценен котировкой 1.22 (81%), ничья — 7.60 (13%).

Помните, как в 30-м туре прошлого сезона «Химки» поставили жирную точку в неудачах «Спартака», победив 2:1? На то, что в этот раз красно-черные хотя бы не проиграют, коэффициент — 4.60.

Можете подстраховать гостей другим способом: Ф2(+1.5) идет за 2.32, а с форой (+2.5) — за 1.52.

В пяти последних матчах команда Абаскаля неизменно проходит «верх» по голам. На тотал больше 2.5 мяча можно поставить за скромные 1.44, на ТБ 3.5 — за 2.07.

В шести последних матчах между этими командами случался обмен голами, поэтому стоит присмотреться к варианту «обе забьют» за 1.92. Обратный результат оценен в 1.88.

Пенальти можно взять за 2.35, удаление — за 3.20, сумму этих событий — за 6.00.

С каким счетом закончится встреча? Эксперты назвали три наиболее вероятных результата:

победа «Спартака» 2:0 идет за 6.80;

разгром 3:0 — за 7.50;

1:0 — за 9.20.

«Спартак» — «Химки»: прогноз и анализ матча 14-го тура РПЛ 23 октября 2022 года

Кто-то знает, что на неделе в Кубке России «Спартак» обыграл «Факел»? Вряд ли, потому что все были заняты обсуждением стычки между Абаскалем и Федотовым из дерби в 13-м туре. КДК вынес суровый вердикт: дисквалифицировать обоих тренеров на один матч, причем причиной для бана испанца послужили его якобы провокационные действия, которые «создали угрозу безопасности на стадионе». Теперь Гильермо пропустит матч с «Химками», но и без него москвичи должны без проблем разобраться с противником.

Подмосковный клуб в агонии. После увольнения Сергея Юрана красно-черные провели 13 матчей и проиграли в 11 из них, добыв еще две нулевые ничьи с «Факелом» и «Крыльями Советов». В 100% случаев, если соперник забивал хотя бы дважды, то гарантированно побеждал. На то, что «Спартак» оформит от двух и больше мячей, котировка скромнейшая — 1.26. На ИТБ1 (2.5) уже приятнее — 1.86.

У самих красно-белых все здорово. Если не считать упущенную победу над ЦСКА, то в семи последних матчах у них шесть побед. До «Зенита» еще далеко — семь баллов, но на данном этапе получается как удерживать дистанцию за сине-бело-голубыми, так и не подпускать соперников со спины — ЦСКА и «Ростов» в одном балле позади.

Прогноз и ставка на матч «Спартак» — «Химки»

В победе москвичей нет никаких сомнений даже несмотря на отсутствие Промеса, который пропустит встречу из-за перебора желтых карточек. Соболев сейчас в отличной форме, вся команда и бежит, и играет с настроением — поводов терять очки никаких. «Химки» же проваливают матч за матчем, причем довольно много пропускают от соперников любого калибра — в чемпионате 1.76 мяча за игру, в Кубке — 2.25. «Спартак» наверняка хорошенько покуражится.

Рекомендуемая ставка: П1 и ТБ 2.5 за 1.63.