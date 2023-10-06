Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Прогнозы на спорт
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 09:15

Непобежденный брат Хабиба готовится ко второй защите пояса. Американский ветеран выглядит опасным соперником

Прогноз и ставка на бой Bellator Усман Нурмагомедов — Брент Примус 8 октября 2023 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
Брент Примус.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен
Но Усман не проиграл еще ни разу в карьере.

8 октября в главном бое турнира Bellator 300 сойдутся легковесы Усман Нурмагомедов и Брент Примус. Непобежденный россиянин — действующий чемпион дивизиона, американец владел поясом в 2017-м. Ивент пройдет на арене «Печанга» в американском Сан-Диего. Ориентировочно центральная схватка вечера начнется в 07.00 по московскому времени. В России легально не показывают этот промоушен.

Александр Овечкин. Овечкин продолжает погоню за рекордом Гретцки. Насколько мощно Александр выступит в новом сезоне НХЛ?

Усман Нурмагомедов

Троюродный брат Хабиба Нурмагомедова вполне может повторить рекорд родственника — 25-летний Усман не потерпел еще ни одного поражения в карьере, хотя провел уже 17 поединков в различных организациях. Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают однозначным фаворитом предстоящего боя именно его: поставить на россиянина можно с коэффициентом 1.07, что составляет около 90% вероятности.

Нурмагомедов — действующий чемпион легкого дивизиона Bellator. Россиянин отобрал пояс у бразильца Патрики Фрейри, которого одолел единогласным решением судей, и уже произвел одну успешную защиту. Обычно Усман редко доводит бои до просмотра судейских карточек. До титульного противостояния оформил три подряд победы в первом раунде, а из 17 поединков за карьеру только три доползли до решения судей.

Несокрушимый россиянин обладает разнообразной техникой и способен удивлять соперников как в стойке, так и в партере. Восемь из 17 (47%) триумфов он добыл нокаутами либо техническими нокаутами, сабмишном он достал шесть викторий (35%). В трех из шести схваток в Bellator Нурмагомедов выиграл удушающими.

Квинси Промес. «Спартак» и ЦСКА синхронно проиграли в Кубке России. Ну и кто теперь фаворит дерби?

Троюродный брат Хабиба на тренировках много времени проводит с другим подопечным Орла — Исламом Махачевым. Возможно, из-за чемпионства Махачева в легком весе UFC Усман и не торопится в организацию Дэйны Уайта. «Черт, Усману 24 года, и его главный партнер по тренировкам — Ислам Махачев. Я не верю, что он когда-нибудь потеряет ноль в графе поражений», — как-то высказался боец UFC Белал Мухаммад.

Супербонус от Olimpbet! Верни до 10 000 рублей в случае проигрыша первой ставки

Брент Примус

38-летний американец выступает в Bellator с 2013 года и даже какое-то время держал пояс легкого дивизиона. В июне 2017-го он техническим нокаутом в первом раунде сломил будущую звезду UFC Майкла Чендлера. Правда, Железный вернул себе титул уже в первой защите Примуса. Больше Брент не подбирался к чемпионским баталиям. Неудивительно, что он считается серьезным аутсайдером: котировка на успех американца — 8.25 (9%).

Ветеран отдает предпочтение технике бразильского джиу-джитсу и ровно половину (шесть) побед в карьере добыл сабмишнами. Мастер болевых и удушающих не зря обладает черным поясом по БЖЖ. Благодаря ударным навыкам Брент выигрывал всего дважды: оба раза — техническими нокаутами.

Примус очень избирательно подходит к выбору соперников и не так часто выходит в октагон: к 38 годам он провел лишь 13 поединков в профессиональных ММА, хотя выступает с 25. К примеру, его 25-летний оппонент Нурмагомедов уже отработал 17 боев. Последняя схватка американца произошла практически два года назад — 16 октября 2021-го.

Родриго и&nbsp;Джуд Беллингем (&laquo;Реал&raquo;). Беллингем уничтожил «Наполи», Хоселу забил во всех домашних играх ла лиги. «Осасуна» не удержит «Реал» на «Бернабеу»

Возможна ли ничья?

Ни у одного из файтеров не было в карьере «мирных» поединков. Поставить на то, что в предстоящей зарубе не будет победителя, можно за 70.0 (1%).

Зарегистрируйся в Olimpbet и получи 100% возврат суммы первой ставки до 10 000 рублей

18+ Реклама. Рекламодатель ООО «БК «Олимп». ИНН 7726705980.

0
Читайте также
В Тюмени школьники перевозили в авто тело застреленного мужчины
Путин ответил на слова Мишеля о якобы предательстве Россией армян
Путин допустил возможность отзыва ратификации ДВЗЯИ Россией
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Анвар Гатиятулин уволен из «Трактора»
Николас Мелош — новый защитник «Салавата»
Итоги первого месяца КХЛ: лайв «СЭ»
СКА проиграл «Сочи»
«Бетис» — «Валенсия»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Кадис»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
«Сочи» обыграли лидера «Запада» — «Торпедо»
Петросян под Джексона: лунная дорожка с армянским колоритом
Акатьевой не смогли включить музыку с первого раза
«Реал Сосьедад» — «Атлетик»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Жирона» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
«Авангард» разгромлен московским «Динамо»
«Барселона» — «Севилья»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Аль-Хиляль» — «Аль-Шабаб»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
«Аль-Таи» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Осасуна» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Валенсия» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Вильярреал» — «Жирона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал» — «Лас-Пальмас»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Мальорка» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Алтыбармакян: сенсационный старт «Лады», переход из СКА
Российские игроки не блещут в выставочных матчах НХЛ
«Атлетико» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Беллингем уничтожил «Наполи», Хоселу забил во всех домашних играх ла лиги. «Осасуна» не удержит «Реал» на «Бернабеу»