Прогноз и ставка на матч серии А «Аталанта» — «Ювентус» 1 октября 2023 года

«Турин» обыграл бергамасков лишь в трех из 10 недавних поединков.

1 октября «Аталанта» и «Ювентус» сыграют в седьмом туре серии А. Встреча на стадионе «Адзурри д?Италия» стартует в 19.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1» с 18.55 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч серии А «Аталанта» — «Ювентус» 1 октября 2023 года

Букмекерская компания Olimpbet назвала «Аталанту» небольшим фаворитом. Победу хозяев можно взять с коэффициентом 2.48, вероятность этого результата — около 40%. «Мирный» исход оценен за 3.52 (27%), успех гостей — за 2.88 (33%).

Бергамаски не проиграли в шести из восьми последних матчей с «Юве» в серии А. На очередной поединок без поражения (1Х) можно сыграть за 1.48.

Тотал больше 2.5 мяча предложен за 1.81, ТМ 2.5 — за 1.87. Обмен голами идет за 1.71. Обратный рынок доступен по 2.15.

Наиболее вероятный счет — 1:1. Аналитики Olimpbet представили на него коэффициент 6.28.

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«Аталанта» — «Ювентус»: прогноз и анализ матча серии А 1 октября 2023 года

Команда Алексея Миранчука неровно начала новую кампанию: в шести матчах победила четыре раза и дважды уступила. В результате «Аталанта» идет на четвертом месте в таблице, отставая от лидирующего «Интера» на три балла. Несмотря на два поражения, бергамаски очень мало пропускают (пять) — меньше только у тех же нерадзурри (три).

В Лиге Европы клуб стартовал более уверенно: всухую обыграл польский «Ракув» (2:0).

У коллектива Джана Пьеро Гасперини нет ярко выраженного бомбардира: целый ряд игроков забил по одному-два мяча. Больше всех по системе «гол+пас» набрал Тен Копмейнерс (два+один). Из-за травмы выбыл Джанлука Скамакка, отличившийся в этом чемпионате дважды. Другие потерь у «Аталанты» нет.

История противостояния с «Ювентусом» выглядит мощно. У туринцев всего три победы за 10 матчей. Дважды верх взяли бергамаски, а еще пять поединков кончились «миром».

«Старая синьора» тоже начала нынешний сезон нестабильно. Четыре победы разбавили ничья с «Болоньей» (1:1) и поражение от «Сассуоло» (2:4). В результате после шестого тура черно-белые примостились на третьей строчке и отстают от лидирующего «Интера» на два очка.

Туринцы стабильно забивают и немного пропускают (12-6). Похожие результаты показали еще три клуба лиги. В атаке команды Массимилиано Аллегри выделяются двое. Душан Влахович оформил четыре мяча и один раз ассистировал. Федерико Кьеза тоже нанес четыре точных выстрела.

У «Юве» есть несколько пациентов. От травм восстанавливаются Мойзе Кин, Алекс Сандро и Маттиа де Шильо. Кроме того, за допинг дисквалифицирован Поль Погба.

Прогноз и ставка на матч «Аталанта» — «Ювентус»

Соперники аккуратно начали новый сезон серии А. Они не показывают фееричной игры в атаке, а в обороне действуют достаточно строго. Благодаря этому оба клуба идут в лидирующей группе и между собой вряд ли устроят громкую разборку со многими голами. Стоит ожидать закрытую встречу.

Кроме того, из последних 10 столкновений команд пять завершились «миром». А пять из семи поединков оказались «низовыми».

Рекомендуемая ставка: ТМ 2.5 за 1.87.

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