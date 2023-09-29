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Сегодня, 22:45

Овечкин продолжает погоню за рекордом Гретцки. Насколько мощно Александр выступит в новом сезоне НХЛ?

Статистика Александра Овечкина в НХЛ в сезоне-2023/24, прогноз и коэффициенты
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
Александр Овечкин.
Фото Getty Images
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Ови по-прежнему лидер «Вашингтона».

11 октября стартует новый сезон НХЛ, а значит, капитан и главный бомбардир «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин откроет очередной раунд погони за рекордом Уэйна Гретцки по количеству заброшенных шайб в чемпионате. Ови может переписать достижение канадца уже в ближайший год.

Сколько результативных действий Овечкин совершит в предстоящем сезоне?

В прошлом розыгрыше «Вашингтон» не попал в плей-офф, закончив выступление по итогам регулярного чемпионата. Овечкин с большим отрывом оказался лучшим бомбардиром и снайпером команды: забросил 42 шайбы (Дилан Строум отличился 23 раза) и набрал 75 баллов по системе «гол+пас» (у того же Строума — 65).

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Поставить на то, что в предстоящем сезоне Александр Великий пробьет тотал больше 40.5 шайбы, можно за 1.85. ТМ 40.5 предложен с таким же коэффициентом. В прошлом регулярном чемпионате россиянин отметился 42 голами, а за последние 10 сезонов лишь дважды не набрал 41 заброшенную шайбу.

Ассистирует Ови реже, чем отличается сам: за всю 18-летнюю карьеру в НХЛ лишь четыре раза он отдал голевых передач больше, чем забросил. Большинство таких ситуаций произошло в начале карьеры Александра в Северной Америке.

В прошлом сезоне Овечкин отметился 33 ассистами. Тотал больше 27.5 паса в предстоящем розыгрыше доступен за 1.85, обратный рынок предложен с идентичной котировкой. За всю карьеру в НХЛ Александр лишь пять раз не пробил отметку в 28 голевых за сезон.

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Как будет забивать Овечкин?

Александр нередко отличается, когда у его команды есть численное преимущество, — только в двух последних сезонах 30 из 73 шайб он забросил в большинстве. В прошлой кампании россиянин в таком формате отличился 14 раз. Тотал больше 13.5 гола в большинстве на предстоящий розыгрыш можно взять за 1.70, ТМ 13.5 — за 2.02.

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В меньшинстве Ови отличался куда реже — всего пять раз за карьеру в НХЛ. В прошлом сезоне он вообще ни разу не забил, когда его команда имела на льду меньше игроков, чем соперник. Поставить на то, что россиянин хотя бы раз отличится при таком численном балансе на льду, можно за 2.00, ТМ 0.5 гола идет за 1.73.

В прошедшем сезоне россиянин оформил три победных гола — худший результат за всю карьеру Александра. Но в этом, скорее, виновато малое количество побед «Вашингтона». Всего за 18 лет в НХЛ Ови 124 раза принес победу «Кэпс». Тотал больше 4.5 победных броска доступен за 1.70, коэффициент на обратный рынок — 2.02.

Также предложены следующие ставки:

• ТБ больше 6.5 дубля — за 1.65, ТМ 6.5 — за 2.10;

• ТБ больше 2.5 хет-трика — за 2.20, ТМ 2.5 — за 1.60;

• ТБ больше 0.5 покера — за 2.40, ТМ 0.5 — за 1.50.

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Сколько удалений будет у Овечкина?

Александр редко покидает площадку по инициативе арбитров: за весь прошлый сезон он набрал только 48 штрафных минут, а за всю карьеру зарабатывает в среднем 44.3 за одну кампанию. Тотал больше 13.5 двухминутных удалений у Ови в предстоящем сезоне идет за 1.70, ТМ 13.5 — за 2.02. Поставить на то, что случится хотя бы одно пятиминутное удаление, можно с коэффициентом 1.50, обратный рынок доступен за 2.45.

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Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
Прогнозы на спорт
ХК Вашингтон Кэпиталз
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