Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Прогнозы на спорт
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 11:15

Абаскаль все ближе к увольнению. Карпин может приблизить уход испанца

Прогноз и ставка на матч РПЛ «Спартак» — «Ростов» 12 ноября 2023 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
Гильермо Абаскаль («Спартак»).
Фото Телеграм-канал «Спартака», Telegram
Telegram Дзен
«Ростов» не проигрывает «Спартаку» с апреля 2021-го.

12 ноября в заключительном 15-м туре первого круга РПЛ сойдутся «Спартак» и «Ростов». Игра пройдет в Москве на «Открытие Банк Арене» и начнется в 19.30 по столичному времени. Прямую трансляцию покажут телеканал «Матч ТВ», а также онлайн-платформа «Кинопоиск». Эфир стартует в 19.00 мск.

Россия. Премьер-лига. 15-й тур
12 нояб, 19:30. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
Ростов

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Спартак» — «Ростов» 12 ноября 2023 года

Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение москвичам: поставить на успех красно-белых можно с коэффициентом 1.74, что составляет приблизительно 56% вероятности. Победа ростовчан как наименее возможный исход поединка предложена за 4.55 (20%), котировка на ничью — 4.06 (24%).

«Ростов» подошел к московской игре на четырехматчевой серии без поражений (три победы и ничья). Рынок на то, что подопечные Валерия Карпина не уступят и в предстоящей встрече, доступен за 2.17.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата поединка намекают на превосходство хозяев:

• 1:1 — за 7.00;

• победы «Спартака» 2:1 и 1:0 — за 7.75.

Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.76, ТМ 2.5 — за 2.10.

Вероятность увидеть обмен забитыми мячами оценена в 1.74, вариант «обе забьют — нет» идет за 2.08.

Зарегистрируйся в Olimpbet и получи 100% возврат суммы первой ставки до 10 000 рублей

Харри Кейн. Клиент PARI поставил 1 000 000 рублей на победу «Баварии» над «Галатасараем» в Лиге чемпионов

«Спартак» — «Ростов»: прогноз и анализ матча РПЛ 12 ноября 2023 года

Команды в турнирной таблице разделяет всего четыре очка: москвичи с 21 баллом пристроились на шестой строчке, ростовчане — на 11-й, но в случае победы вплотную подойдут к коллективу Гильермо Абаскаля. На это у парней Карпина есть неплохие шансы — в последних двух сезонах РПЛ они ни разу не проиграли красно-белым, одержав две победы.

Гости подошли к игре в гораздо лучшей форме, хотя еще не так давно с большим трудом зарабатывали очки. Желто-синие не проигрывают на протяжении четырех матчей во всех турнирах, а в 13-м туре РПЛ даже приложили идущий вровень со «Спартаком» «Локомотив» (1:0). Также парни Карпина редко уступают: в последних семи турах чемпионата всего раз терпели поражение — от лидирующего «Краснодара» (2:3).

В «Спартаке» же наступили темные времена — коллектив Абаскаля добыл всего одну победу в семи последних матчах во всех турнирах и потерпел в них четыре поражения. Позиции испанца в клубе все слабее — неудивительно, если вскоре на «Открытие Арене» появится новый тренер. В прошлом туре чемпионата красно-белые ничьей с «Локомотивом» (1:1) прервали серию из двух поражений. Причем москвичи даже заслужили похвалу за ту встречу — с первого тайма выступали в меньшинстве, не выглядели слабее и даже открыли счет.

Статистика личных встреч однозначно говорит о преимуществе желто-синих. «Ростов» обыграл красно-белых в пяти из последних 10 официальных встреч во всех турнирах и еще трижды сыграл вничью. «Спартак» покорил ростовчан всего дважды за последние пять лет, а последняя победа датируется апрелем 2021-го (3:2).

Кепа Аррисабалага (&laquo;Реал Мадрид&raquo;). «Реал» отстал от «Жироны» и теперь не имеет права на ошибку. Перед «Валенсией» мадридцы потеряли Кепу, но дали отдых Джуду

Прогноз и ставка на матч «Спартак» — «Ростов»

Гости имеют огромное превосходство в личных встречах и подошли в гораздо лучшем состоянии к предстоящей битве. Ростовчане уступили всего в одном из последних семи туров чемпионата, а в двух из последних трех одержали победы. Красно-белые же жутко нестабильны: выиграли всего раз в семи предыдущих поединках во всех турнирах, а «Ростов» не обыгрывали с апреля 2021 года. Три последние встречи команд в Москве ни разу не завершились в пользу «Спартака» (две ничьи и поражение).

Рекомендуемая ставка: «Ростов» не проиграет за 2.17.

Супербонус от Olimpbet! Верни до 10 000 рублей в случае проигрыша первой ставки

18+ Реклама. Рекламодатель ООО «БК «Олимп». ИНН 7726705980.

7
Обсудить
Читайте также
МИД: Россия «свернула» работу над заявлением Совбеза ООН по «Северным потокам»
В школе в подмосковном Деденево мама ученицы подралась с учительницей
В ДНР сообщили о массовом бегстве украинских солдат из-под Донецка
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Главный тренер СКА Ротенберг высказался о журналистах
«Лос-Анджелес» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
Подпишет ли «Торпедо» новый договор с Ларионовым?
«Вашингтон» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
Леонтьев, Якупов: спецрепортаж Шевченко про «Нефтехимик»
«Трактор» обыграл ЦСКА и одержал пять побед подряд
Срывы Ротенберга, СКА и ЦСКА в кризисе, преображение «Трактора»
«Анахайм» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
Суперниндзя | Сезон 2 | Выпуск 5
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
Русская классика на улице в таежном городе. Репортаж Шевченко
«Сан-Хосе» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Реал» отстал от «Жироны» и теперь не имеет права на ошибку. Перед «Валенсией» мадридцы потеряли Кепу, но дали отдых Джуду