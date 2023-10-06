Непобежденный брат Хабиба готовится ко второй защите пояса. Американский ветеран выглядит опасным соперником

Но Усман не проиграл еще ни разу в карьере.

8 октября в главном бое турнира Bellator 300 сойдутся легковесы Усман Нурмагомедов и Брент Примус. Непобежденный россиянин — действующий чемпион дивизиона, американец владел поясом в 2017-м. Ивент пройдет на арене «Печанга» в американском Сан-Диего. Ориентировочно центральная схватка вечера начнется в 07.00 по московскому времени. В России легально не показывают этот промоушен.

Усман Нурмагомедов

Троюродный брат Хабиба Нурмагомедова вполне может повторить рекорд родственника — 25-летний Усман не потерпел еще ни одного поражения в карьере, хотя провел уже 17 поединков в различных организациях. Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают однозначным фаворитом предстоящего боя именно его: поставить на россиянина можно с коэффициентом 1.07, что составляет около 90% вероятности.

Нурмагомедов — действующий чемпион легкого дивизиона Bellator. Россиянин отобрал пояс у бразильца Патрики Фрейри, которого одолел единогласным решением судей, и уже произвел одну успешную защиту. Обычно Усман редко доводит бои до просмотра судейских карточек. До титульного противостояния оформил три подряд победы в первом раунде, а из 17 поединков за карьеру только три доползли до решения судей.

Несокрушимый россиянин обладает разнообразной техникой и способен удивлять соперников как в стойке, так и в партере. Восемь из 17 (47%) триумфов он добыл нокаутами либо техническими нокаутами, сабмишном он достал шесть викторий (35%). В трех из шести схваток в Bellator Нурмагомедов выиграл удушающими.

Троюродный брат Хабиба на тренировках много времени проводит с другим подопечным Орла — Исламом Махачевым. Возможно, из-за чемпионства Махачева в легком весе UFC Усман и не торопится в организацию Дэйны Уайта. «Черт, Усману 24 года, и его главный партнер по тренировкам — Ислам Махачев. Я не верю, что он когда-нибудь потеряет ноль в графе поражений», — как-то высказался боец UFC Белал Мухаммад.

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Брент Примус

38-летний американец выступает в Bellator с 2013 года и даже какое-то время держал пояс легкого дивизиона. В июне 2017-го он техническим нокаутом в первом раунде сломил будущую звезду UFC Майкла Чендлера. Правда, Железный вернул себе титул уже в первой защите Примуса. Больше Брент не подбирался к чемпионским баталиям. Неудивительно, что он считается серьезным аутсайдером: котировка на успех американца — 8.25 (9%).

Ветеран отдает предпочтение технике бразильского джиу-джитсу и ровно половину (шесть) побед в карьере добыл сабмишнами. Мастер болевых и удушающих не зря обладает черным поясом по БЖЖ. Благодаря ударным навыкам Брент выигрывал всего дважды: оба раза — техническими нокаутами.

Примус очень избирательно подходит к выбору соперников и не так часто выходит в октагон: к 38 годам он провел лишь 13 поединков в профессиональных ММА, хотя выступает с 25. К примеру, его 25-летний оппонент Нурмагомедов уже отработал 17 боев. Последняя схватка американца произошла практически два года назад — 16 октября 2021-го.

Возможна ли ничья?

Ни у одного из файтеров не было в карьере «мирных» поединков. Поставить на то, что в предстоящей зарубе не будет победителя, можно за 70.0 (1%).

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