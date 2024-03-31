Промес из арабской тюрьмы посмотрит за битвой «Спартака» и «Зенита». Но из-за его отсутствия результативность не пострадает

Семь из 10 предыдущих матчей между москвичами и питерцами вышли результативными.

3 апреля в полуфинале Пути РПЛ Кубка России сыграют «Спартак» и «Зенит». Матч пройдет на «Лукойл Арене» и начнется в 20.30 по московскому времени. Прямая трансляция на сайте matchtv.ru и телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Премьер» стартует с 19.25 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка России «Спартак» — «Зенит» 3 апреля 2024 года

По мнению аналитиков букмекерской компании Winline, «Зенит» — фаворит матча. На его победу предложен коэффициент 2.05, что соответствует 47% вероятности исхода. Успех «Спартака» доступен за 3.40 (29%), а ничья оценена в линии показателем 3.85 (24%).

Специалисты не ожидают много результативных действий. Тотал больше 2.5 мяча представлен за 1.65, ТМ 2.5 — за 2.26.

Шансы увидеть обмен голами оценены в 1.52, вариант «обе забьют — нет» дан за 2.53.

Согласно экспертам Winline, самый вероятный точный счет первого полуфинального матча — 1:1 за 7.27.

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«Спартак» — «Зенит»: прогноз и анализ матча Кубка России 3 апреля 2024 года

Красно-белые идет шестыми в РПЛ, уступая лидирующим питерцам девять очков. До попадания в тройку команде Гильермо Абаскаля не хватает шести баллов. С зимних каникул «Спартак» вернулся неудачно: за четыре матча всего одна победа. Правда, в первой игре после паузы Антон Зиньковский и компания отняли очки у «Зенита» в Питере (0:0).

В первой восьмерке «Спартак» забивает реже всех (27). С игрой в обороне дела также обстоят неважно (26): в верхней половине таблицы чаще огорчали только «Крылья» (32) и «Локо» (28).

Групповой этап Кубка России красно-белые провели успешно. В первых четырех встречах они набрали 12 очков и досрочно заняли первую строчку в квартете с «Динамо», «Краснодаром» и «Пари НН». А уже весной команда Абаскаля в четвертьфинале Пути РПЛ дожала «Оренбург»: проиграла 0:1 гостевой матч и реабилитировалась дома — 3:1.

Лучший снайпер команды Квинси Промес (8+8 во всех турнирах) не поможет в ближайшей встрече, но, возможно, посмотрит ее по телевизору в арабской тюрьме. Травм и дисквалификаций у «Спартака» нет.

В последних 10 очных встречах с «Зенитом» красно-белые победили всего раз, а проиграли — шесть.

Что касается сине-бело-голубых, то после перерыва они выступают относительно удачно, пусть потеряли очки в играх со «Спартаком» дома (0:0) и «Крыльями» в гостях (1:1). Причем в последнем туре против самарцев пропущенный мяч парни Сергея Семака привезли себе сами.

Питерцы по-прежнему возглавляют таблицу РПЛ, но «Краснодар» и «Динамо» отстают всего на одно и три очка соответственно. При этом «Зенит» — самая забивающая команда чемпионата (40), а ее защита — вторая по надежности (19 пропущенных), после «быков» (17).

На групповом этапе Кубка России питерский клуб тоже занял первую строчку, обогнав «Балтику», «Ахмат» и «Крылья Советов». В четвертьфинале турнира коллектив Семака выбил «Динамо» (0:1, 2:0).

Лучший бомбардир клуба — Матео Кассьерра, у которого 18+5 во всех турнирах. Именно его дубль помог сине-бело-голубым пройти «Динамо». И если колумбиец примет участие в предстоящей игре, два латераля — Марио Фернандес и Даниил Круговой — будут недоступны.

Прогноз и ставка на матч «Спартак» — «Зенит»

Красно-белые — любимый клиент петербуржцев. Но в этом сезоне разрыв в классе не так очевиден: «Зенит» не так силен, поэтому его победа в Москве не выглядит неизбежной. Тем более это первая встреча двухматчевого противостояния.

«Спартак» после зимней паузы выглядит кисло, а потеря Промеса дает о себе знать, но у Абаскаля есть кем крыть звезд соперника — Соболев, Зиньковский и другие будут мотивированы больше некуда. А «Зенит» даже в последней игре с «Крыльями» доказал, что в этом году далеко не так надежен. Поэтому вполне вероятны результативные ошибки от обеих команд и обмен голами. Тем более в 10 последних очных встречах соперники пробили «верх» по голам семь раз.

Рекомендуемая ставка: ТБ 2.5 за 1.65.

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