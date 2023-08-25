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Сегодня, 07:15

«Урал» не знает поражений в этом сезоне. «Зенит» прервет удачную серию Гончаренко?

Прогноз и ставка на матч РПЛ «Зенит» — «Урал» 26 августа 2023 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
Вендел («Зенит»).
Фото Телеграм-канал «Зенита»., Telegram
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В последних 10 встречах в РПЛ петербуржцы восемь раз обыграли соперника.

26 августа в шестом туре РПЛ встретятся одни из лидеров чемпионата — «Зенит» и «Урал». В случае победы команда из Санкт-Петербурга сравняется по очкам с екатеринбуржцами, которые на данный момент делят первую строчку с «Краснодаром». Игра пройдет на «Газпром Арене» и начнется в 15.00 мск по свистку арбитра Артема Чистякова. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер», эфир стартует в 14.30 мск.

Россия. Премьер-лига. 6-й тур
26 авг, 15:00. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
Урал

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Зенит» — «Урал» 26 августа 2023 года

Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение хозяевам: поставить на сине-бело-голубых можно с коэффициентом 1.54, что составляет примерно 64% вероятности. Выигрыш гостей доступен за 6.39 (14%) — это наименее возможный исход противостояния. Ничья идет за 4.39 (22%).

«Урал» вместе с «Краснодаром» — единственные, кто избежал поражений в первых пяти турах чемпионата. Коллектив Виктора Гончаренко уже встречался с ЦСКА и «Спартаком» и дважды обыграл московские топ-клубы. Правда, против «Зенита» у екатеринбуржцев получается не так хорошо — в предыдущих 10 столкновениях в РПЛ уступили восемь раз. Непоражение оранжево-черных в предстоящие выходные оценено в 2.58.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, итога поединка отражают преимущество хозяев:

• победы 1:0 и 2:0 — за 6.60;

• 1:1 — за 7.50;

• 2:1 — за 8.00.

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Специалисты ожидают, что команды порадуют результативностью: тотал больше 2.5 мяча предложен за 1.83, ТМ 2.5 — за 2.03. В предыдущих шести очных матчах соперники неизменно пробивали «верх» по голам.

Рынок на обмен точными ударами можно взять за 1.94, вариант «обе забьют — нет» доступен за 1.85.

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«Зенит» — «Урал»: прогноз и анализ матча РПЛ 26 августа 2023 года

Екатеринбуржцы очень бодро стартовали в сезоне-2023/24: команда Виктора Гончаренко в пяти турах потеряла очки только с «Нижним Новгородом» (0:0) и вместе с «Краснодаром» возглавила турнирную таблицу. Также «Урал» разобрался уже с двумя сложными оппонентами — ЦСКА (2:1) и «Спартаком» (3:2).

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«Зенит» начал не так эффектно: в первых трех турах подопечные Сергея Семака обыграли только «НН» (2:0), добавив ничью с «Ростовом» (1:1) и поражение «Динамо» (2:3). Но к предстоящей встрече петербуржцы подошли на серии из трех побед во всех турнирах, а в последнем туре РПЛ расправились со «Спартаком» (3:1).

Соперники расположились по соседству: «Урал» с 13 баллами делит первую-вторую строчки, «Зенит» с 10 — третью-четвертую. В случае победы сине-бело-голубые сравняются с командой из Екатеринбурга и еще ближе подберутся к привычному первому месту.

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Прогноз и ставка на матч «Зенит» — «Урал»

Клубы обладают хорошей обороной: хозяева в текущем розыгрыше РПЛ пропустили пять мячей, гости — всего три. Меньше за пять туров получил только «Краснодар» (два). Логично, что большинство игр команд получились не слишком яркими: только в двух из восьми поединков «Зенита» во всех турнирах оппоненты пробили ТБ 2.5 гола, за семь матчей с участием «Урала» — в трех. Да и прошлогодняя встреча соперников в Санкт-Петербурге закончилась спокойной победой хозяев (2:0).

Рекомендуемая ставка: ТМ 2.5 за 2.03.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 5 4 1 0 9-2 13
2
 Урал 5 4 1 0 8-3 13
3
 Зенит 5 3 1 1 10-5 10
4
 Динамо 5 3 1 1 11-9 10
5
 ЦСКА 5 3 0 2 12-8 9
6
 Спартак 5 3 0 2 12-10 9
7
 Кр. Советов 5 2 2 1 12-8 8
8
 Ростов 5 2 1 2 7-11 7
9
 Ахмат 5 2 0 3 9-8 6
10
 Сочи 5 2 0 3 8-7 6
11
 Локомотив 5 1 3 1 9-9 6
12
 Рубин 5 1 2 2 6-11 5
13
 Пари НН 5 1 1 3 2-5 4
14
 Балтика 5 1 0 4 3-8 3
15
 Факел 5 1 0 4 5-10 3
16
 Оренбург 5 0 1 4 3-12 1
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26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
25.08 17:30
Оренбург – ЦСКА
 - : -
25.08 20:00
Факел – Краснодар
 - : -
26.08 15:00
Зенит – Урал
 - : -
26.08 17:30
Рубин – Динамо
 - : -
26.08 19:30
Спартак – Ахмат
 - : -
26.08 20:00
Пари НН – Ростов
 - : -
27.08 17:30
Кр. Советов – Балтика
 - : -
27.08 20:00
Сочи – Локомотив
 - : -
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