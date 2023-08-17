Жительница Санкт-Петербурга выиграла более 10 миллионов рублей с фрибета

Прогнозы на спорт
Сегодня, 21:15
Клиент букмекерской компании PARI из Питера собрал экспресс из 23 теннисных матчей, который принес ему больше десяти миллионов рублей чистого выигрыша. Рассказываем, что было в счастливом купоне, а также какие рынки выбрал победитель.
Клиент использовал фрибет на сумму 2500 рублей — ставка была сделана в мобильном приложении PARI на экспресс из 23 матчей. В его купон вошли события с «мастерса» в Цинциннати, а также «челленджеров» в Виннипеге и Тоди, при этом четыре ставки были сделаны в лайве.
Учитывая большое количество событий, игрок выбирал не слишком рискованные ставки — самый высокий коэффициент в его купоне был равен всего 1.67. Тем не менее итоговый коэффициент экспресса составил 4347.41.
В большинстве матчей игрок ставил на фаворитов, однако были и исключения. Так, в нескольких играх выбор был сделан в пользу ставок с плюсовой форой, тоталов по геймам и индивидуальных тоталов спортсменов. В матче Дарьи Касаткиной с Пейтон Стирнс клиент спрогнозировал точный счет 2:0. Эта ставка была сделана в лайве с коэффициентом 1.60 при счете 0:0 по сетам.
Однако не все матчи проходили столь гладко. К примеру, во встрече Хуберт Хуркач — Танаси Коккинакис клиент поставил на победу поляка, который считался фаворитом с коэффициентом 1.47. Тем не менее Хуркач проиграл первый сет, а в двух других одолел австралийца с очень близким счетом.
Таким же нервным вышел матч Елены Остапенко, которая встретилась с Каролиной Плишковой. Латвийская спортсменка разгромно проиграла первый сет, выиграв лишь один гейм на своей подаче, однако собралась и забрала волевую победу в последующих двух сетах.
В матче Петры Мартич с Эммой Наварро выбор был сделан в пользу индивидуального тотала больше 9.5 гейма у последней с коэффициентом 1.37. Первый сет Наварро проиграла со счетом 2:6, но взяла второй 6:3 и перевела игру в третью партию. Итоговый результат позволил ставке сыграть.
Тем не менее удача и интуиция были на стороне клиента — в итоге все 23 ставки успешно «прошли», а чистым выигрышем стала сумма в размере 10 866 025 рублей.
Счастливчиком с рекордным выигрышем по фрибету оказалась девушка из Санкт-Петербурга, которая является активным игроком. PARI поздравляет клиента, который удивил всех таким неожиданным результатом, и желает удачи в следующих играх.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|4
|4
|0
|0
|8-1
|12
|
2
|Урал
|4
|3
|1
|0
|7-3
|10
|
3
|ЦСКА
|4
|3
|0
|1
|11-6
|9
|
4
|Спартак
|4
|3
|0
|1
|11-7
|9
|
5
|Кр. Советов
|4
|2
|2
|0
|11-6
|8
|
6
|Зенит
|4
|2
|1
|1
|7-4
|7
|
7
|Динамо
|4
|2
|1
|1
|9-8
|7
|
8
|Ростов
|4
|2
|1
|1
|7-7
|7
|
9
|Локомотив
|4
|1
|2
|1
|8-8
|5
|
10
|Пари НН
|4
|1
|1
|2
|2-3
|4
|
11
|Ахмат
|4
|1
|0
|3
|5-8
|3
|
12
|Сочи
|4
|1
|0
|3
|4-7
|3
|
13
|Балтика
|4
|1
|0
|3
|3-7
|3
|
14
|Рубин
|4
|0
|2
|2
|4-10
|2
|
15
|Оренбург
|4
|0
|1
|3
|3-8
|1
|
16
|Факел
|4
|0
|0
|4
|3-10
|0
|18.08
|19:30
|
Рубин – Кр. Советов
|- : -
|19.08
|15:00
|
Динамо – ЦСКА
|- : -
|19.08
|17:30
|
Балтика – Урал
|- : -
|19.08
|19:30
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|19.08
|20:00
|
Сочи – Ростов
|- : -
|20.08
|17:30
|
Факел – Пари НН
|- : -
|20.08
|19:30
|
Спартак – Зенит
|- : -
|20.08
|20:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -