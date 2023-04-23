Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Прогнозы на спорт
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 22:15

«Спартак» — «Краснодар»: призрак «Акрона» не отпустит Абаскаля и компанию в ближайшем матче

Прогноз и ставка на матч РПЛ «Спартак» — «Краснодар» 24 апреля 2023 года
Евгений Коростелев
Гильермо Абаскаль.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен
В этом туре красно-белым противостоит очень непростой соперник.

24 апреля «Спартак» и «Краснодар» закроют программу 24-го тура чемпионата России по футболу. Встреча команд состоится в Москве на «Открытие Банк Арене» и начнется в 19.00 по столичному времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер». Трансляция стартует в 18.30 мск. Обслужит игру арбитр Владислав Безбородов.

Россия. Премьер-лига. 24-й тур
24 апр, 19:00. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
Краснодар

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Спартак» — «Краснодар» 24 апреля 2023 года

Букмекеры отдали предпочтение москвичам. На победу «Спартака» можно поставить с коэффициентом 1.98, что приблизительно 50% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.79 (25%), успех «Краснодара» — за практически идентичные 3.74 (25%).

Ставка в 1000 рублей на хозяев в случае их выигрыша принесет выплату в 1980 рублей, а чистая прибыль составит 980 рублей.

«Краснодар» проиграл только один из десяти последних матчей во всех турнирах. На то, что команда Владимира Ивича не уступит в Москве, котировка — 1.86.

Юссеф Эн-Несири. Букмекеры назвали фаворита Лиги Европы после стыдного вылета «МЮ»

В пяти предыдущих очных играх красно-белые и «быки» оформляли «верх» по голам. Тотал больше 2.5 мяча предложен за 1.70, ТМ 2.5 — за 2.21.

Также эти соперники очень часто огорчают друг друга — вариант «обе забьют» прошел в семи случаях из последних восьми. На очередной обмен голами можно поставить за 1.62, на противоположный результат — за 2.28.

На забитый ногой мяч предложен коэффициент — 1.09, на точный удар головой — 2.55, со штрафного — 10.0.

Наиболее вероятный точный счет, по мнению экспертов, — ничья 1:1 за 6.60.

«Спартак» — «Краснодар»: прогноз и анализ матча 24-го тура РПЛ 24 апреля 2023 года

«Спартак» и «Краснодар» были близки к тому, чтобы встретиться в FONBET Кубке России, но красно-белые провалили на неделе матч с «Акроном» и покинули турнир. Команда Гильермо Абаскаля была абсолютным фаворитом встречи с представителем ФНЛ, но в первом тайме Бальде Кейта не забил пенальти, а соперник отличился дважды за пять минут. В результате единственное, на что хватило москвичей в отсутствие Промеса, Соболева, Шамара и некоторых других, — отквитать один мяч (1:2).

Родриго и&nbsp;Дани Карвахаль. Букмекеры оценили шансы «Реала» снова стать сильнейшей командой Европы

Конечно, это поражение вызвало массу вопросов, но в контексте нынешней формы спартаковцев оно выглядит не таким пугающим. С начала марта красно-белые выиграли всего два матча (у Факела и «Торпедо») при четырех ничьих и трех неудачах. На этом отрезке они забили 13 мячей, но пропустили аж 15. Выходит, что проблема команды не совсем в атаке, а больше у своих ворот.

К счастью для поклонников «Спартака», в ближайшем матче точно не сыграют всего двое — Промес и Умяров. А возможное возвращение Джикии должно прибавить команде уверенности позади — Георгий пропустил пять последних матчей, но в двух последних находился на скамейке. Также наверняка найдется место в нападении Соболеву, который оформил дубль в ворота «Динамо», но не сыграл с «Торпедо» и «Акроном» из-за дисквалификаций.

Что касается «Краснодара», то он прекрасен после зимней паузы. Из 11 матчей команда Ивича выиграла восемь и однажды сыграла вничью (правда, два успеха в Кубке России случились в серии пенальти). Поражения получились болезненными, но не смертельными: вылет из Пути РПЛ Кубка России вовсе не помешал «быкам» войти в четверку сильнейших.

Стоит отметить результативность краснодарцев — они забили два и более мяча в восьми из девяти последних матчей (всего 24 гола). Тянут атаку команды Кордоба и Сперцян — на двоих в этом сезоне РПЛ у них уже 19 мячей и 14 ассистов.

Федерико Гатти (&laquo;Ювентус&raquo;). «Ювентус» — «Наполи»: «Старая синьора» добьет ослабших Осимхена и Хвичу

Прогноз и ставка на матч «Спартак» — «Краснодар»

«Краснодар» неплохо противостоит «Спартаку» в Москве — выиграл два из четырех предыдущих матчей и один раз сыграл вничью. А учитывая форму москвичей и не лучший фон от поражения в игре с «Акроном», команда Ивича вполне может набрать очки в столице. Плюс неизвестна форма пропустивших последние встречи Джикии и Соболева, а Промес вовсе будет отсутствовать.

Рекомендуемая ставка: Х2 за 1.86.

Футбол
Прогнозы на спорт
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
2
0
Читайте также
СМИ узнали о нелетном состоянии поставленных Киеву истребителей МиГ-29
Глава минобороны Эстонии захотел увидеть распад России
MWM назвал российский фрегат с ракетами «Циркон» самым опасным кораблем флота РФ
«РВ» показала кадры с последствиями удара ВС РФ по базе иностранных наемников
Популярное видео
«Айлендерс» — «Каролина»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
Трусова вышла с Кондратюком на внеплановый номер
«Барселона» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Милан» — «Лечче»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Италии
Немировски — новый тренер «Сибири»
Сергей Павлович — Кертис Блейдс: видеообзор боя UFC Fight Night 222
«Сиэтл» — «Колорадо»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Рейнджерс» — «Нью-Джерси»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Тампа-Бэй» — «Торонто»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Виннипег» — «Вегас»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Реал» — «Сельта»: видеообзор матча, 30-й тур чемпионата Испании
Гатиятулина не уволили из «Трактора»
«Миннесота» — «Даллас»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Флорида» — «Бостон»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Айлендерс» — «Каролина»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
Кошмар в юниорском хоккее
«Колорадо» — «Сиэтл»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Нью-Джерси» — «Рейнджерс»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Торонто» — «Тампа-Бэй»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Вегас» — «Виннипег»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
Капризова удалили до конца матча за драку
«Эдмонтон» — «Лос-Анджелес»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Даллас» — «Миннесота»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Бостон» — «Флорида»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Каролина» — «Айлендерс»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Локомотив» весной восхитителен в РПЛ. Дзюба, Глушенков и Пиняев готовы потрепать ЦСКА даже на выезде