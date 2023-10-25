Экс-чемпион UFC Нганну дебютирует в боксе против Фьюри. Цыганский король пообещал яркий нокаут

Британец еще никому не проигрывал.

28 октября экс-чемпион UFC в тяжелом весе Фрэнсис Нганну дебютирует в профессиональном боксе. В дебютном бое камерунец столкнется с одним из лучших боксеров современности — Тайсоном Фьюри. Файтеры поспорят за титул чемпиона по версии WBC Riyadh Champion. Ивент пройдет на арене «Riyadh Arena» в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Начало турнира запланировано на 18.00 по московскому времени.

Коэффициенты букмекеров на бой Тайсон Фьюри — Фрэнсис Нганну 28 октября 2023 года

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают, что у камерунца вряд ли есть шансы в предстоящем поединке. Поставить на победу Цыганского Короля можно с коэффициентом 1.07, что составляет приблизительно 91% вероятности. Успех Хищника дали за 9.00 (8%), котировка на ничью — 30.0 (1%).

Также эксперты практически не сомневаются в том, что бой завершится досрочно: эта опция идет за 1.11, обратный вариант предложен за 5.56.

Вы можете сыграть на то, в каком именно раунде завершится схватка:

• за 6.50 — финиш в первом, втором, третьем или четвертом;

• за 7.50 — в пятом;

• за 8.50 — в шестом.

Досрочная победа Фьюри оценена в 1.20, Нганну — в 9.00.

Триумф британца по очкам представлен за гораздо большие 7.00, этот рынок на камерунца доступен за совсем неприличные 67.0.

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Тайсон Фьюри — Фрэнсис Нганну: прогноз и анализ боя 28 октября 2023 года

Цыганский Король не потерпел еще ни одного поражения: ближе всех к казни Фьюри был американец Деонтей Уайлдер, который в поединке 1 декабря 2018 года отправил британца в тяжелейший нокдаун в 12-м раунде. Уайлдер уже праздновал успех, но Тайсон неожиданно поднялся и дотянул до гонга — судьи раздельным решением признали ничью.

При этом 35-летний боксер регулярно встречался с топ-соперниками: трижды бился с Уайлдером и Дереком Чисорой, побеждал Владимира Кличко Отто Валлина и других известных файтеров. Сейчас британец владеет поясом чемпиона мира по версии WBC, который и оспорит Нганну. При этом в феврале 2020-го Тайсон оказался первым тяжеловесом в истории, завоевавшим абсолютно все чемпионские пояса. У Фрэнсиса нет таких регалий в боксе, поэтому британец практически не сомневается в триумфе.

«Я вырублю его в пределах шести раундов. Рассказать, как это будет? Буду давить, руки высоко подняты, в лицо снова и снова летят джебы. 19-20 мощных ударов, лицо у него будет заплывать от синяков. Потом уйду вбок и бах. Нокаут. Я не буду бегать от него, но буду прикрывать глаз рукой — пусть бьет в плечо. Никто не может забрать у меня мою мощь. Никто. Ни у одного тяжеловеса нет шансов», — рассказал британец.

Действительно, камерунец еще ни разу не выступал по правилам бокса, зато многого добился в смешанных единоборствах. В марте 2021-го Нганну стал чемпионом UFC в тяжелом весе, затем провел одну успешную защиту и покинул организацию. Хищник славился мощными ударами: 11 из 17 побед в карьере добыл нокаутами. При этом он регулярно сражался с именитыми бойцами: одолел Стипе Миочича, Сирила Гана, Алистара Оверима, Жаирзиньо Розенстрайка и других мощных ребят. Но у Фрэнсиса, в отличие от Фьюри, есть три поражения, два из которых произошли в UFC.

Прогноз и ставка на бой Тайсон Фьюри — Фрэнсис Нганну

Нганну действительно серьезный аутсайдер: у него и близко нет сопоставимого опыта в боксе, 10-раундовый поединок с Фьюри — его первый профессиональный выход на ринг не в ММА-перчатках. Единственное, чем Фрэнсис может удивить соперника, — мощнейший нокаутирующий удар, который у него точно есть. Но опытный Тайсон уже много раз встречался с сильными панчерами, поэтому вряд ли пропустит роковой хук. Вероятнее, сам Цыганский Король досрочно завершит схватку.

Рекомендуемая ставка: победа Фьюри в 3-4 раундах за 3.50.

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