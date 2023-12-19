«Бавария» мечтает уйти на рождественские каникулы красиво. «Вольфсбург» не помешает планам мюнхенцев

«Волки» проиграли в четырех декабрьских встречах из пяти.

20 декабря в 16-м туре чемпионата Германии «Бавария» приедет в гости к «Вольфсбургу». Поединок на «Фольксваген-Арене» начнется в 22.30 по московскому времени со свистком судьи Саши Штегеманна. Прямая трансляция на телеканале «Матч ТВ» стартует в 22.25 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч бундеслиги «Вольфсбург» — «Бавария» 20 декабря 2023 года

Аналитики букмекерской компании Olimpbet не сомневаются в победе гостей: поставить на парней Томаса Тухеля можно с котировкой 1.38, это примерно 69% вероятности. Триумф «Вольфсбурга» оценили в 7.17 (14%). Ничью — за 5.78 (17%).

Предыдущий выезд «Баварии» в бундеслиге закончился разгромом от «Айнтрахта» (1:5). Верите, что «волки» тоже как минимум не уступят красным? Опция 1Х ждет вас за 3.25.

В прошлом сезоне мюнхенцы разгромили зелено-белых на «Фольксваген-Арене» (4:2). Тотал больше трех мячей идет за 1.56, обратный вариант — за 2.44.

Эксперты считают, что соперники огорчат друг друга. Рынок на обмен точными ударами доступен за 1.62, «обе забьют — нет» дали за 2.31.

Харри Кейн — лучший бомбардир чемпионата с 20 голами. На меткий выстрел англичанина в игре с «Вольфсбургом» предложили коэффициент 1.66.

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«Вольфсбург» — «Бавария»: прогноз и анализ матча бундеслиги 20 декабря 2023 года

На выходных мюнхенцы как следует искупили вину за разгром от «Айнтрахта» (1:5) — на «Альянц Арене» низвергли одну из главных сенсаций сезона «Штутгарт» (3:0). А за пять дней до этого в эконом-режиме справились с «Манчестер Юнайтед» (1:0) и продлили отрезок без поражений на групповом этапе ЛЧ до 40 встреч. Рекордная серия турнира стартовала в 2017 году и насчитывает 36 побед и 4 ничьих. В нынешнем розыгрыше «Бавария» потеряла очки лишь однажды — разошлись «миром» с «Копенгагеном» (0:0).

Лютует Харри Кейн: англичанин оформил 20 голов в бундеслиге всего за 14 туров и побил рекорд Уве Зеелера. Причем легенде «Гамбурга» для достижения этой отметки потребовался 21 матч. Если не учитывать винтажные времена, то даже Эрлину Холанну понадобилось больше — 22 поединка! Суммарно в 21 игре за мюнхенский клуб во всех соревнованиях форвард набрал 32 (24+8) балла по системе «гол+пас». Неудивительно, что в ноябре Харри во второй раз подряд получил награду лучшему футболисту месяца в «Баварии». И кажется, будет главным претендентом на то, чтобы забрать этот приз и в декабре.

После дубля в ворота «Штутгарта» Кейн заявил о желании уйти на зимние каникулы красиво. С соперником в последней разборке перед Рождеством «Баварии» повезло. «Вольфсбург» влетел в трех последних встречах из пяти, причем дважды — всухую. Это было с гладбахской «Боруссией» в Кубке и «Фрайбургом» в чемпионате (оба раза по 0:1). Среди представителей топ-10 у зелено-белых больше всего поражений — восемь. Да и атака работает так себе: «волки» забили 19 мячей, а это меньше, чем у кого бы то ни было в первой десятке. Столько же — у идущего шестым «Фрайбурга».

Прогноз и ставка на матч «Вольфсбург» — «Бавария»

Пять последних визитов мюнхенцев на «Фольксваген-Арену» получились результативными — ни разу не влетало меньше четырех мячей на двоих. Причем хозяева не отличились лишь однажды, но теперь у них есть риск повторить сценарий с сухим поражением. Красные отладили игру в защите и не пропустили в двух встречах подряд, тогда как «волки» уступили и не забили в половине из шести предыдущих поединков.

Рекомендуемая ставка: «Обе забьют — нет» и победа «Баварии» за 2.55.

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