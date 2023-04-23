В этом туре красно-белым противостоит очень непростой соперник.

24 апреля «Спартак» и «Краснодар» закроют программу 24-го тура чемпионата России по футболу. Встреча команд состоится в Москве на «Открытие Банк Арене» и начнется в 19.00 по столичному времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер». Трансляция стартует в 18.30 мск. Обслужит игру арбитр Владислав Безбородов.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Спартак» — «Краснодар» 24 апреля 2023 года

Букмекеры отдали предпочтение москвичам. На победу «Спартака» можно поставить с коэффициентом 1.98, что приблизительно 50% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.79 (25%), успех «Краснодара» — за практически идентичные 3.74 (25%).

Ставка в 1000 рублей на хозяев в случае их выигрыша принесет выплату в 1980 рублей, а чистая прибыль составит 980 рублей.

«Краснодар» проиграл только один из десяти последних матчей во всех турнирах. На то, что команда Владимира Ивича не уступит в Москве, котировка — 1.86.

В пяти предыдущих очных играх красно-белые и «быки» оформляли «верх» по голам. Тотал больше 2.5 мяча предложен за 1.70, ТМ 2.5 — за 2.21.

Также эти соперники очень часто огорчают друг друга — вариант «обе забьют» прошел в семи случаях из последних восьми. На очередной обмен голами можно поставить за 1.62, на противоположный результат — за 2.28.

На забитый ногой мяч предложен коэффициент — 1.09, на точный удар головой — 2.55, со штрафного — 10.0.

Наиболее вероятный точный счет, по мнению экспертов, — ничья 1:1 за 6.60.

«Спартак» — «Краснодар»: прогноз и анализ матча 24-го тура РПЛ 24 апреля 2023 года

«Спартак» и «Краснодар» были близки к тому, чтобы встретиться в FONBET Кубке России, но красно-белые провалили на неделе матч с «Акроном» и покинули турнир. Команда Гильермо Абаскаля была абсолютным фаворитом встречи с представителем ФНЛ, но в первом тайме Бальде Кейта не забил пенальти, а соперник отличился дважды за пять минут. В результате единственное, на что хватило москвичей в отсутствие Промеса, Соболева, Шамара и некоторых других, — отквитать один мяч (1:2).

Конечно, это поражение вызвало массу вопросов, но в контексте нынешней формы спартаковцев оно выглядит не таким пугающим. С начала марта красно-белые выиграли всего два матча (у Факела и «Торпедо») при четырех ничьих и трех неудачах. На этом отрезке они забили 13 мячей, но пропустили аж 15. Выходит, что проблема команды не совсем в атаке, а больше у своих ворот.

К счастью для поклонников «Спартака», в ближайшем матче точно не сыграют всего двое — Промес и Умяров. А возможное возвращение Джикии должно прибавить команде уверенности позади — Георгий пропустил пять последних матчей, но в двух последних находился на скамейке. Также наверняка найдется место в нападении Соболеву, который оформил дубль в ворота «Динамо», но не сыграл с «Торпедо» и «Акроном» из-за дисквалификаций.

Что касается «Краснодара», то он прекрасен после зимней паузы. Из 11 матчей команда Ивича выиграла восемь и однажды сыграла вничью (правда, два успеха в Кубке России случились в серии пенальти). Поражения получились болезненными, но не смертельными: вылет из Пути РПЛ Кубка России вовсе не помешал «быкам» войти в четверку сильнейших.

Стоит отметить результативность краснодарцев — они забили два и более мяча в восьми из девяти последних матчей (всего 24 гола). Тянут атаку команды Кордоба и Сперцян — на двоих в этом сезоне РПЛ у них уже 19 мячей и 14 ассистов.

Прогноз и ставка на матч «Спартак» — «Краснодар»

«Краснодар» неплохо противостоит «Спартаку» в Москве — выиграл два из четырех предыдущих матчей и один раз сыграл вничью. А учитывая форму москвичей и не лучший фон от поражения в игре с «Акроном», команда Ивича вполне может набрать очки в столице. Плюс неизвестна форма пропустивших последние встречи Джикии и Соболева, а Промес вовсе будет отсутствовать.

Рекомендуемая ставка: Х2 за 1.86.