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Сегодня, 21:15

Жительница Санкт-Петербурга выиграла более 10 миллионов рублей с фрибета

Жительница Санкт-Петербурга выиграла более 10 миллионов рублей с фрибета
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
Дарья Касаткина.
Фото Global Look Press
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Клиент букмекерской компании PARI из Питера собрал экспресс из 23 теннисных матчей, который принес ему больше десяти миллионов рублей чистого выигрыша. Рассказываем, что было в счастливом купоне, а также какие рынки выбрал победитель.

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Клиент использовал фрибет на сумму 2500 рублей — ставка была сделана в мобильном приложении PARI на экспресс из 23 матчей. В его купон вошли события с «мастерса» в Цинциннати, а также «челленджеров» в Виннипеге и Тоди, при этом четыре ставки были сделаны в лайве.

Учитывая большое количество событий, игрок выбирал не слишком рискованные ставки — самый высокий коэффициент в его купоне был равен всего 1.67. Тем не менее итоговый коэффициент экспресса составил 4347.41.

В большинстве матчей игрок ставил на фаворитов, однако были и исключения. Так, в нескольких играх выбор был сделан в пользу ставок с плюсовой форой, тоталов по геймам и индивидуальных тоталов спортсменов. В матче Дарьи Касаткиной с Пейтон Стирнс клиент спрогнозировал точный счет 2:0. Эта ставка была сделана в лайве с коэффициентом 1.60 при счете 0:0 по сетам.

Однако не все матчи проходили столь гладко. К примеру, во встрече Хуберт Хуркач — Танаси Коккинакис клиент поставил на победу поляка, который считался фаворитом с коэффициентом 1.47. Тем не менее Хуркач проиграл первый сет, а в двух других одолел австралийца с очень близким счетом.

Таким же нервным вышел матч Елены Остапенко, которая встретилась с Каролиной Плишковой. Латвийская спортсменка разгромно проиграла первый сет, выиграв лишь один гейм на своей подаче, однако собралась и забрала волевую победу в последующих двух сетах.

В матче Петры Мартич с Эммой Наварро выбор был сделан в пользу индивидуального тотала больше 9.5 гейма у последней с коэффициентом 1.37. Первый сет Наварро проиграла со счетом 2:6, но взяла второй 6:3 и перевела игру в третью партию. Итоговый результат позволил ставке сыграть.

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Тем не менее удача и интуиция были на стороне клиента — в итоге все 23 ставки успешно «прошли», а чистым выигрышем стала сумма в размере 10 866 025 рублей.

Счастливчиком с рекордным выигрышем по фрибету оказалась девушка из Санкт-Петербурга, которая является активным игроком. PARI поздравляет клиента, который удивил всех таким неожиданным результатом, и желает удачи в следующих играх.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 4 4 0 0 8-1 12
2
 Урал 4 3 1 0 7-3 10
3
 ЦСКА 4 3 0 1 11-6 9
4
 Спартак 4 3 0 1 11-7 9
5
 Кр. Советов 4 2 2 0 11-6 8
6
 Зенит 4 2 1 1 7-4 7
7
 Динамо 4 2 1 1 9-8 7
8
 Ростов 4 2 1 1 7-7 7
9
 Локомотив 4 1 2 1 8-8 5
10
 Пари НН 4 1 1 2 2-3 4
11
 Ахмат 4 1 0 3 5-8 3
12
 Сочи 4 1 0 3 4-7 3
13
 Балтика 4 1 0 3 3-7 3
14
 Рубин 4 0 2 2 4-10 2
15
 Оренбург 4 0 1 3 3-8 1
16
 Факел 4 0 0 4 3-10 0
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18.08 19:30
Рубин – Кр. Советов
 - : -
19.08 15:00
Динамо – ЦСКА
 - : -
19.08 17:30
Балтика – Урал
 - : -
19.08 19:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
19.08 20:00
Сочи – Ростов
 - : -
20.08 17:30
Факел – Пари НН
 - : -
20.08 19:30
Спартак – Зенит
 - : -
20.08 20:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
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