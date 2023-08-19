«Спартак» монструозен в атаке, но хаос в обороне все портит. Для «Зенита» и болельщиков это жирный плюс

Ждем горячей битвы в Тушине.

20 августа в центральном матче пятого тура чемпионата России «Спартак» встретится с «Зенитом». Игра пройдет в Москве на «Открытие Банк Арене» и начнется в 19.30 по столичному времени. В прямом эфире она будет показана на телеканале «Матч ТВ», начало трансляции в 18.30 мск. Главным арбитром назначен Сергей Карасев.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Спартак» — «Зенит» 20 августа 2023 года

По мнению аналитиков букмекерской компании Olimpbet, у команд примерно равные шансы на победу. Успех красно-белых можно взять с коэффициентом 2.58, что примерно 38% вероятности исхода. Триумф «Зенита» предложен за 2.67 (37%), ничья — за 3.67 (25%).

В семи из 10 последних встреч соперники пробили «верх» по голам. Тотал больше 2.5 мяча оценен в 1.69, ТМ 2.5 — в 2.23.

Также они часто обмениваются результативными атаками — вариант «обе забьют» сыграл в семи случаях из 10. На такой исход выставлен коэффициент 1.57, на обратный результат — 2.38.

Определились со своим фаворитом? Можете подстраховать выбор и взять Ф2(0) за 1.97 или Ф1(0) за 1.87.

На гол ногой можно поставить за 1.09, головой — за 2.48, со штрафного — за 11.0.

Три наиболее вероятных точных счета выглядят следующим образом:

ничья 1:1 — за 6.40;

2:1 в пользу «Спартака» — за 9.00;

2:1, но на «Зенит» — 9.25.

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«Спартак» — «Зенит»: прогноз и анализ матча 5-го тура РПЛ 20 августа 2023 года

«У «Спартака» состав выглядит более стабильным, но оборона оставляет желать лучшего. И при первом же серьезном сопротивлении в Екатеринбурге мы видели, что стоят первые победы над командами из первой лиги», — язвил перед матчем команд Александр Мостовой. Хотя, если реально взглянуть на вещи, высказывание Царя не оторвано от реальности. Красно-белые и правда пока не доказали притязаний на чемпионство в этом сезоне.

По факту только одна победа «Спартака» на старте сезона не вызывает вопросов — 4:1 над «Рубином» в третьем туре. «Оренбург» и «Нижний» были дожаты в заключительные 15 минут (3:2 и 5:4), «Краснодар» и «Балтика» обыграны в один мяч (у москвичей вообще не было крупных успехов), «Урал» не поддался (2:3). Семак на пресс-конференции четко отметил сильные стороны соперника — индивидуальное мастерство и командная игра. Но умолчал про слабость — игру в обороне.

«Спартак» в этом сезоне еще ни разу не сыграл на ноль, а 12 пропущенных мячей в шести играх — слишком удручающий показатель для топ-команды. Причем в обороне у Абаскаля действуют те же футболисты, что и в прошлом сезоне, а значит, сыгранность должна быть на уровне. Но ее нет. Плюс существует проблема с вратарями — Максименко и Селихов травмированы, а в основе выходит Свинов. На его долю пришлись семь голов.

«Зенит», наоборот, снизил планку результативности в сравнении с прошлым сезоном. Команда никак не оправится от потери Малкома с Кузяевым (28+11 на двоих в РПЛ), забив лишь 10 мячей в семи играх во всех турнирах. Но в то же время питерцы делают упор на качественную игру в обороне — пропустили четыре гола и в пяти встречах оставили свои ворота в неприкосновенности.

Что касается очного противостояния, то «Спартак» не побеждает «Зенит» в РПЛ с 2017 года — то есть 10 матчей подряд. Сине-бело-голубые на этом отрезке забрали шесть встреч и четыре свели вничью. При этом столько же из них завершились через «верх». Но учитывая скромную игру красно-белых в обороне и достаточно яркую в атаке, голов в предстоящем поединке ждать явно стоит.

Прогноз и ставка на матч «Спартак» — «Зенит»

Москвичи в этом сезоне провели шесть матчей и в каждом до конца разряжали голевую обойму — в среднем в играх с их участием забивалось по пять мячей. У «Зенита» больше двух голов было оформлено только в одной игре — против «Динамо». Это как раз один из пары соперников (еще ЦСКА), атака которых позволяет вскрыть оборону питерцев.

Конечно, на старте сезона обе команды в целом устроит и ничья, но вряд ли те и другие согласятся на это. Да и вообще выбирать исход в этой игре — занятие неблагодарное, так как локомотивы РПЛ сейчас достаточно нестабильны. Скорее стоит присмотреться к ставке на три и более гола за неплохой коэффициент 1.69. Все-таки встретятся соперники, заточенные на атаку, один из которых испытывает проблемы в обороне. Голы точно будут.

Рекомендуемая ставка: ТБ 2.5 за 1.69.

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