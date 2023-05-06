Команда Эдди Хау находится в отменной форме.

7 мая пройдет важный для чемпионской гонки матч АПЛ — в 35-м туре схлестнутся борющийся за золото «Арсенал» и идущий третьим «Ньюкасл». Игра пройдет на стадионе «Сент-Джеймс Парк» и начнется в 18.30 по московскому времени. Главный арбитр встречи — Крис Кавана. В России легально не транслируют английскую лигу.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Ньюкасл» — «Арсенал» 7 мая 2023 года

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают, что у хозяев чуть больше шансов на победу: поставить на успех «сорок» можно с коэффициентом 2.41, что составляет примерно 40% вероятности исхода. Выигрыш «канониров» доступен с котировкой 2.84 (34%). «Мирный» результат идет за 3.73 (26%).

В первом круге «Ньюкасл» оказался одной из трех команд, которые отобрали очки у «Арсенала» — парни Эдди Хау выстояли в гостях и увезли нулевую ничью. Лондонцы не могут обыграть черно-белых уже два матча подряд (в прошлом сезоне было поражение 0:2). Поставить на то, что кризисные «пушкари» хотя бы не уступят хозяевам, можно за 1.61.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, итога противостояния выглядят следующим образом:

• ничья 1:1 дана за 6.92;

• победа хозяев 2:1 — за 9.25;

• триумф гостей с таким же счетом — за 10.0.

Аналитики почти не сомневаются, что «Ньюкасл» и «Арсенал» порадуют голами: тотал больше 2.5 можно оформить за 1.62, ТМ 2.5 — за 2.40. Правда, уже в четырех играх подряд соперники не забивали больше двух мячей на двоих.

Рынок на результативные попадания от обоих коллективов предложен за 1.52, вариант «обе забьют — нет» оценен в 2.55. В этом случае статистика последних матчей тоже говорит об обратном: в девяти последних встречах оппонентов отличалась лишь одна из сторон либо вообще никто.

Супербонус от Olimpbet! Верни до 10 000 рублей в случае проигрыша первой ставки

«Ньюкасл» — «Арсенал»: прогноз и анализ матча АПЛ 7 мая 2023 года

«Канониров» засосало в кризис: Микель Артета и компания оформили всего одну победу в пяти последних турах чемпионата и почти упустили шансы на чемпионство — по потерянным очкам «Ман Сити» впереди на четыре балла. Одно из поражений в этой грустной серии «Арсенал» потерпел как раз от «горожан» (1:4). Но также лондонцы теряли очки и с менее грозными соперниками: например, со сражающимися за сохранение места в элите «Вест Хэмом» (2:2) и «Саутгемптоном» (3:3).

«Ньюкасл» выглядит куда более свежим. Команда Хау уступила лишь один раз в девяти последних поединках, выиграв все остальные матчи. Причем «сороки» без больших проблем обыгрывали конкурентов в борьбе за место в Лиге чемпионов — «Манчестер Юнайтед» (2:0) и «Тоттенхэм». Особенно безжалостно расправились со «шпорами» — разнесли 6:1, забив пять голов уже к 21-й минуте.

Благодаря отличной форме «Ньюкасл» забрался уже на третье место — у черно-белых отличные перспективы попасть в ЛЧ впервые с сезона-2003/04. К тому же к противостоянию с «канонирами» «сороки» подошли только с одной серьезной проблемой в составе — травмой основного полузащитника Шона Лонгстаффа.

У «Арсенала» же есть пробои в защите — до сих пор не выздоровели основные центральный и правый защитники Вильям Салиба и Такехиро Томиясу. Без них дела идут не слишком хорошо: если в первом круге коллектив Артеты добыл восемь сухих матчей и был одним из самых надежных в АПЛ, то сейчас лучше обороняется даже «Челси» (38 пропущенных против 39).

Прогноз и ставка на матч АПЛ «Ньюкасл» — «Арсенал»

«Арсенал» основательно поплыл на финише и практически упустил чемпионство после поражения от «Ман Сити»: «горожане» уже опередили лондонцев, даже сыграв на одну встречу меньше. За четыре тура до конца отставание в четыре балла выглядит критичным, особенно при нынешней форме «канониров» с одним выигрышем в последних пяти матчах АПЛ.

«Ньюкасл» же выглядит отлично — оформил восемь побед в девяти прошедших поединках чемпионата и сохранил турнирную мотивацию. «Сороки» борются за место в ЛЧ, но также претендуют на престижную третью строчку АПЛ — сейчас команда Хау находится именно там и обгоняет «МЮ» на два балла.

Рекомендуемая ставка: Ф1(0) за 1.78.

Зарегистрируйся в Olimpbet и получи 100% возврат суммы первой ставки до 10 000 рублей