«Зенит» и «Спартак» сыграют спустя пять месяцев после побоища в Кубке России. Будет еще горячее, чем прежде?

10 желтых, шесть удалений и лютая агрессия навсегда в истории отечественного футбола.

7 мая в Санкт-Петербурге состоится самый ожидаемый матч второй половины сезона РПЛ — «Спартак» пожалует в гости к «Зениту». Соперники сойдутся на «Газпром Арене» в 18.00 по московскому времени под присмотром арбитра Павла Кукуяна. Насладиться футболом топ-команд России можно в прямом эфире на сайте matchtv.ru и телеканале «Матч! Премьер» с 17.00 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Зенит» — «Спартак» 7 мая 2023 года

Аналитики букмекерской компании ФОНБЕТ предсказуемо отдали предпочтение «Зениту». На победу сине-бело-голубых можно поставить с коэффициентом 1.50, вероятность этого исхода — примерно 66%. Ничья оценена котировкой 4.70 (21%), успех «Спартака» идет за 6.00 (13%).

Считаете, что красно-белые способны остановить «машину» Сергея Семака? Вариант «Спартак» не проиграет» предложен за 2.65.

Тотал больше 2.5 мяча доступен за 1.62, ТМ 2.5 — за 2.35. В четырех из пяти предыдущих встреч команд в Северной столице был зафиксирован «верх» по голам.

Эксперты полагают, что соперники обменяются точными ударами: вариант «обе забьют» оценен в 1.73, «обе забьют — нет» — в 2.15.

Кстати, несмотря на яркую игру дома, «Зенит» пропустил в родных стенах в трех из четырех предыдущих игр во всех турнирах. На гол красно-белых можно поставить за 1.55.

После драки в кубковом матче стоит ожидать, что команды вряд ли избегут провокаций и наверняка нахватают карточек. Шесть и более предупреждений в предстоящей игре идут за 1.85.

Также можете сделать ставку на количество фолов: тотал больше 20.5 нарушения доступен за 1.60, ТМ 20.5 — за 2.20.

Наиболее вероятный точный счет, по мнению аналитиков ФОНБЕТ, 2:0 в пользу «Зенита» за 8.00.

«Зенит» — «Спартак»: прогноз и анализ матча 26-го тура РПЛ 7 мая 2023 года

Противостояние «Зенита» и «Спартака» — классика отечественного футбола, которая после матча FONBET Кубка России в ноябре 2022 года стала еще чуточку желаннее. Команды и так всегда были агрессивно настроены по отношению друг к другу, а после массовой драки в шестом туре группового этапа наверняка станут еще злее. Для тех, кто все пропустил: в добавленное время соперники устроили замес, по результатам которого по три игрока с каждой стороны получили длительные дисквалификации.

Красно-белые тогда сделали питерцам больно — не пустили их в плей-офф Пути РПЛ в надежде избавиться от основного конкурента и забрать трофей. Но подлянка не помогла достичь нужного эффекта: оба клуба вылетели из соревнования задолго до финала. Причем поражение «Спартака» от «Акрона» точно получилось куда болезненнее и обсуждаемее, чем неудача «Зенита» в битве с «Динамо».

В эти выходные у сине-бело-голубых будет сеанс отмщения — в случае потери «Ростовом» очков во встрече с «Факелом» победа «Зенита» над «Спартаком» принесет ему чемпионство. Питерские болельщики и боссы клуба о лучшем стечении обстоятельств и мечтать не могли.

Получи бесплатную ставку в ФОНБЕТ — зарегистрируйся с промокодом EXPRESS и забери фрибет 2000 рублей

По сути, все и правда зависит лишь от команды Карпина, потому что самим питерцам, наверняка дополнительно замотивированным руководством, переиграть соперника не составит труда. По крайней мере, такой вывод можно сделать из статистики очных встреч на «Газпром Арене» и состояния спартаковцев. Последнюю победу в Северной столице они добыли в 2012-м и с тех пор потерпели 10 поражений при трех ничьих. Некоторые из неудач, такие как 1:5 и 1:7, навсегда засядут в сердцах преданных фанатов.

Что касается настоящего положения дел, то «Зенит» почти безупречен дома в РПЛ: добыл 11 побед в 12 матчах (при одном поражении от «Ахмата»). В весенней части сезона у команды Семака семь побед при трех ничьих и одном поражении во всех турнирах, в Санкт-Петербурге — четыре выигрыша и 1:1 с «Динамо» в Кубке.

А вот «Спартак» точно не радует: красно-белые намеревались побороться с Малкомом и компанией за чемпионство, а вместо этого могут финишировать даже вне топ-3: отставание от «Ростова» составляет один балл, преимущество над ЦСКА — все то же одно очко. Из 13 матчей после зимней паузы москвичи выиграли только пять (плюс три поражения). А в гостях они проиграли три из четырех предыдущих встреч. Отсутствие Литвинова и Умярова лишь добавит Абаскалю головной боли.

Прогноз и ставка на матч «Зенит» — «Спартак»

Давайте будем честны: настоящий (на 6-7 мая) «Спартак» не готов бороться с «Зенитом». Лидеры растеряли форму из-за повреждений и дисквалификаций, а внутренний фон и последние результаты мешают команде собраться и показывать лучший футбол. Плюс сине-бело-голубые слишком хороши и сыграют дома. Тот же Малком набрал потрясающую форму — сделал 10+2 в весенней части сезона и вырвался в лидеры гонки бомбардиров.

Чем москвичам останется брать, так это настроем и злостью — этого у Соболева и компании не отнять. Но в Санкт-Петербурге себя в обиду не дадут, особенно с учетом шлейфа последнего кубкового матча. Мелкие фолы, легкие грубости, суета и споры — лишь небольшая часть того, что мы точно будем наблюдать на «Газпром Арене» в эти выходные. И от красных карточек никто снова не застрахован. Несомненно, будет горячо.

Рекомендуемая ставка: в матче будет 22 и более фола за 1.85.

Получи бесплатную ставку в ФОНБЕТ — зарегистрируйся с промокодом EXPRESS и забери фрибет 2000 рублей